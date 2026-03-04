יום רביעי, 04.03.2026 שעה 11:32
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

שקט תעשייתי: האיגוד והמנהלת יחתמו לעונה

הצדדים יגבשו תוכנית מקיפה לקידום הכדורסל, כולל שיפוץ מתקנים והצבת קריטריונים קשיחים. שטינברג: "נרים את הענף יחד". פרישמן: "נבנה לטווח הארוך"

|
אנטוניו בלייקני מול אושיי בריסט (רדאד ג'בארה)
אנטוניו בלייקני מול אושיי בריסט (רדאד ג'בארה)

מנהלת ליגת העל ואיגוד הכדורסל החליטו לחתום על הסכם בין הגופים לעונה הבאה בלבד, זאת במטרה לייצר יציבות ובמקביל לעבוד על תוכנית אסטרטגית רחבה ("תוכנית חומש") לטובת הכדורסל הישראלי בשיתוף פעולה מלא.

המהלך, אותו מובילים יו"ר האיגוד עמוס פרישמן ויו"ר המנהלת ארי שטינברג, נועד לתת "שקט" למערכת. במהלך החודשים הקרובים יגבשו הצדדים את התוכנית ארוכת הטווח, שתכלול התייחסות לכלל הכדורסל הישראלי ולא רק לליגת העל.

שתי יורדות ושתי עולות

לפי שעה, ההסכם בין הצדדים יכלול מבנה של שתי יורדות מליגת העל ושתי עולות מהליגה הלאומית. התוכנית המשותפת עליה יעבדו הגופים תתמקד במספר אפיקים מרכזיים: הגדלת קהל האוהדים במגרשים, הצבת קריטריונים קשיחים לקבוצות המעוניינות לשחק בליגת העל, והגדלת כמות המתקנים הכוללת לא רק הקמת אולמות חדשים אלא גם התאמת ושדרוג מתקנים קיימים.

עמוס פרישמן וארי שטינברג (עודד קרני, איגוד הכדורסל)עמוס פרישמן וארי שטינברג (עודד קרני, איגוד הכדורסל)

שטינברג: “הכי נכון להכין תוכנית משותפת”

ארי שטינברג, יו"ר המנהלת, אישר את הדברים ל ONE וציין: "כאשר יש שניים שרוצים בקידום הכדורסל והולכים יחד, זה הכי נכון מבחינתנו להכין תוכנית משותפת שלא תכלול רק עניינים כספיים ורגולציה, אלא תוכנית מעמיקה כדי להרים את הכדורסל הישראלי בשילוב כוחות של המנהלת והאיגוד".

עמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל, הוסיף: "אני מניח שכאשר אחזור לארץ נחתום על ההסכם לעונה אחת כדי לתת שקט. לאחר מכן נוכל לשבת יחד בלי לחץ ולהכין תוכנית ארוכת טווח ומקיפה לטובת הכדורסל הישראלי. ככה גם לא יהיה אקדח על הרקה ונוכל לעבוד בלי לחץ לטובת הכדורסל הישראלי".

