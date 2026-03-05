"ערב חשוב עבור ארסנל, אבל עינוי לצפות בה"

הכדורגל האנגלי סיפק לנו עוד ערב בלתי נשכח אמש (רביעי), כשמאבק האליפות שוב קיבל תפנית קטנה במשחקי המחזור ה-29 בפרמייר ליג, עם איבוד הנקודות הלא צפוי של מנצ’סטר סיטי במקביל לניצחון של ארסנל, שהגדילה את הפער בפסגה לשבע נקודות, כשלתכולים יש משחק חסר.

מרטין קיאון, בלם העבר של התותחנים, שיבח את הגישה של קבוצתו לשעבר: “זה ערב משמעותי עבורה. השחקנים הלכו וניצחו את המשחק כשהיריבה הכי גדולה שלך מנצ’סטר סיטי מאבדת נקודות. זה היה עינוי לצפות בזה, אבל גבריאל. ההופעה שלו בהגנה הייתה עצומה”.

גם הפרשן רוברט גרין, שוער העבר של ווסטהאם התייחס להופעה של ארסנל: “היא יכולה להמשיך לשחק רע ולנצח כל הדרך ככה. אלו האחרות שמפשלות. מנצ’סטר סיטי מפשלת ואז מסתכלים על איך ארסנל יוצאת ומנצחת משחקים, היא מצליחה לגרד תוצאות, זה כל מה שהיא עשתה המשחק. יש לה כמויות של מזל. אין שחקן אחד שיכול להסתכל לאחור ולהגיד שהיה לו משחק טוב, אולי למעט הינקאפי. אבל לא אכפת להם, הם ניצחו”.

ארלינג הולאנד מאוכזב (IMAGO)

בלם עבר אנגלי אחר, ג’ולאון לסקוט ששיחק אצל הסיטיזנס דיבר על היריבה של הקבוצה אליה היה שייך: “פורסט מצאה את הדרך. סיטי תמיד הייתה בשליטה על הנעשה במשחק. היא לא באמת הייתה בסכנה בשום שלב, אבל בשונה מהמחצית הראשונה, פורסט הייתה תכליתית במחצית השנייה”.