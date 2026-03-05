"המטרה? קהל מאוחד, ואחר כך אליפות ואירופה"

בימים מורכבים במיוחד עבור הספורט הישראלי, הפועל תל אביב ניהלה מבצע לוגיסטי רחב כדי להוציא את הקבוצה מישראל ולהחזיר אותה לפעילות בסופיה. מה שהתחיל עם ירידה לאילת נמשך עם מעבר לטאבה, טיסה לאתונה, המראה לבולגריה ובסופו של דבר חזרה לבסיס המועדון שם.

בשיאה של עונה לא פשוטה, החזרה לסופיה, הבעיות עם חלק מהאוהדים ומאבק על פלייאוף ביורוליג, מנכ”ל הפועל תל אביב, צחי רייכנשטיין, דיבר ל-ONE בראיון מיוחד על העונה, הדרבי שנדחה, דימיטריס איטודיס, המסע לבולגריה, האוהדים, היכל מנורה, היכל שלמה, נייג’ל הייז דייויס ועוד הרבה.

איפה אתה בימים אלו?

"בחמ”ל שלנו בתל אביב. הקמנו מרכז לניהול ותפעול האירוע: היציאה מהארץ, המעבר של השחקנים, הצוות ובני משפחותיהם, וניהול כלל ההיבטים הלוגיסטיים שנלווים לכך. מכאן אנחנו מתפעלים את הכל: טיסות, מלונות, ויזות וכל מה שצריך במטרה לאפשר לשחקנים לחזור לשגרה ולפעילות מקצועית”.

איפה השחקנים כרגע?

"השחקנים נמצאים כרגע בסופיה, שם הם חוזרים בהדרגה לשגרה ספורטיבית".

שתף קצת על המסע של כולם לצאת מהארץ. קיבלתם החלטה לא ללכת עם המנהלת אלא לתפקד עצמאית. מה קרה?

"ההחלטה שלנו נבעה מהרצון לייצר ודאות מקסימלית לפני שמוציאים את השחקנים והמשפחות מישראל. עשינו זאת בתיאום מלא עם השחקנים. העדפנו שבשלב הראשון השחקנים יהיו צמודים לממ״דים שהם מכירים, ורק ברגע שהייתה ודאות מלאה יותר, הפעלנו את התוכנית. לדעתנו, במצבים כאלה חשוב לבנות תמונה מלאה ככל הניתן. השחקנים ידעו מראש את תוכנית הפעולה: התכנסות במנורה בתל אביב, ירידה לאילת ומשם לטאבה, אתונה וסופיה. גם העצירות בדרך לאילת היו מתוכננות ופעלנו בהתאם להנחיות פיקוד העורף, כך שהמקומות שבהם עצרנו להתרעננות נבחרו מראש כך שיהיו בהם מרחבים מוגנים. הלו״ז היה שקוף וברור לכולם במטרה לתת תחושת ביטחון. לשמחתנו המסע עבר בהצלחה".

שחקני הפועל ת"א. "הכל היה מתוכנן בדיוק" (חגי מיכאלי)

כרגע הם בסופיה, חוזרים לבסיס עם הדירות, הרכבים, הכל, נכון?

"כן. כשהם נחתו חיכו אוטובוסים לשחקנים, למשפחות, לצוות ולציוד הנלווה. את הלילה הראשון הם העבירו במלון בסופיה. למחרת השחקנים והצוות קיבלו את הדירות, הרכבים, הציוד וכו'. לטובת כך, הוצאנו שישה אנשי ניהול ותפעול שילוו את הקבוצה מקצה לקצה. בוצעה חלוקת משימות על מנת לוודא שהדירות ערוכות באופן מלא: מים, חשמל, חימום וכו', במטרה לאפשר לכולם נחיתה רכה ככל האפשר".

וכאשר הכול ייגמר עם איראן, המטרה, ככל שהיורוליג לא יהיה כאן, שוב לגור בסופיה?

"אני לא חושב שמישהו באמת יודע כרגע מה צופן העתיד. אני משוכנע שמדינת ישראל תחזור להיות מקום בטוח לחלוטין. יש גם תרחישים זמניים אחרים שבהם נצטרך להמשיך לבחון פתרונות מחוץ לישראל. כרגע מוקדם לדעת. מה שכן, בתחילת העונה בחרנו בסופיה מתוך שורה של שיקולים מקצועיים ולוגיסטיים שאפשרו לקבוצה לקבל תנאים מצוינים לפעילות. כשחזרנו לישראל בדצמבר 25 היה דיון עם בעלי הקבוצה במטרה להחליט האם יש לסגור את כל המערך בסופיה או להשאיר אותו כאופציה, כתוכנית ב’. בסופו של דבר החלטנו להשאיר את סופיה כבסיס חלופי, מתוך הבנה שכבר ביצענו ‘Sunk Cost’ (עלות שקועה) ובשל כך שהמציאות באזור עלולה להשתנות במהלך העונה. בדיעבד ניתן לומר שקיבלנו את ההחלטה הנכונה שאפשרה לקבוצה לחזור לסופיה מהר מאוד, כך שתוך זמן קצר השחקנים כבר היו בסביבה מוכנה ומוכרת עבורם”.

