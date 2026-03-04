יום רביעי, 04.03.2026 שעה 09:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה צפויה לממש את האופציה על אוחנה

הקשר שפותח בחלק לא מבוטל מהמשחקים זוכה להערכה גדולה בזכות אישיותו ותרומתו במגרש ובחדר ההלבשה, וצפוי להמשיך אצל הירוקים מהכרמל גם בעונה הבאה

|
מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)
מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)

במכבי חיפה הפעילות הקבוצתית ממשיכה להיות מוקפאת, אבל נראה שלקראת סוף השבוע התמונה תתבהר יותר באשר לחזרה לאימונים הדרגתיים, כל זאת בהתאם להנחיות ואישור פיקוד העורף.

אחת המטרות העיקריות של הקבוצה בעידן ברק בכר היא להשיג את הכרטיס לאירופה, אם לא דרך הליגה דרך הגביע. הירוקים מאמינים שעוד ניתן יהיה דרך אחד מהמקומות ה-3 או ה-4 להגיע לאירופה.

עד חידוש המשחקים, מי שהרוויחו מההפוגה היו השחקנים שחזרו מפציעות כמו עלי מוחמד, איתן אזולאי ויילה בטאיי. במבט קדימה לעונה הבאה, יש לקבוצה הרבה מאוד עבודה בעיצוב הסגל.

אוחנה צפוי להמשיך

בכל מקרה, אחד השחקנים שמכבי חיפה צפויה לממש את האופציה עליהם הוא הקשר מיכאל אוחנה שזוכה להערכה גדולה מבית, בעיקר בזכות אישיותו ותרומתו במגרש ובחדר ההלבשה.

מיכאל אוחנה חוגג (עמרי שטיין)מיכאל אוחנה חוגג (עמרי שטיין)

אוחנה שלא נספר על ידי דייגו פלורס זוכה לקרדיט אצל ברק בכר ופותח בחלק לא מבוטל של המשחקים, בעיקר בגלל שלירוקים אין 10 שובר שוויון. אוחנה גם למד לקבל את העובדה שבמשחקים הוא מוחלף בסביבות הדקה ה-60, והכל בתיאום עם הצוות המקצועי, שם יש חישוב שלם מבחינת העצימות של אוחנה, כדי לא לפגוע בו מבחינת העומסים וכדי שיוכל לשחק לאורך כל העונה.

למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
/* LAST / NEXT ROUNDs */