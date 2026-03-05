יום חמישי, 05.03.2026 שעה 08:25
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3736-3829ברייטון13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3148-3729לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

פפ הודה: משהו תמיד קורה לנו, לא הצלחנו לנצח

המאמן לאחר שסיטי איבדה פעמיים יתרון ב-2:2 מול נוטינגהאם: "שיחקנו טוב". וגם: בכמה נק' סיטי הייתה מובילה על ארסנל אם היו משחקים רק עד המחצית?

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

מנצ'סטר סיטי של פפ גווארדיולה מצמצה ראשונה במאבק האליפות לאחר שסיימה אמש (רביעי) ב-2:2 בביתה מול נוטינגהאם פורסט ואיבדה נקודות יקרות, זאת בזמן שארסנל ניצחה 0: 1 בברייטון.

סיטי הובילה פעמיים משערים של אנטואן סמניו ורודרי, אך לא הצליחה לשמור על היתרון וכעת היא מרוחקת שבע נקודות מהמוליכה ארסנל. לחבורה של גווארדיולה משחק חסר מול קריסטל פאלאס, אך ייתכן שמדובר במחזור שבו המומנטום עובר ללונדון.

למרות 70% החזקה בכדור ו-21 בעיטות לשער, סיטי שוב לא ידעה לשמור על יתרון. העונה היא כבר איבדה 13 נקודות ממצבי הובלה – נתון שעשוי להיות קריטי בחודש מאי. גווארדיולה אמר: “זה הרבה, אבל יש משחקים שלא הגיע לנו לנצח. היום שיחקנו טוב במשך 90 דקות. צריך לעצור מתפרצות וכדורים ארוכים, אבל באופן כללי שיחקנו טוב ויצרנו הרבה מול קבוצה הגנתית ודינמית”.

פיל פודן מברך את אנטואן סמניו (IMAGO)פיל פודן מברך את אנטואן סמניו (IMAGO)

שוב קריסה אחרי ההפסקה

סמניו, שהצטרף בינואר, כבש את שערו השביעי מאז הגיע והעלה את סיטי ל-0:1 במחצית. אך כמו לא פעם העונה, הקבוצה דעכה לאחר ההפסקה. לפי הנתונים, אם משחקים היו מסתיימים במחצית, סיטי הייתה מוליכה ב-13 נקודות על פני ארסנל. בפועל, היא בפיגור של 7 נקודות.

פורסט חזרה פעמיים למשחק משערים של מורגן גיבס-ווייט במהלך נהדר ושל אליוט אנדרסון בבעיטה מסובבת מרשימה. בסיום, שחקני סיטי נראו מתוסכלים, עם ראשים מורכנים ותחושת החמצה ברורה. “הייתי רוצה לספוג פחות, אבל זה לא עניין של פעולה אחת”, הוסיף גווארדיולה. “אני אף פעם לא מצביע על שחקן. עשינו הכול. היו לנו מצבים ומומנטום, אבל משהו תמיד קורה ולא הצלחנו לנצח”.

ארלינג הולאנד מאוכזב (IMAGO)ארלינג הולאנד מאוכזב (IMAGO)

מחלוקת סביב הפנדל שלא נשרק על הולאנד

במצב של 1:2 לסיטי במחצית השנייה, ארלינג הולאנד חדר לרחבה ונפל לאחר מגע עם שוער פורסט, מאץ סלס. השופט, דארן אינגלנד, לא שרק לפנדל ושופטי ה-VAR לא התערבו.

קפטן סיטי, ברנרדו סילבה, ביקר: “אנחנו רגילים לזה העונה. כל ה-50:50 הולך נגדנו. מבחינתי זה פנדל. אבל עלינו להיות טובים יותר. על זה אנחנו יכולים לשלוט”. גווארדיולה סירב להרחיב: “דיברתי על זה לפני שבועות. אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר טוב כדי שהשופטים לא יוכלו להשפיע על המשחק, זו האחריות שלנו. אין לי מה להוסיף”.