צחי רייכנשטיין. "ההחלטה לשמור על סופיה כתוכנית ב' השתלמה" (רדאד ג'בארה)

אתה לא איתם אמנם, אבל אני בטוח שאתה מדבר ובקשר. זה אירוע לא קל לזרים. אזעקות, בומים, הצליל של פיקוד העורף, המסע, זה באמת לא פשוט. איך הזרים?

"האווירה מאוד טובה. כאשר מתנהלים בכבוד ובשקיפות ומספרים לשחקנים ולצוות את המצב באופן מדויק, זה נותן הרבה רוגע ותחושה שיש על מי לסמוך. קיבלנו הרבה מחמאות גם מהמאמן וגם מהשחקנים על ניהול ותפעול האופרציה. במסע עצמו היו הרבה רגעים אנושיים. היו לא מעט ילדים, של שחקנים ושל אנשי צוות, והם הכניסו הרבה אור. היו צעצועים, ממתקים, צחוקים, וזה עזר מאוד לשמור על אווירה טובה למרות הסיטואציה. גם ברגעים פחות נוחים, כמו ההמתנה במעבר טאבה והסידורים עם הוויזות, העובדה שכולם היו יחד כקבוצה וכמשפחה עזרה מאוד. דאגנו גם שלילדים תהיה תעסוקה, וזה תרם לאווירה חיובית. בסופו של דבר אנשים רוצים לראות שהדברים מתנהלים באופן מסודר. למשל, אם אמרנו שבשעה 9:20 יוצא האוטובוס מהמלון, אז אכן בשעה 9:20 האוטובוס יצא בהתאם ללו"ז שנקבע. זה נשמע אולי שולי, אבל מעניק הרבה ביטחון ו-ודאות. אני מוריד את הכובע בפני הצוות המדהים של הפועל. הם עבדו קשה מאוד, עמדו בלוחות הזמנים וידעו לתת פתרונות לכל התרחישים. הכל התנהל בצורה חלקה בזכותם”.

“לא הגשנו בקשה לדחיית הדרבי, ממש לא, להפך”

אמרת לו״ז, היה אמור להיות בלו״ז דרבי ביום חמישי והוא נדחה. איך ראית את הדחייה?

"אנחנו לא רצינו לדחות את הדרבי. התוכנית המקורית שלנו הייתה לטוס ישירות מאתונה לבלגרד ולהיערך למשחק ביום חמישי הקרוב (5 במרץ). נערכנו בהתאם ללוח הזמנים שנקבע על ידי היורוליג והבהרנו להם את עמדתנו. לצערי, בסופו של דבר הנהלת היורוליג קיבלה החלטה לדחות את המשחק. אנחנו כמובן מכבדים את ההחלטה וניערך בהתאם ללוח הזמנים החדש, לכשיפורסם".

לא הגשתם בקשה לדחות את הדרבי?

"לא הגשנו בקשה לדחות את המשחק, להפך. מבחינתנו היינו מוכנים במועד שנקבע מראש. הצלחנו לאגד את כל הסגל ולקיים שגרת אימונים. ראינו בכך יתרון מקצועי מאחר והצלחנו לחזור להתאמן מוקדם. ביצענו את כל ההיערכות למשחק בבלגרד. ציפינו מאוד לדרבי”.

וסיליה מיציץ' ותמיר בלאט. "לא רצינו לדחות את הדרבי" (רדאד ג'בארה)

אמנם אתה לא מאמן ולא בצוות המקצועי, אבל אפשר לדבר על העונה הזו. פתחתם את העונה מדהים, מקום ראשון והכל, לאחרונה הייתה ירידה. איך אתה רואה מקצועית את העונה של הפועל?

"התחלנו את העונה בצורה מצוינת. לא ציפינו לסיים את הסיבוב הראשון במקום הראשון באירופה. במהלך עונה ארוכה כמעט כל קבוצה עוברת תקופה פחות טובה, וגם לנו הייתה ירידה מסוימת בחודש האחרון. אני לא חושב שזה קשור לחזרה לישראל, אלא פשוט חלק טבעי מעונת כדורסל. אם כבר יש תקופה פחות טובה, עדיף שהיא תהיה במהלך העונה ולא בשלבים המכריעים. מבחינת הטבלה אנחנו עדיין במצב טוב מאוד, הכול פתוח ויש לנו עוד משחקים חשובים לפנינו. אנחנו מאמינים בקבוצה. היו גם משחקים שבהם הפסדנו למרות ששיחקנו טוב והובלנו. המטרה כעת היא להמשיך קדימה במסלול הניצחונות ולעמוד במטרות שהצבנו”.

