בישול גדול למאזה, לברקוזן גברה 0:1 על המבורג

באופן קצת מוזר, הערב (רביעי), המבורג ובאייר לברקוזן סגרו את הסיבוב הראשון בבונדסליגה. שתי הקבוצות נפגשו למשחק השלמה מהמחזור ה-17, בסיומו האורחת ניצחה את העולה החדשה 0:1.

לברקוזן הצליחה לעצור את הסחף אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות בזכות שער שהגיע בדקה ה-73, כשאיברהים מאזה מצא בצ’יפ נפלא את כריסטיאן קופאנה, כשהדומיננטיות לאורך רוב שלבי ההתמודדות באה לבסוף לידי ביטוי בגול שנכבש.

עקב הניצחון, קספר יולמן ושחקניו התקרבו עד לכדי שלוש נקודות בלבד מהופנהיים השלישית, כשהם יושבים כרגע במקום השישי. העולה החדשה שאירחה את המפגש נמצאת בבטן התחתונה, כשהיא יושבת במקום ה-11, אבל רק שש נקודות מהקו האדום.