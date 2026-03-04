יום רביעי, 04.03.2026 שעה 09:17
ליגה אנגלית 25-26
6422-5829ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5138-5028מנצ'סטר יונייטד3
5130-3828אסטון וילה4
4839-4829ליברפול5
4533-4928צ'לסי6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4042-4028פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3735-3828ברייטון12
3642-4028ניוקאסל13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3148-3729לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2741-2628נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

סלוט: "אותו סיפור ישן". ואן דייק ביקר את חבריו

מאמן ליברפול היה מתוסכל אחרי ההפסד 2:1 הדרמטי לוולבס: "ציפיתי מאיתנו ליותר, לא עזרנו לעצמנו". ההולנדי כעס: "היינו איטיים, צפויים ומבולגנים"

|
וירג'יל ואן דייק (IMAGO)
וירג'יל ואן דייק (IMAGO)

ליברפול ספגה מכה נוספת במאבק על הכרטיס לליגת האלופות לאחר הפסד 2:1 לוולבס, האחרונה בטבלה, במשחק דרמטי שהוכרע עמוק בתוך תוספת הזמן. שער הניצחון של אנדרה בדקה ה-94 הותיר את שחקניו של ארנה סלוט מאוכזבים במיוחד, כאשר רבים מאוהדי ליברפול כבר החלו לעזוב את היציעים במוליניו עוד לפני שריקת הסיום.

זה היה עוד ערב מתסכל עבור הקבוצה של סלוט, שבתקופה האחרונה מתקשה לשמור על יציבות. דווקא כשהיה נדמה כי ליברפול מתחילה לצבור מומנטום, היא שוב מעדה בצורה כואבת. נותרו לה עוד 9 מחזורים בלבד לסיום העונה בפרמייר ליג, והאפשרות שתישאר מחוץ לליגת האלופות הפכה לממשית יותר מתמיד.

בתקשורת האנגלית לא חסכו בביקורת על ההופעה של המרסיסיידרס, בעיקר על החלק ההתקפי שלא הצליח לייצר מספיק מצבים ועל הטעויות בהגנה. ליברפול שוב נענשה על חוסר ריכוז בדקות הסיום, תופעה שחזרה על עצמה מספר פעמים העונה.

מוחמד סלאח מתוסכל (רויטרס)מוחמד סלאח מתוסכל (רויטרס)

סלוט מודה: "זה אותו הסיפור שוב"

גם המאמן ארנה סלוט לא ניסה להסתיר את האכזבה. בסיום המשחק אמר: "איך אני מסכם את זה? אותו הסיפור הישן". המאמן הוסיף כי הציפיות שלו השתנו במהלך העונה: "הציפיות שלי השתנו תוך כדי העונה כי ציפיתי ליותר מאיתנו ומהדברים שעליהם אנחנו נאבקים כרגע. אבל זו עוד מעידה, ולא עזרנו לעצמנו עם התוצאה הזו, בכלל לא".

סלוט גם הודה כי איבוד הנקודות מול קבוצות תחתית מדאיג אותו: "זו בהחלט דאגה, כי זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מאבדים נקודות מול קבוצות שנמצאות במקומות האלה". עם זאת, ניסה גם להעניק מעט קרדיט לוולבס: "אנחנו לא הקבוצה הראשונה שמאבדת כאן נקודות. בשבוע שעבר זו הייתה אסטון וילה, ולפני כן ארסנל. יש להם מומנטום טוב".

ארנה סלוט (IMAGO)ארנה סלוט (IMAGO)

קפטן הקבוצה וירג'יל ואן דייק היה ביקורתי אף יותר כלפי ההופעה של ליברפול ואמר: "זה תלוי בנו. היינו איטיים, צפויים, מבולגנים עם הכדור וקיבלנו החלטות לא נכונות. לא נתנו להם הרבה מצבים, אבל אם אתה משחק כך, תוצאה כזו יכולה לקרות, וזו עובדה. זה מאכזב מאוד".

