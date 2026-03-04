יום חמישי, 05.03.2026 שעה 01:01
ספורט אחר  >> טניס

אלקרס: רק עכשיו אני מבין את השיא של נובאק

אלקרס מגיע לוולס עם מאזן 12:0, אך מצנן את ההתלהבות סביב שבירת רצף ג'וקוביץ' מ-2011: "זה רחוק". על שיפורו: "שולט ברגשות"

קרלוס אלקראס מדבר עם התתקשורת. (רויטרס)
קרלוס אלקראס מדבר עם התתקשורת. (רויטרס)

קרלוס אלקרס נחת בקליפורניה כשהוא בשיאו. המדורג ראשון בעולם מחזיק במאזן מושלם של 0:12 מתחילת שנת 2026, הכולל זכייה היסטורית באליפות אוסטרליה הפתוחה (שהשלימה עבורו גראנד סלאם קריירה) וגביע נוסף בטורניר דוחא. כעת, כשהוא שב לאינדיאן וולס במטרה להניף את הגביע בפעם השלישית, השיח סביבו מתמקד בהשוואה בלתי נמנעת לאחת העונות הגדולות בהיסטוריה.

הפתיחה המושלמת של הספרדי הציתה את הדמיון בקרב חובבי הטניס, שהחלו לפזול לעבר השיא המיתולוגי של נובאק ג'וקוביץ' משנת 2011. באותה שנה, הסרבי רשם רצף של 41 ניצחונות רצופים מתחילת העונה עד לחצי גמר הרולאן גארוס. במסיבת העיתונאים לקראת הטורניר, אלקרס התייחס לאתגר בכנות ובחיוך, ואף סיפק תגובה משעשעת כשנשאל על המרדף אחרי השיא.

קרלוס אלקראס מוסר הצהרה לתקשורת. (רויטרס)קרלוס אלקראס מוסר הצהרה לתקשורת. (רויטרס)

"ברור שאני יודע שנובאק מחזיק בשיא של 41", אמר אלקרס. "אני חייב לומר שאתה לא קולט כמה זה קשה עד שאתה מתחיל לרדוף אחרי זה. אתה חושב לעצמך 'בסדר, 41 זה לא כל כך הרבה', אבל אז אתה מגיע ל-12 ניצחונות ואומר לעצמך 'לעזאזל, זה אומר לזכות בעוד ארבעה או חמישה טורנירים, ועוד בטורנירים הגדולים בעולם'. רק אז אתה מבין ומרגיש כמה ההישג ההוא מרשים".

למרות שהספרדי הודה כי הוא גאה מאוד בפתיחת העונה שלו וינסה להמשיך את הרצף ככל שניתן, הוא הדגיש כי המיקוד שלו נותר ברמת הטניס ולא במספרים. כשנשאל מהו המפתח ליכולת השיא שהוא מציג לאחרונה, אלקרס הצביע על שינוי מנטלי משמעותי: "אני חושב שעל המגרש אני שולט ברגשות שלי הרבה יותר טוב מבעבר. זה המפתח לרמה הגבוהה לאחרונה. כשאני רגוע, אני מצליח למצוא פתרונות ולהתקדם. בעבר, כשהייתי מתעצבן או משחק רע, היה לי קשה יותר. היום אני שומר על פוקוס".

אלקרס מחזיק בזיכרונות נהדרים מהמדבר בקליפורניה, לאחר שזכה בטורניר ב-2023 ו-2024. בשנה שעברה (2025) הוא נעצר בחצי הגמר על ידי ג'ק דרייפר שזכה לבסוף בתואר, והשנה הוא נחוש להחזיר את הכתר. כמדורג הבכיר, הוא העפיל אוטומטית לסיבוב השני, שם הוא צפוי למבחן לא פשוט כשהוא עשוי לפגוש את גריגור דימיטרוב הבולגרי או יריב נוסף מהמוקדמות, בהתאם לתוצאות הסיבוב הראשון.

מלבד הטניס, אלקרס התייחס גם למגמה הגוברת של סדרות דוקו וולוגים אישיים בסבב, וציין כי הוא רואה בחיוב את חשיפת "מאחורי הקלעים" של חיי השחקנים, דבר שמקרב את האוהדים לענף ומראה את הצד האנושי של הכוכבים. בינתיים, כל העיניים יהיו נשואות אליו כדי לראות האם המסע לעבר המספר 41 יימשך גם בחום של אינדיאן וולס.

