יום חמישי, 05.03.2026 שעה 09:43
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%6571-702660דטרויט פיסטונס
68%6609-712962בוסטון סלטיקס
63%6874-722763ניו יורק ניקס
60%7247-746763קליבלנד קאבלירס
56%6986-705962טורונטו ראפטורס
54%7267-724563פילדלפיה 76'
53%6646-667158אורלנדו מג'יק
52%7158-745164שארלוט הורנטס
51%7403-740863אטלנטה הוקס
48%7380-748463מיאמי היט
44%7037-676761מילווקי באקס
43%7523-730563שיקגו בולס
27%7321-673260וושינגטון וויזארדס
26%7484-693462אינדיאנה פייסרס
26%7046-656561ברוקלין נטס
 מערב 
75%6914-750564אוקלהומה ת'אנדר
73%6562-698659סן אנטוניו ספרס
67%6596-694360יוסטון רוקטס
62%7276-752963דנבר נאגטס
60%7268-749063מינסוטה טימברוולבס
58%6637-674660פיניקס סאנס
55%7124-707162לוס אנג'לס לייקרס
53%7060-717762גולדן סטייט ווריורס
50%6633-668360לוס אנג'לס קליפרס
46%7469-730063פורטלנד בלייזרס
38%7086-691361דאלאס מאבריקס
34%7367-716462ממפיס גריזליס
31%7339-701861ניו אורלינס פליקנס
29%7777-734962יוטה ג'אז
24%7613-696463סקרמנטו קינגס

ללא דני אבדיה: 114:122 לפורטלנד אצל ממפיס

הישראלי שוב נעדר, קבוצתו חזרה למסלול עם 35 נק' ו-11 אס' של הולידיי. אוקלהומה רשמה 100:103 ענק על הניקס בגארדן, שארלוט לוהטת, מילווקי מתרסקת

|
ג'רו הולידיי חודר (רויטרס)
ג'רו הולידיי חודר (רויטרס)

אמנם בישראל אין ספורט בגלל המלחמה עם איראן, אבל בארצות הברית אפשר להמשיך כרגיל בעקבות המרחק מהאיראנים והכדורסל שם לא רק ממשיך, אלא נכנס לישורת האחרונה שלו. גם הלילה (בין רביעי לחמישי) התקיימו לא מעט משחקים ב-NBA.

ניו יורק ניקס (40:23) – אוקלהומה סיטי (49:15) 103:100

החזרה של שיי גילג’ס אלכסנדר ממשיכה להניב פירות עבור האלופה, שחזרה להיות הקבוצה עם המאזן הכי טוב בליגה ואף רשמה ניצחון רביעי ברציפות. ה-MVP קלע 26 נקודות, צ’ט הולמגרן הוסיף 28 נקודות משלו, כל החמישייה של הניקס קלעה בספרות כפולות מנגד, אך אף שחקן לא עבר את רף ה-20.

שיי גילגשיי גילג'ס אלכסנדר בפעולה (רויטרס)

בוסטון סלטיקס (41:21) – שארלוט הורנטס (32:31) 118:89

סיום די מפתיע באולם בבוסטון לא בגלל הניצחון של האורחת, אלא בגלל ההפרש. הקבוצה הכי חמה בליגה חגגה ב-29 הפרש אצלל בוסטון בדרך לניצחון שישי ברציפות, והריצה שלה עשתה את שלה כאשר היא לא רק עלה למאזן חיובי, אלא גם התרחקה מהמקום ה-11 ומתקרבת לפליי-אין. הסלטיקס יכולים להתנחם שהניקס הפסידו גם כן. 20 נק’ ו-11 ריב’ לג’יילן בראון ו-29 נק’ לדריק ווייט אצל המפסידה, 20 נק’ לקון קנאפל אצל המנצחת.

גג'יילן בראון נכנס לצבע (רויטרס)

פילדלפיה (34:28) – יוטה ג’אז (18:44) 102:106

הסיקרס קיבלו יריבה בהזמנה כדי לחזור לנצח בדמות אחת הקבוצות הרעות בליגה העונה. פילי נשארה כרגע במקום השישי שמוביל לפלייאוף, כאשר יוטה רשמה הפסד שביעי ברציפות ולמזלה, או אולי לצערה, יש את סקרמנטו שגרועה ממנה במערב. 25 נקודות לטייריס מקסי אצל המנצחת, קיאנטה ג’ורג’ תפר 30 נקודות בצד השני, שכמובן לא הספיקו.

שחקני פילדלפיה מרוצים (רויטרס)שחקני פילדלפיה מרוצים (רויטרס)

ממפיס גריזליס (23:38) – פורטלנד (30:33) 122:114

פעם נוספת ללא דני אבדיה, אבל הפעם זה הספיק לניצחון. הטרייל בלייזרס פגשו גם כן את אחת הקבוצות החלשות העונה ובזכות כך חזרו למסלול הניצחונות, כשג’רו הולידיי רשם ערב נפלא של 35 נק’ ו-11 אס’. בנוסף, ג’רמי גראנט הוסיף 30 נק’ משלו, ורוברט וויליאמס מהספסל תרם 20 נק’ ו-11 ריב’. בצד השני, אצל הגריזליס ג’יילן וולס בלט עם 24 נק’, כאשר מתוך שמונה שחקנים ששותפו שבעה קלעו בספרות כפולות.

גג'רמי גראנט בפעולה (רויטרס)

מילווקי באקס (26:35) – אטלנטה הוקס (32:31)

חזרתו של יאניס אנטטקומפו ממשיכה שלא לעזור לקבוצה הרעה של דוק ריברס, שרשמה הפסד רביעי ברציפות. מנגד, למרות עונה שהייתה נראית אבודה אחרי מעברו של טריי יאנג, ההוקס מצאו דרך להתעלות וסופרים ניצחון חמישי ברציפות, הפעם חשוב במיוחד בעקבות כך שהם במקום העשירי והיריבה ב-11, ולכן הם עשו צעד חשוב לפליי-אין. ניקייל אלכסנדר ווקר קלע 23 נק’, ג’יילן ג’ונסון הוסיף 20. מנגד, היווני של מילווקי הסתפק ב-24 נק’.

יאניס אנטטקומפו מאוכזב (רויטרס)יאניס אנטטקומפו מאוכזב (רויטרס)

לוס אנג’לס קליפרס (30:31) – אינדיאנה (15:47) 107:130

ניצחון שלישי ברציפות לקבוצה מ-LA שממשיכה לנסות לגרד פליי-אין על אף העזיבה של ג’יימס הארדן, כשהיא נהנתה מ-29 נקודות של קוואי לנארד ועוד 23 נק’ של בנדיקט מאת’ורין. מנגד, סגנית האלופה רק רוצה שעונת הטיינקינג הזו תיגמר, כאשר בעונה הבאה טייריס הליברטון יחזור ואולי המועדון ישוב להתמודד על אליפות. פסקל סיאקם קלע 29 נק’ אצל המפסידה.

