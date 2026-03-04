יום רביעי, 04.03.2026 שעה 18:37
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3041-3426סביליה12
3042-2726ג'ירונה13
2939-2726ולנסיה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

בזמן שלאמין ימאל פורח: מגמה מדאיגה בבארסה

מספר 10 מפציץ לאחרונה והגביר קצב גם בפנטזי כשהתקבע בפסגה, אך שחקני ההתקפה האחרים של האלופה האטו משמעותית וחלקם עם בצורת מפתיעה. כל המספרים

ליגת העל מושבתת בגלל המלחמה, אבל בספרד הכדורגל ממשיך והמחזור ה-26 בלה ליגה עשוי להיזכר ככה שהביא תפנית גדולה במאבק האליפות, לאור ניצחונה המשכנע של ברצלונה על ויאריאל לצד ההפסד המפתיע של ריאל מדריד לחטאפה בסנטיאגו ברנבאו ביום שני.

לעמוד המשחק לחצו כאן. 

לאמין ימאל כיכב במחזור החולף בספרד עם שלושער מול ויאריאל, שהקנה לו 21 נקודות בפנטזי אחרי שהוסיף גם שתי מסירות מפתח ושישה דריבלים. מאזנו העונה עומד על 237 נקודות בפנטזי והוא חלף על פני קיליאן אמבפה במקום הראשון, כשלצרפתי 213 נקודות והוא אף יעדר בתקופה הקרובה.

לצד לאמין ימאל, בלט פרמין לופס עם 2 בישולים, 3 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-4 תיקולים בדרך ל-14 נקודות, וז’ול קונדה עם הופעה מגוונת של בישול, 2 מסירות מפתח, 2 דריבלים, 2 חטיפות ו-2 תיקולים סיים עם 11 נקודות. לשם השוואה, המצטיין של ריאל מדריד היה ויניסיוס עם 7 נקודות, כאשר חואן איגלסיאס (12), סבסטיאן בוסלי (10) ומאורו ארמבארי (11) להטו בברנבאו.

סלאלום ענק של ילד הפלא של בארסה

עם כל הכבוד למספר 10 של האלופה, ברצלונה תצטרך שהחלוצים האחרים שלה יתרמו, אך הם אינם במיטבם. מרקוס רשפורד ופראן טורס לא כבשו בששת המשחקים האחרונים שלהם, ואם מורידים את הפנדל המוצלח מול אתלטיקו מדריד, אז גם ראפיניה. בצורת ארוכה מדי עבור שחקנים כה חשובים. המקרה הבולט ביותר הוא של פראן טורס, שרושם עונה מצוינת, אך מאז פגרת חג המולד הכושר שלו ירד בצורה משמעותית.

2026 מאכזבת

לפני הפגרה פראן כבש 13 שערים בכל המסגרות. מספר משמעותי שהפך אותו למלך השערים של הקבוצה. עם זאת, ב-2026 הוא כבש רק שלושה שערים ב-15 משחקים. הירידה בכושר ברורה. משהו דומה קרה גם לרשפורד, אם כי הירידה בקצב ההבקעה שלו אינה דרמטית כמו זו של חברו לקבוצה. כמו פראן, גם הוא כבש השנה שלושה שערים, לעומת שבעה לפני הפגרה. גם המספרים של ראפיניה ירדו, אם כי במקרה שלו צריך לציין שהוא החמיץ כמה משחקים בגלל פציעה. 

ראפיניה (IMAGO)ראפיניה (IMAGO)

בפנטזי, ראפיניה עם 102 נקודות העונה, רשפורד עם 106 נקודות ופראן טורס עם 110. בקצב הזה לאמין ימאל לבדו יעקוף בניקוד את שלושתם, אבל הדברים עוד עשויים להשתנות. אגב, רוברט לבנדובסקי, שדווקא כן כבש במחזור החולף מול ויאריאל ונפצע, תרם העונה 83 נקודות בלבד בפנטזי, אחרי שהיה בעונה שעברה אחד השחקנים הבולטים במשחק. 

באשר לדירוג הפנטזי בספרד, המנג’ר פסי החקלאי פותח פער בפסגה עם 2,414 נקודות. המנג’ר שזכה במחזור ה-26 הוא רותם הפפוק עם 118 נקודות, שתיים יותר מהמקום השני. ההרכב המנצח של השבוע: יאן אובלק, יוןמיקל ארמבורו, אריק גארסיה, קרלוס רומרו, חואן איגלסיאס, אדו אקספוסיטו, חורחה דה פרוטוס, פבלו פורנאלס, לאמין ימאל (קפטן, 42 נקודות), אנתוני ו-ויניסיוס.

