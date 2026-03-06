"יש בכפ"ס שחקן שיכול לשחק בבוגרים של חיפה"

שיתוף הפעולה בין מכבי חיפה מליגת העל לבין הפועל כפר סבא מהליגה הלאומית הולך ומתבסס כאחד המהלכים המסקרנים בכדורגל הישראלי. במסגרת המודל, כפר סבא משמשת כקבוצת בת מקצועית, כאשר שחקנים צעירים רבים, בוגרי מחלקת הנוער של מכבי חיפה, מקבלים בה דקות משחק משמעותיות והתנסות בבוגרים רגע לפני הקפיצה האפשרית חזרה לליגת העל.

עידן שום, נציג הבעלים במועדון מהשרון, בראיון מיוחד ל-ONE, מדבר על שיתוף הפעולה בין כפ"ס לירוקים מהכרמל, על התוכניות העתידיות להסכם, האם שחקן יגיע לבוגרים של החיפאים ועל השאיפות לעליית ליגה.

עידן, מה אתה אומר לגבי ההמשך של הליגה, ואיך אתה עובר את הימים האלה?

"אני כמו כולם ומקווה שהמצב הקיים לא יימשך יותר מדי. בסוף זה כנראה ייכנס למצב של שלושה משחקים בשבוע. אם זה לא יימשך מעבר לחודש, אז יהיה חודש אחד קצת יותר לחוץ ואחר כך זה יתיישר. טוב שהאימונים חזרו, כדי שכשהליגה תחזור נתחיל מאיזושהי נקודה ולא מאפס".

שחקני הפועל כפר סבא (שחר גרוס)

"המטרה היא להיות הכי טובים שאפשר"

איך אתה רואה עד היום את שיתוף הפעולה עם מכבי חיפה? עד כמה אתה מרוצה באופן אישי?

"בגדול אני מרוצה, גם מהשחקנים וגם מהיחסים שלנו עם מכבי חיפה. אני חושב שהשחקנים של מכבי חיפה הם שחקנים טובים, ובסוף כל קבוצה רוצה להביא את השחקנים הטובים ביותר. מבחינה מקצועית זה דבר שעוזר לנו. כשמגיעים שחקנים איכותיים זה מקדם אותנו.

אני חושב שאם תסתכל על רוב הקבוצות, זה לא סוד שהן רוצות להתבסס על שחקני בית, אבל רובן גם בליגה הראשונה וגם בליגה השנייה מביאות שחקנים מבחוץ. בדרך כלל זה מתחלק לאזור ה-70/30 או 80/20. זה לא משנה אם אתה מביא שחקנים מארבעה, חמישה או שישה מקומות אחרים, או ממקום אחד את רוב השחקנים. המטרות הן עדיין אותן מטרות: להיות הכי טוב שאתה יכול".

איך הקשר היומיומי שלך עם מכבי חיפה, מעבר לעובדה שאתם ביחסים טובים עם המועדון?

"הקשר הוא מצוין, הכי טוב שיכול להיות. עד עכשיו זה באמת עובד בצורה מצוינת עבור שני הצדדים. רק שיימשך ככה".

ליאור רפאלוב (חגי מיכאלי)

פוטנציאל לליגת העל

אתה מזהה שחקנים של מכבי חיפה שמשחקים אצלך שיכולים לחזור ולהשתלב בקבוצה הבוגרת בעונה הבאה?

"אחד כן. אני לא אגיד מי כדי לא לפגוע באחרים, אבל אחד בהחלט כן. חוץ מזה, זה לא אומר ששחקן שהוא בשנה הראשונה שלו בבוגרים צריך לחזור אחרי שנה אחת בלבד. יכול להיות שהוא צריך עוד שנה או שנתיים כדי לחזור טוב יותר. חלק מן הסתם גם לא יחזרו, אבל יש שחקנים טובים מאוד.

הם חווים התחשלות של שנה ראשונה שהיא טובה מאוד, והם עושים את זה ביחד שזו בעצם אחת המטרות החשובות של מכבי חיפה במהלך הזה. מבחינה מקצועית השחקנים מאוד מתקדמים ומשתפרים. לפעמים התוצאות טובות יותר ולפעמים פחות, אבל מהנקודה שהם הגיעו אלינו ועד עכשיו הם בשיפור גדול מאוד. יש להם פוטנציאל להגיע רחוק".

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

מול מי אתה בקשר רצוף במכבי חיפה?

"אלון חרזי ואיציק עובדיה נמצאים איתי בקשר כל הזמן, גם ליאור רפאלוב. זה בגדול. הקשר הוא כמעט יומיומי. מאוד חשוב להם הפרויקט הזה והשחקנים הללו. הם כל הזמן שואלים, באים לראות ומתעניינים. זה עובד טוב".

"החוזה לא מעניין, יענקל'ה שחר ואיציק עובדיה יקבעו"

מה לגבי שיתוף הפעולה העתידי? יש לכם חוזה לשנתיים.

"זה לא משנה, החוזה בסוף לא מעניין. אם כפר סבא תרצה להמשיך לשנה הבאה ובמכבי חיפה יחליטו שהם רוצים אז זה יקרה. אם הם יחליטו שלא, אז זה לא משנה מה רשום בחוזה. אני לא מתייחס לזה. אני חושב שבסוף יענקל'ה שחר ואיציק עובדיה יקבעו לאן זה ילך, ואני מבחינתי אשמח להמשיך.

עבורי זה מעבר לשחקנים. יש כאן קשר עם מכבי חיפה ויכולת שלי לדבר עם אנשי מקצוע ברמה הזאת. זה הרבה יותר ממשהו של שחקנים. זה מועדון עם עוצמה, ידע ויכולות, ומבחינתי זה כבוד גדול שמועדון כמו מכבי חיפה בוחר בהפועל כפר סבא לפרויקט כזה. זה עובד טוב ואשמח שזה ימשיך, אבל בסוף זה יהיה תלוי בהחלטה שלהם".

יעקב שחר (לילך וויס-רוזנברג)

כמי שמכיר אתכם, אתם משפחה של ווינרים ובטח הייתם רוצים לחזור לליגת העל. הפרויקט הזה יכול להוביל לעלייה, או שהשלמתם עם זה שכרגע חיים בלאומית?

"לצערי התחלנו את העונה מצוין ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו קרובים לשני הצדדים, כך שאנחנו צריכים לדעת את המקום שלנו. אבל אנחנו הכי נשמח בעולם והכי רוצים בעולם. בסוף המטרה של הפועל כפר סבא היא לעלות ליגה".

אתה חושב שעם פרויקט כזה זה באמת יכול לקרות?

"עובדה שבתחילת העונה זה עבד טוב. אני חושב שזה יכול לקרות, כי למכבי חיפה יש שחקנים מהטובים בליגה הלאומית. למרות שהם צעירים ובתחילת הדרך, האיכויות שלהם גבוהות מאוד ולכן הם מגיעים כשחקני חיזוק להפועל כפר סבא.

אם הם לא היו, היו מגיעים אחרים, ואני בטוח שהרבה מהאחרים פחות טובים מהם. הליגה הלאומית מתעתעת ואתה אף פעם לא יודע לאן זה הולך. כל שיתוף הפעולה הזה נועד לחזק את הפרויקט של הפועל כפר סבא, ואני מאמין שהוא אכן מחזק אותנו. זה טוב לשני הצדדים".