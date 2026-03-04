יום רביעי, 04.03.2026 שעה 11:31
כדורגל ישראלי

בגרון חנוק: האיראנית בכתה משאלה על המלחמה

נבחרת הנשים של איראן משחקת בטורניר באוסטרליה, החלוצה בת ה-21 שרה דידאר בכתה במסיבת העיתונאים: "אנחנו מודאגות ממה שקורה למדינה ולמשפחות שלנו"

|
שרה דידאר (IMAGO)
שרה דידאר (IMAGO)

נבחרת הנשים של איראן בכדורגל מתמודדת בימים אלה עם מציאות מורכבת במיוחד, כאשר היא משתתפת בגביע אסיה לנשים באוסטרליה בזמן שבמדינתה מתחוללת מלחמה. החלוצה שרה דידאר התקשתה לעצור את הדמעות כאשר דיברה על הדאגה של השחקניות למשפחותיהן שנשארו באיראן.

“ברור שכולנו מודאגות ועצובות ממה שקרה לאיראן ולמשפחות שלנו באיראן”, אמרה דידאר במסיבת עיתונאים ערב המשחק מול אוסטרליה במסגרת בית א’. “אני באמת מקווה שלמדינה שלנו יהיו חדשות טובות בהמשך. ואני מקווה שהמדינה שלי תישאר חזקה וחיה”.

החלוצה בת ה-21 הייתה חלק מהסגל שעמד בדממה בזמן נגינת ההמנון האיראני באצטדיון בגולד קוסט לפני ההפסד במשחק הפתיחה מול דרום קוריאה ביום שני. הנבחרת והצוות המקצועי הגיעו לאוסטרליה עוד לפני התקיפות של ישראל וארצות הברית בשבת, שהובילו להסלמה רחבה באזור.

הדאגה למשפחות בצל המלחמה

במסיבת העיתונאים הראשונה של הטורניר ביום ראשון סירבו המאמן מרזייה ג’פארי והשחקניות להתייחס למלחמה או למותו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי. גם ביום רביעי ביקש מנחה מטעם התאחדות הכדורגל האסייתית מהעיתונאים להיצמד לשאלות מקצועיות בלבד ולהימנע משאלות על המלחמה.

הקפטנית והמאמנת האיראנית (IMAGO)הקפטנית והמאמנת האיראנית (IMAGO)

כאשר בכל זאת נשאלה שאלה בנושא, גם דידאר וגם המאמן הביעו דאגה עמוקה למצב במדינה. “ברור שיש לנו דאגה גדולה מאוד לבריאות של המשפחות והאהובים שלנו ולכל העם האיראני שנמצא במדינה, שממנה אנחנו מנותקים לחלוטין,” אמרה ג’פארי והדגישה כי הקשר מוגבל מאוד בגלל הפסקות התקשורת באיראן. היא הוסיפה: “אבל אנחנו כאן כדי לשחק כדורגל באופן מקצועי ונעשה את המיטב כדי להתרכז בכדורגל ובמשחק שלפנינו”.

במשחק הפתיחה ביום שני הגיעו גם אוהדים איראנים ליציעים, חלקם עם דגלי המדינה בצבעי אדום, ירוק ולבן ואחרים עם דגלים מתקופת טרום המהפכה האיסלאמית, והביעו תמיכה בנבחרת. ג’פארי ציינה כי הקבוצה שמחה לקבל את התמיכה של הקהילה האיראנית באוסטרליה.

גם מאמן נבחרת אוסטרליה, ג’ו מונטמורו, קרא לאוהדים ולשחקניו לגלות אמפתיה כלפי היריבה. “אנחנו רוצים לתת להן את הטורניר הטוב ביותר האפשרי מבחינת החוויה”, אמר. “מבחינתנו זה עניין של להראות חמלה אנושית, כבוד, ולהראות להן כמה המדינה שלנו יפה וכמה האוסטרלים הם אנשים חמים”.

אוסטרליה, שזכתה בגביע אסיה ב-2010 והגיעה לחצי גמר מונדיאל 2023 שאירחה יחד עם ניו זילנד, פתחה את הטורניר עם ניצחון 0:1 על הפיליפינים. ניצחון נוסף על איראן עשוי להבטיח לה מקום ברבע הגמר. מבחינת האיראניות, המטרה המרכזית בטורניר היא להיכנס לשמונה הראשונות, הישג שיבטיח להן כרטיס למונדיאל 2027 שייערך בברזיל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */