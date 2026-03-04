בגרון חנוק: האיראנית בכתה משאלה על המלחמה

נבחרת הנשים של איראן בכדורגל מתמודדת בימים אלה עם מציאות מורכבת במיוחד, כאשר היא משתתפת בגביע אסיה לנשים באוסטרליה בזמן שבמדינתה מתחוללת מלחמה. החלוצה שרה דידאר התקשתה לעצור את הדמעות כאשר דיברה על הדאגה של השחקניות למשפחותיהן שנשארו באיראן.

“ברור שכולנו מודאגות ועצובות ממה שקרה לאיראן ולמשפחות שלנו באיראן”, אמרה דידאר במסיבת עיתונאים ערב המשחק מול אוסטרליה במסגרת בית א’. “אני באמת מקווה שלמדינה שלנו יהיו חדשות טובות בהמשך. ואני מקווה שהמדינה שלי תישאר חזקה וחיה”.

החלוצה בת ה-21 הייתה חלק מהסגל שעמד בדממה בזמן נגינת ההמנון האיראני באצטדיון בגולד קוסט לפני ההפסד במשחק הפתיחה מול דרום קוריאה ביום שני. הנבחרת והצוות המקצועי הגיעו לאוסטרליה עוד לפני התקיפות של ישראל וארצות הברית בשבת, שהובילו להסלמה רחבה באזור.

הדאגה למשפחות בצל המלחמה

במסיבת העיתונאים הראשונה של הטורניר ביום ראשון סירבו המאמן מרזייה ג’פארי והשחקניות להתייחס למלחמה או למותו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי. גם ביום רביעי ביקש מנחה מטעם התאחדות הכדורגל האסייתית מהעיתונאים להיצמד לשאלות מקצועיות בלבד ולהימנע משאלות על המלחמה.

הקפטנית והמאמנת האיראנית (IMAGO)

כאשר בכל זאת נשאלה שאלה בנושא, גם דידאר וגם המאמן הביעו דאגה עמוקה למצב במדינה. “ברור שיש לנו דאגה גדולה מאוד לבריאות של המשפחות והאהובים שלנו ולכל העם האיראני שנמצא במדינה, שממנה אנחנו מנותקים לחלוטין,” אמרה ג’פארי והדגישה כי הקשר מוגבל מאוד בגלל הפסקות התקשורת באיראן. היא הוסיפה: “אבל אנחנו כאן כדי לשחק כדורגל באופן מקצועי ונעשה את המיטב כדי להתרכז בכדורגל ובמשחק שלפנינו”.

במשחק הפתיחה ביום שני הגיעו גם אוהדים איראנים ליציעים, חלקם עם דגלי המדינה בצבעי אדום, ירוק ולבן ואחרים עם דגלים מתקופת טרום המהפכה האיסלאמית, והביעו תמיכה בנבחרת. ג’פארי ציינה כי הקבוצה שמחה לקבל את התמיכה של הקהילה האיראנית באוסטרליה.

גם מאמן נבחרת אוסטרליה, ג’ו מונטמורו, קרא לאוהדים ולשחקניו לגלות אמפתיה כלפי היריבה. “אנחנו רוצים לתת להן את הטורניר הטוב ביותר האפשרי מבחינת החוויה”, אמר. “מבחינתנו זה עניין של להראות חמלה אנושית, כבוד, ולהראות להן כמה המדינה שלנו יפה וכמה האוסטרלים הם אנשים חמים”.

אוסטרליה, שזכתה בגביע אסיה ב-2010 והגיעה לחצי גמר מונדיאל 2023 שאירחה יחד עם ניו זילנד, פתחה את הטורניר עם ניצחון 0:1 על הפיליפינים. ניצחון נוסף על איראן עשוי להבטיח לה מקום ברבע הגמר. מבחינת האיראניות, המטרה המרכזית בטורניר היא להיכנס לשמונה הראשונות, הישג שיבטיח להן כרטיס למונדיאל 2027 שייערך בברזיל.