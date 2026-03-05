יום חמישי, 05.03.2026 שעה 09:43
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3032-2626ראיו וייקאנו12
3041-3426סביליה13
3042-2726ג'ירונה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

פליק ניסה באימון מגן שעוד לא שיחק בבארסה ב'

בעקבות הפציעות של קונדה ובאלדה, מאמן ברצלונה העלה להתאמן עם הקבוצה את פטריסיו פסיפיקו, שהגיע בהשאלה לקבוצת הבת, אך עדיין לא ערך בכורה במדיה

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

ברצלונה חזרה לאימונים לאחר שנעצרה בחצי גמר גביע המלך מול אתלטיקו מדריד למרות 0:3 במשחק הגומלין, והפציעות שספגה במהלך המשחק אילצו את האנזי פליק לשלב שחקן חדש מקבוצת המילואים באימון.

מעבר לשוער דייגו קוכן והקשר טומי מרקס, שכבר מתאמנים באופן קבוע עם הקבוצה הראשונה, וצ’אבי אספרט, שכבר זכה לאמונו בתחילת העונה, הפעם נרשם גם שם חדש.

מדובר בפטריסיו פסיפיקו בן ה-19, מגן שמאלי מאורוגוואי שהצטרף בחלון החורף האחרון לבארסה ב’ בהשאלה עם אופציית רכישה מדפנסור ספורטינג, אך טרם ערך הופעת בכורה בקבוצת הבת לאחר שהגיע עם פציעה בשריר. הוא כבר נכלל בסגל למשחק של בארסה ב’ מול המילואים מול ולנסיה, אך לא שותף.

לאמין ימאל מנחם את אלחנדרו באלדה (IMAGO)לאמין ימאל מנחם את אלחנדרו באלדה (IMAGO)

למרות שלא שיחק מאז הגעתו, פליק זימן את פסיפיקו לאימון הקבוצה הראשונה, ויהיה מעניין לראות האם יישאר חלק מהסגל לאור היעדרותם של אלחנדרו באלדה וז’ול קונדה, שנפצעו מול אתלטיקו.

באלדה ייעדר כארבעה שבועות בשל פציעה בשריר הירך האחורי ברגל שמאל, בעוד קונדה צפוי להיעדר בין ארבעה לחמישה שבועות בעקבות פגיעה בשריר הירך האחורי בירך שמאל.

