המלחמה הובילה לביטול טורניר טניס באמירויות

טורניר הטניס מסבב ה-ATP צ’לנג’ר בפוג’יירה שבאיחוד האמירויות בוטל השבוע בעקבות ההסלמה הביטחונית במזרח התיכון. המשחקים הופסקו תחילה במהלך היום, לאחר תקיפות רחפנים על מתקני נפט סמוכים, ולבסוף הוחלט לבטל לחלוטין את האירוע, כאשר גם טורניר נוסף שהיה אמור להיערך בעיר בשבוע הבא ירד מהלוח.

האירוע התקיים בפוג’יירה, העיר השביעית בגודלה באיחוד האמירויות ונמל מרכזי במפרץ עומאן. במהלך משחקי המוקדמות נשמעו פיצוצים ונראו עמודי עשן בעקבות תקיפות על מתקני נפט בנמל המקומי. לפי דיווחים, כוחות איראניים הפעילו רחפנים בלתי מאוישים לעבר מטרות באזור, כולל מתקני האנרגיה בעיר. שידור חי ממשחקי המוקדמות אף הראה שחקנים, אנשי צוות וצופים מתפנים מהמגרשים ומחפשים מחסה כאשר נשמעו אזעקות ונעשה ניסיון ליירט את הרחפנים.

לפני הפסקת הטורניר הספיקו להיערך 10 משחקים במסגרת סיבוב המוקדמות ביום שני. אחד הסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות הראה את השחקנים דנייל אוסטפנקוב מבלארוס והייאטו מצואוקה מיפן רצים לחפש מחסה לאחר הודעה שנשמעה במערכת הכריזה במתחם.

מגרש טניס בדובאי (IMAGO)

הטורניר בוטל בעקבות ההסלמה באזור

הביטול מגיע על רקע המלחמה שפרצה במזרח התיכון בסוף השבוע. לפי משרד ההגנה של איחוד האמירויות, המדינה הייתה יעד ליותר מ-800 רחפנים וכ-200 טילים מאז שבת. העימות החל לאחר מתקפה על טהראן שבה מת המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, יחד עם בכירים נוספים. בהמשך נמשכו תקיפות אוויריות וטיליות שנועדו לפגוע במנגנוני השלטון האיראני.

בתגובה, הכוחות האיראניים תקפו באמצעות טילים ורחפנים יעדים שונים באזור, בהם ישראל, שגרירויות אמריקאיות, בסיסים צבאיים וגם מדינות ערביות במפרץ הנחשבות לבעלות ברית של ארצות הברית. למרות שאיחוד האמירויות אינה צד ישיר ללחימה, מעמדה כבעלת ברית אסטרטגית של ארצות הברית וכמרכז לוגיסטי חשוב באזור הפך אותה לחשופה להשפעות העימות.

ארגון ה-ATP הודיע כי בטיחות השחקנים ואנשי הצוות היא העדיפות העליונה. בהודעה נמסר כי השחקנים נשארו במקום וקיבלו תמיכה מלאה, כולל סידורי לינה וטיפול בצרכים המיידיים בזמן שנבחנות אפשרויות להמשך הנסיעות. אחד השחקנים, איליה איבשקה, סיפר כי הוצעה לשחקנים טיסת חירום בעלות של כ-5,000 יורו לעזיבת האזור דרך עומאן.

בענף הטניס הדגישו כי הסבב הבינלאומי חושף את השחקנים למצבים גיאופוליטיים מורכבים, מאחר והטורנירים מתקיימים מדי שבוע במדינות שונות ברחבי העולם. בשנים האחרונות התרחב הסבב למזרח התיכון עם טורנירים גדולים בדובאי, דוחא ואבו דאבי, לצד אירועים מתוכננים בסעודיה. עם זאת, זו אינה הפעם הראשונה שהמתיחות באזור משפיעה על הענף, לאחר שב-2023 בוטל טורניר תל אביב בעקבות פרוץ המלחמה בין ישראל לחמאס. גם בימים האחרונים מספר שחקנים שהתחרו בדובאי נאלצו לבחון דרכי יציאה מהאזור בשל המצב הביטחוני.