מכבי חיפה צפויה לממש את האופציה על אוחנה

במכבי חיפה הפעילות הקבוצתית ממשיכה להיות מוקפאת, אבל נראה שלקראת סוף השבוע התמונה תתבהר יותר באשר לחזרה לאימונים הדרגתיים, כל זאת בהתאם להנחיות ואישור פיקוד העורף.

אחת המטרות העיקריות של הקבוצה בעידן ברק בכר היא להשיג את הכרטיס לאירופה, אם לא דרך הליגה דרך הגביע. הירוקים מאמינים שעוד ניתן יהיה דרך אחד מהמקומות ה-3 או ה-4 להגיע לאירופה.

עד חידוש המשחקים, מי שהרוויחו מההפוגה היו השחקנים שחזרו מפציעות כמו עלי מוחמד, איתן אזולאי ויילה בטאיי. במבט קדימה לעונה הבאה, יש לקבוצה הרבה מאוד עבודה בעיצוב הסגל.

אוחנה צפוי להמשיך

בכל מקרה, אחד השחקנים שמכבי חיפה צפויה לממש את האופציה עליהם הוא הקשר מיכאל אוחנה שזוכה להערכה גדולה מבית, בעיקר בזכות אישיותו ותרומתו במגרש ובחדר ההלבשה.

מיכאל אוחנה חוגג (עמרי שטיין)

אוחנה שלא נספר על ידי דייגו פלורס זוכה לקרדיט אצל ברק בכר ופותח בחלק לא מבוטל של המשחקים, בעיקר בגלל שלירוקים אין 10 שובר שוויון. אוחנה גם למד לקבל את העובדה שבמשחקים הוא מוחלף בסביבות הדקה ה-60, והכל בתיאום עם הצוות המקצועי, שם יש חישוב שלם מבחינת העצימות של אוחנה, כדי לא לפגוע בו מבחינת העומסים וכדי שיוכל לשחק לאורך כל העונה.