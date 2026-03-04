סלוט: "אותו סיפור ישן". ואן דייק ביקר את חבריו

ליברפול ספגה מכה נוספת במאבק על הכרטיס לליגת האלופות לאחר הפסד 2:1 לוולבס, האחרונה בטבלה, במשחק דרמטי שהוכרע עמוק בתוך תוספת הזמן. שער הניצחון של אנדרה בדקה ה-94 הותיר את שחקניו של ארנה סלוט מאוכזבים במיוחד, כאשר רבים מאוהדי ליברפול כבר החלו לעזוב את היציעים במוליניו עוד לפני שריקת הסיום.

זה היה עוד ערב מתסכל עבור הקבוצה של סלוט, שבתקופה האחרונה מתקשה לשמור על יציבות. דווקא כשהיה נדמה כי ליברפול מתחילה לצבור מומנטום, היא שוב מעדה בצורה כואבת. נותרו לה עוד 9 מחזורים בלבד לסיום העונה בפרמייר ליג, והאפשרות שתישאר מחוץ לליגת האלופות הפכה לממשית יותר מתמיד.

בתקשורת האנגלית לא חסכו בביקורת על ההופעה של המרסיסיידרס, בעיקר על החלק ההתקפי שלא הצליח לייצר מספיק מצבים ועל הטעויות בהגנה. ליברפול שוב נענשה על חוסר ריכוז בדקות הסיום, תופעה שחזרה על עצמה מספר פעמים העונה.

מוחמד סלאח מתוסכל (רויטרס)

סלוט מודה: "זה אותו הסיפור שוב"

גם המאמן ארנה סלוט לא ניסה להסתיר את האכזבה. בסיום המשחק אמר: "איך אני מסכם את זה? אותו הסיפור הישן". המאמן הוסיף כי הציפיות שלו השתנו במהלך העונה: "הציפיות שלי השתנו תוך כדי העונה כי ציפיתי ליותר מאיתנו ומהדברים שעליהם אנחנו נאבקים כרגע. אבל זו עוד מעידה, ולא עזרנו לעצמנו עם התוצאה הזו, בכלל לא".

סלוט גם הודה כי איבוד הנקודות מול קבוצות תחתית מדאיג אותו: "זו בהחלט דאגה, כי זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מאבדים נקודות מול קבוצות שנמצאות במקומות האלה". עם זאת, ניסה גם להעניק מעט קרדיט לוולבס: "אנחנו לא הקבוצה הראשונה שמאבדת כאן נקודות. בשבוע שעבר זו הייתה אסטון וילה, ולפני כן ארסנל. יש להם מומנטום טוב".

ארנה סלוט (IMAGO)

קפטן הקבוצה וירג'יל ואן דייק היה ביקורתי אף יותר כלפי ההופעה של ליברפול ואמר: "זה תלוי בנו. היינו איטיים, צפויים, מבולגנים עם הכדור וקיבלנו החלטות לא נכונות. לא נתנו להם הרבה מצבים, אבל אם אתה משחק כך, תוצאה כזו יכולה לקרות, וזו עובדה. זה מאכזב מאוד".