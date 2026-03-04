ההתאחדות הודיעה על דחיית כל משחקי הסופ״ש

המצב הביטחוני המורכב והחמרת הנחיות פיקוד העורף מביאים לעצירה מלאה של פעילות הכדורגל בישראל. ההתאחדות לכדורגל הודיעה היום (רביעי) כי כלל המשחקים הנמצאים תחת אחריותה, אשר תוכננו להיערך בסוף השבוע הקרוב בין התאריכים 5-7.3.26, נדחים למועד בלתי ידוע.

ההחלטה התקבלה בהתאם להנחיות המעודכנות של פיקוד העורף האוסרות על התקהלויות ופעילויות חינוכיות בכל רחבי הארץ. בהתאחדות הבהירו כי מועדים חלופיים למשחקים שנדחו יפורסמו רק עם חזרת הענף לשגרה מלאה ובהתאם להערכות המצב הביטחוניות שיתקבלו מהרשויות המוסמכות.

בהתאחדות הוסיפו: "אנו מאחלים לכולם ימים שקטים ובטוחים. שימרו על עצמכם ועל בני משפחותיכם". החלטה זו מצטרפת לדחיית המשחקים בליגות המקצועניות עליה הכריזה מנהלת הליגות, ובכך נשלמת השבתת הכדורגל הישראלי בכלל הגילאים והרמות לסוף השבוע הקרוב.