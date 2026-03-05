"וורלד קלאס": פדרו נכנס לנעליים של קוסטה

אחרי תשע שנים, נראה כי צ'לסי מצאה חלוץ שמסוגל להוביל את ההתקפה כפי שעשה דייגו קוסטה בעונת האליפות 2016/17 ושמו ז'ואאו פדרו, שכבש אמש (רביעי) שלושער ב-1:4 של הבלוז על אסטון וילה.

הברזילאי בן ה-24 כיכב באופן מרשים על הדשא בווילה פארק, במשחק קריטי במאבק על הכרטיס לליגת האלופות. לצ’לסי לא נותר הרבה זמן, כפי שהודה המאמן ליאם רוזניור לפני ההתמודדות אתמול מול היריבה מברמינגהאם, ופדרו סיפק תשובה על הדשא.

מספרים של חלוץ על

לפדרו כבר 17 שערים בכל המסגרות, מתוכם 14 שערי ליגה ללא פנדלים לצד שבעה בישולים. היחיד שכבש יותר שערי פרמייר ליג ממנו העונה ללא פנדלים ממנו הוא ארלינג הולאנד ממנצ’סטר סיטי, שחתום על 22 כיבושים באופן כללי עד כה ב-25/26.

מאז דייגו קוסטה, לפני כמעט עשור, לצ’לסי לא היה חלוץ שהגיע ל-20 שערים בעונה. לפדרו חסרים שלושה גולים בלבד כדי להגיע לציון הדרך הזה, כשנותרו לפחות 12 משחקים עד לתום העונה, כולל מפגש גביע מול וורקסהאם וצמד משחקים בליגת האלופות נגד פאריס סן ז'רמן.

דייגו קוסטה (רויטרס)

שלושער ענק והצגה מלאה

וילה עלתה ליתרון מוקדם משער של דוגלאס לואיז, אך פדרו השווה מקרוב אחרי תנועה חכמה ברחבה. בהמשך הקפיץ מעל אמיליאנו מרטינס והפך את התוצאה, ולבסוף השלים שלושער לאחר בישול של אלחנדרו גרנאצ’ו, זמן קצר אחרי שקול פאלמר כבש את השלישי.

רוזניור החמיא בסיום: “הוא שחקן מצוין ומלא ביטחון. השער שלו ברגל שמאל הוא וורלד קלאס, אבל אני שמח במיוחד משני השערים מקרוב. הוא היה במקום הנכון בזמן הנכון. זה שלושער והופעה קבוצתית יוצאת מן הכלל”.

ליאם רוזניור (IMAGO)

התשובה לרכש של היריבות

הקיץ ראתה צ’לסי את ארסנל מחתימה את ויקטור גיוקרש, את מנצ'סטר יונייטד מצרפת את בנג’מין ששקו ואת ליברפול רוכשת את אלכסנדר איסאק. בתגובה, צירפה צ’לסי את פדרו מברייטון תמורת 55 מיליון ליש”ט, והוא מצדיק את ההשקעה.

לאחר פתיחה חזקה, פציעות פגעו בו בתקופת הסתיו, אך מאז מינויו של רוזניור הברזילאי של הלונדונים חזר לכושר שיא עם 10 שערים בתשעה משחקי ליגה, ועוד שניים בליגת האלופות מול נאפולי.

ז'ואאו פדרו (IMAGO)

“זה לילה מיוחד עבורי”, אמר פדרו. “חיכיתי לרגע הזה. השלושער הגיע בזמן הנכון, אחרי ההפסד לארסנל. הראינו כמה אנחנו רוצים להשיג את המטרה. עבדתי קשה כדי להיות מוכן לרגע הזה”.

מעבר לשערים, בצ’לסי מציינים גם את תרומתו מחוץ למגרש, כמנטור לשחקנים הצעירים וכדמות מחברת בחדר ההלבשה. סוף סוף, הבלוז יכולים להיות מרוצים מהחלוץ המוביל שלהם, בדיוק בזמן למאבק על המקום בליגת האלופות.