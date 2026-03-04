יום רביעי, 04.03.2026 שעה 09:16
כדורגל ישראלי

מחכה לחילוץ: אודי כבודי תקוע בדובאי מאז שבת

לאחר חופשה, המריא שחקן העבר עם אשתו לאיחוד האמירויות ובשבת עמד לנחות בישראל, עד שהמטוס חזר לדובאי: "אין פה מיגוניות, טילים עפים פה מעל הראש״

מיטל ואודי כבודי (פרטי)
מיטל ואודי כבודי (פרטי)

אודי כבודי ואשתו, מיטל, מוצאים את עצמם תקועים בדובאי שאיחוד האמירויות, תחת מציאות ביטחונית מורכבת ומפחידה. "בארץ יש לך אזעקה, יש לך דקה וחצי, אתה יורד לחניון או למקלט. אתה גם עם אנשים שלך. פה? זה מטורף. אתה מקבל הודעה מפחידה בערבית ואין לך איפה להתחבא באמת. אין מיגוניות, אין כלום, וטילים וכטב"מים עפים לך מעל הראש. הם לא מבינים פה את הסיטואציה בכלל", סיפר אודי כבודי ל-ONE.

סיפורם של השניים החל לאחר חופשה בתאילנד. ביום שבת האחרון הם המריאו מדובאי חזרה ארצה, והיו קרובים מאוד להגיע ליעדם. "הכל היה רגיל. כבר ראינו מעלינו את ים המלח, רגעים בודדים לפני נחיתה, ואז הטייס עושה סיבוב, בלי הודעה, בלי שום דבר וחוזר לדובאי. אחרי שנחתנו, נתקענו עוד שעתיים בתוך המטוס בגלל ההפצצות בחוץ", המשיך אודי לתאר את רכבת ההרים שעברו.

"הם חיים ברוגע, כאילו הטילים הם כלום"

כבודי, שחקן העבר של הפועל ראשון לציון המכהן כיום כמנהלה המקצועי של הפועל קריית אונו וכמנהלה המקצועי ושחקנה של מ.כ טומי תל אביב מליגה ג', מחכה כעת לחילוץ. בעוד הוא, כישראלי, מבין היטב את המשמעות של איומים אוויריים, הוא נתקל באוכלוסייה מקומית שלא תמיד תופסת את גודל השעה. "זה מפחיד מה שקורה פה", הוסיף.

הוא שחזר רגע של חרדה מנסיעה שגרתית בעיר: "אתה נוסע בג'יפ עם נהג מקומי, יש התרעה בטלפון והוא ממשיך לנסוע כאילו כלום. אמרנו לו לעצור את הרכב בכדי שנוכל למצוא מחסה ליד חומה או משהו. בסוף הוא עצר, אבל זה מדהים שהם חיים ברוגע, כאילו הטילים והכטב"מים האלה הם כלום ושום דבר, למרות שכבר היו פה פגיעות בבניינים ובמקומות שונים. אנחנו מחכים לרגע שנוכל לצאת מפה הביתה ולחזור בשלום".

