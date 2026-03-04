יום רביעי, 04.03.2026 שעה 11:32
כדורגל ישראלי

בגרמניה חשפו: הסיבה שבאיירן תמכור את פרץ

ב'בילד' דיווחו כי הבווארים כבר דנים ברצינות ביום שאחרי נוייר, עם הבנה שלהיות שוער שני אלה לא "שאיפותיו של הישראלי". יחרוץ את עתידו במועדון?

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

לפי דיווח בעיתון ה’בילד’ הגרמני, בבאיירן מינכן כבר החלו בימים האחרונים בדיונים פנימיים ורציניים לגבי היום שאחרי מנואל נוייר. חוזהו של השוער בן ה-39 מסתיים ב-30 ביוני השנה, ובמועדון רוצים להבין האם בכוונתו להמשיך מעבר לקיץ. בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית בנושא.

הבווארים כבר נערכו לאפשרות של פרישה, כאשר מי שמיועד לקבל את המושכות בתום עידן נוייר הוא יונאס אורביג הצעיר. השוער בן ה-22, שהגיע בינואר 2025 למינכן תמורת 7 מיליון אירו, חתום עד 2029 וצפוי לקבל הזדמנות להפוך לשוער הראשון.

לצד זאת, סוגיה מרכזית נוספת בנושא וזו שמעניינת אותנו כאן בישראל, נוגעת לדניאל פרץ, שעדיין שייך לבאיירן ומושאל כיום לסאות’המפטון מהצ’מפיונשיפ. אצל אלופת גרמניה רואים בו אופציה אפשרית לסגל, על פי אותו דיווח, אך לא לתפקיד של שוער ראשון כמובן ואפילו לא שוער שני קבוע, כאשר ברור במועדון שזה “אינו תפקיד שמתאים לשאיפותיו של הישראלי”.

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

פרץ לא מסתפק במספר 2, באיירן תלך על מכירתו

למעשה, ההערכה בגרמניה, כך חשפו, היא כי פרץ לא מתכנן להסתפק במעמד של מחליף, ובמקרה כזה באיירן מינכן תחליט על מכירתו בקיץ. הבווארים מבינים כי לשוער בן ה-25 יש רצון לשחק באופן קבוע, והאפשרות שישמש כגיבוי לאורביג אינה עומדת בראש סדר העדיפויות שלו.

בכך, במקביל להיערכות לעידן שלאחר נוייר, בבאיירן כבר בוחנים את תמונת השוערים המלאה לקראת העונה הבאה גם באופן כללי אם האיש הוותיק בין הקורות כן יישאר. ההחלטות שיתקבלו, בנוגע למצבת השוערים ולגבי נוייר ישפיעו ישירות גם על עתידו של דניאל פרץ כמובן, שנראה כי יעדיף לצאת לדרך חדשה ולא להישאר כשוער משנה.