“מעמדו של איטודיס איתן וחזק”

הייתה תקופה קשה, חמישה הפסדים ברציפות, הדחה בגביע. עד כמה לאורך הדרך שיקפתם לאיטודיס שמעמדו יציב והוא האיש שלכם?

“לאורך כל הדרך הבהרנו למאמן שאנחנו סומכים עליו. אמרתי לו באופן אישי שאנחנו עומדים מאחוריו. במקביל, ניסינו גם להוריד מעט לחץ סביב הקבוצה. ברור שהפסדים הם אף פעם לא דבר קל, אבל השמועות על החלפת המאמן לא שיקפו את המציאות בפועל. המטרה שלנו הייתה ברורה, לעבור את המשבר יחד. לא דיברתי עם אף מאמן, לא הוחלפו טיוטות עם אף אחד, מעמדו יציב, בטון”.

דמירטיס איטודיס. "מעמדו איתן ויציב" (ראובן שוורץ)

אז עזיבה של איטודיס לא הייתה על הפרק, אבל כן היה גל עזיבות לאחרונה בהפועל ת"א. איך ראיתם את העזיבות מהצד שלכם? נציין שהם עזבו.

"לגבי סמנכ”ל התפעול וסמנכ”ל המכירות, חשוב לי להבהיר שהם בחרו לעזוב ולא פוטרו. העבודה בהפועל תל אביב היא מאוד אינטנסיבית, שמשלבת גם הרבה רגש. בשלב מסוים הם ביקשו לסיים את תפקידם. הם עשו עבודה מצוינת ואנחנו מאוד מעריכים אותם. אנחנו מכבדים את החלטתם ומודים להם על עבודתם במועדון. אנחנו מתכננים להיפרד מהם ברוח טובה ובהערכה גדולה".

יכול להיות שהעזיבות האלו, של אנשים שהם אוהדים גם, קשורות לכך שהקהל פחות מגיע? אולי יש כאן סוג של מראה בין הדברים?

"קשה מאוד לפצח את הדברים האלה כי מדובר גם בעולמות של רגש, אהדה ותחושת שייכות. מדובר בעובדים שהם אוהדים של הפועל, וכמו אצל כל אוהד, יש דברים שנוחים יותר ויש דברים שפחות, יכול להיות שהוספת הדגל והורדת ה’יחד לעולם’ היו יותר מידי עבורם. אנחנו כמועדון מנסים לשלב בין המסורת של הפועל לבין הרצון להביא גם קהל נוסף. לפעמים השילוב הזה מייצר תחושות שונות אצל אנשים. זה טבעי. אני מאמין שנדע לעבור גם את התקופה הזו ביחד ולהמשיך קדימה”.

“נשחק בהיכל שלמה, שוקלים סקר נוסף על המשחקים הגדולים”

דיברנו על הקהל ואתם מנסים לשנות. עשיתם סקר והקהל אמר את דברו. איפה הדברים עומדים? חוזרים להיכל שלמה בעונה הבאה?

"הוצאנו סקר מתוך רצון לשתף את קהל האוהדים בהתלבטויות. התוצאה הייתה מאוד ברורה, ולכן בעונה הבאה אנחנו מתכננים לחזור לשחק בהיכל שלמה במסגרת הליגה הישראלית. בעקבות הסקר עדכנו את הנהלת היכלי הספורט בתל אביב, ובהמשך שונה המכרז שתוכנן להפעלת ההיכל להופעות במקום כדורסל, כך שהפועל תל אביב תשחק בהיכל שלמה בעונה הבאה".

בכל המשחקים? גם ירושלים והדרבי?

"אנחנו שוקלים אפשרות לערוך סקר נוסף לגבי המשחקים הגדולים, אבל בשלב הזה ההחלטה היא שכל משחקי הליגה המקומית ייערכו בהיכל שלמה".

הפועל בהיכל שלמה. "שוקלים סקר על המשחקים הגדולים" (פרטי)

בתוצאות רק 2,600 הצביעו. זה לא מספר גדול, ונראה שהסיפור עמוק יותר מחזרה להיכל שלמה. בנוסף, איך יעבוד נושא המנויים, מנוי ליגה ומנוי אירופה?

