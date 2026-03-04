יום רביעי, 04.03.2026 שעה 09:17
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3041-3426סביליה12
3042-2726ג'ירונה13
2939-2726ולנסיה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

"קונדה ובאלדה ייעדרו עד אחרי פגרת הנבחרות"

הצרפתי ביקש להתחלף בדקה ה-11 מול אתלטיקו לאחר שהרגיש אי נוחות ברגלו, הספרדי שנכנס במקומו הוחלף בדקה ה-69 עקב כאבים בשריר. שניהם בחוץ לכחודש

|
ז'ול קונדה (IMAGO)
ז'ול קונדה (IMAGO)

עוד שתי פציעות בקאמפ נואו. ז'ול קונדה ואלחנדרו באלדה לא יחזרו לשחק עד לאחר פגרת הנבחרות הקרובה, בעוד כחודש. אף אחד מהם לא הצליח להשלים את המשחק, ולמרות שנדרשות בדיקות נוספות כדי לקבוע את חומרת הפציעות במדויק, כבר ניתן לאשר כי הם יחמיצו את משחקי הליגה מול אתלטיק בילבאו, סביליה וראיו וייקאנו, וכן את משחק שמינית גמר ליגת האלופות מול ניוקאסל.

החזרה שלהם עשויה להיות ב-4 או ב-5 באפריל במשחק הליגה באצטדיון של אתלטיקו מדריד. הקבוצה של האנזי פליק פתחה בסערה מול אתלטיקו בניסיון לבצע קאמבק לאחר פיגור 4:0, אך כבר בדקה ה-11 איבדה את קונדה. לאחר שחטף את הכדור באגף הימני, המגן הצרפתי נפל על הדשא כשהוא אוחז ברגל ימין ובפנים רציניות.

לפי ‘מונדו דפורטיבו’, מדובר בפציעה בשריר הירך האחורי. מאחר שלא היה סימן לכך שיוכל להתאושש ולחזור למשחק, האנזי פליק הורה מיד לאלחנדרו באלדה להתחמם ולהתכונן לעלות. ד"ר ריקארד פרונה בדק את קונדה ואישר כי הוא אינו כשיר להמשיך במשחק. המאמן הגרמני, שפתח עם ז'ואאו קאנסלו כמגן שמאלי, העביר את הפורטוגלי לאגף ימין ואת בלדה לצד שמאל.

גם באלדה נפצע

גם המגן הספרדי של בארסה סבל מחוסר מזל, ובדקה ה-69 ביקש אף הוא להתחלף בעקבות כאב שרירי, כשהוא נראה פגוע יותר מקונדה. רונאלד אראוחו נכנס במקומו ותפס את עמדת החלוץ המרכזי.

לאמין ימאל מנחם את אלחנדרו באלדה (IMAGO)לאמין ימאל מנחם את אלחנדרו באלדה (IMAGO)

ההיעדרויות של קונדה ובאלדה מצטרפות לרשימת הפצועים הארוכה ממילא של ברצלונה למשחק הזה. בנוסף לאריק גארסיה המושעה, רוברט לבנדובסקי, פרנקי דה יונג, גאבי ואנדראס כריסטנסן אינם זמינים גם כן בגלל פציעות.

מבין כולם, רק החלוץ הפולני צפוי להיות כשיר למשחק בשבת בסן מאמס מול אתלטיק בילבאו, אם כי ייתכן שיצטרך לשחק עם מסכת הגנה לעין כדי להגן על העצם שנשברה בזווית הפנימית של ארובת עינו השמאלית, פציעה שספג בשבת מול ויאריאל.