“ציפינו להשתתפות גבוהה יותר, אבל כנראה בגלל לוחות הזמנים של מכרז היכלי הספורט, נאלצנו לסיים את הסקר בזמן קצר יחסית. למרות זאת, התוצאה הייתה מאוד ברורה, ולהערכתי גם אם היו מצביעים עוד אלפים, התוצאות היו דומות. לגבי תמהיל המנויים, עדיין לא קיבלנו החלטה סופית. נרצה למצוא את הדרך הנכונה לאפשר לאוהדים להגיע גם למשחקי הליגה וגם למשחקים באירופה, בתקווה כמובן שמדובר ביורוליג”.

“NBA אירופה או יורוליג? כולן רוצות את הפועל, הכל פתוח”

הרמת לי להנחתה לשאלה הבאה. אמרת בתקווה שזה יהיה ביורוליג. תכניס אותנו מאחורי הקלעים: המטרה היא פלייאוף, אבל אתם גם מנסים להשיג חוזה לשלוש שנים? חושבים על NBA אירופה? איפה הראש של הפועל ת״א?

"אנחנו בקשר עם כולם. יש שיח עם היורוליג, הייתה גם פגישה לפני כחודש בברצלונה, וגם עם גורמים שקשורים לפרויקט ה-NBA באירופה. אין סיכום עדיין בנושא. בהחלט יש עניין גדול סביב הפועל תל אביב, ועושה רושם שיש רצון לראות את הפועל ממשיכה ברמות הגבוהות של הכדורסל האירופי. הבעלות, ההישגים הספורטיביים שלנו עד כה, הסגל המרשים והמאמן המעוטר שלנו הופכים את המועדון לאטרקטיבי מאוד. מבחינתנו, לפני הכל, אנחנו רוצים לעמוד ביעד ולסיים בטופ 6 כדי לקבל את הכרטיס בצורה ישירה. אם זה לא יקרה, נבחן את כל האפשרויות”.

אני יכול להיכנס לראש של אוהד ולומר שטענת הנגד היא שתזמון המעבר לא היה הכרחי, כי עוד לא העפלתם ליורוליג.

"כשעברנו בינואר 2025 המחשבה הייתה לעשות צעד קדימה בהתפתחות של המועדון. נכון שלא היה לנו אז כרטיס ליורוליג, אבל רצינו להראות כיוון ברור של צמיחה, גם מול משקיעים וגם מול הנהלת היורוליג. המעבר לאולם שמתאים יותר לסטנדרטים אירופיים היה חלק מהסיפור הזה, ולדעתי זה תרם למיצוב של המועדון".

האם זה באמת הצליח? כי את החוזה לשלוש שנים לא קיבלתם.

"נכון להיום, לא קיבלנו חוזה ארוך טווח. עם זאת, צריך לזכור מאיפה התחלנו את המסע. היום אנחנו חלק מהשיח של הכדורסל האירופי ברמות הגבוהות, ואני חושב שעברנו תהליך משמעותי. אני גם מבין שחלק מהקהל לא התחבר למהלך. ניסינו למצוא פתרונות אחרים. בדקנו אולמות שונים, חיפה, ירושלים, חולון ותל אביב. ניהלנו אין ספור שיחות ופגישות במטרה למצוא חלופה שתאפשר לאוהדים אולם מתאים. נאלצנו לקבל החלטה במסגרת האפשרויות שיש למדינת ישראל להציע”.

כריס ג'ונס ואלייז'ה בראיינט (אורן בן חקון)

“אולם חדש? כרגע עיריית ת”א לא החליטה בנושא”

אז השאלה הגדולה, יהיה אולם חדש להפועל תל אביב?

"אנחנו בקשר רציף עם עיריית תל אביב ובוחנים יחד את כל האפשרויות. אלו החלטות מורכבות שקשורות גם לתכנון עירוני ולמימון. כרגע עיריית תל אביב עדיין לא החליטה בנושא".

מה קרה עם נייג’ל הייז דייויס?

“הגענו איתו למשא ומתן מתקדם מאוד. היה קשר שוטף עם הסוכנים ועורך הדין שלו. השיחות נמשכו עד לשעות הקטנות של הלילה. בסופו של דבר השחקן בחר בהצעה אחרת. עשינו מאמץ גדול להביא אותו, אבל בסופו של דבר השחקן בחר בכיוון אחר”.

מה נאחל להפועל ולך?

“הדבר הראשון שאני מאחל הוא שנאחד את הקהל והקהילה של הפועל. המטרה שלי היא להחזיר את כולם למגרשים ולחזק שוב את תחושת המשפחתיות והאחדות בקהילה. ברמה הספורטיבית אני מאחל להפועל אליפות בישראל ולהמשיך לבסס את עצמה באירופה. אבל מעל הכול, קהל מאוחד, אולם מלא ואווירה אדומה שמחה”.