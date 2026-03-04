סן אנטוניו השפילה את פילדלפיה, 41 לאדוארדס

פילדלפיה (28:33) - סן אנטוניו (17:44) 131:91

סן אנטוניו חזרה למסלול הניצחונות לאחר ההפסד האחרון לניו יורק והציגה ערב התקפי חד במיוחד מול פילדלפיה. דילן הארפר הוביל את הספרס עם 22 נקודות, דבון ואסל הוסיף גם הוא 22 נקודות כולל 6 שלשות, בעוד ויקטור וומבניאמה הסתפק ב-10 נקודות בלבד כשהקבוצה קלעה 18 שלשות בסך הכול. הספרס הובילו לאורך כל המשחק ואף סיימו את הרבע השלישי עם יתרון של 49 נקודות, כחלק מסיום מוצלח למסע המשחקים שכלל 9 משחקים מחוץ לבית שבו רשמו מאזן של 1:8.

פילדלפיה התקשתה מאוד ללא מספר שחקני מפתח. טייריס מקסי הוביל עם 21 נקודות, אך הסיקסרס קלעו רק 11 נקודות ברבע השלישי. ג’ואל אמביד נעדר משחק שני ברציפות בשל מתיחה בשריר האלכסוני, פול ג’ורג’ לא שיחק בשל השעיה וקלי אוברה ג’וניור נעדר בגלל מחלה. בנוסף, וי ג’יי אדג’קומב נפצע לאחר נחיתה חזקה על הגב במהלך ניסיון לשלשה במחצית הראשונה, בעוד הספסל וההרכב החסר של פילדלפיה התקשו להתמודד עם הקצב של הספרס לאורך כל המשחק.

ג׳בארי ווקר (רויטרס)

קליבלנד (24:39) - דטרויט (15:45) 109:113

קליבלנד הצליחה להתאושש מההפסד האחרון לדטרויט וגברה עליה למרות חסרונו של דונובן מיטשל, שנעדר משחק רביעי ברציפות בגלל מתיחה במפשעה. ג’יילון טייסון הוביל את הקבוצה עם 22 נקודות, ג’יימס הארדן הוסיף 18 נקודות ואוון מובלי תרם גם הוא 18 נקודות, בעוד דניס שרודר סיים עם 15. סם מריל קלע שלשה חשובה ברבע האחרון שסייעה לקאבס לשמור על היתרון לאחר שדטרויט צימקה את הפער לנקודה בלבד. במהלך הרבע השלישי נפצע ג’ארט אלן בברך ולא חזר לשחק.

אצל דטרויט בלט ג’יילן דורן עם 24 נקודות ו-14 ריבאונדים, בעוד טוביאס האריס קלע 19 נקודות – כולן במחצית השנייה. קייד קנינגהאם ניהל את המשחק עם 14 אסיסטים אך התקשה בקליעה וסיים עם 10 נקודות בלבד ב-4 מ-16 מהשדה. הרצף של הפיסטונס מחוץ לבית נעצר לאחר שישה ניצחונות, בעוד אייזיה סטיוארט חזר לשחק לאחר השעיה של שבעה משחקים ורשם 22 דקות על הפרקט.

ג׳יימס הארדן בפעולה (רויטרס)

מינסוטה (23:39) - ממפיס (37:23) 110:117

מינסוטה המשיכה בכושר המצוין שלה ורשמה ניצחון רביעי ברציפות לאחר קאמבק מרשים מול ממפיס. אנתוני אדוארדס הצטיין עם 41 נקודות, כולל 13 נקודות ברבע האחרון ושלוש שלשות שהכריעו את המשחק. זה היה משחקו התשיעי העונה עם לפחות 40 נקודות. ג’וליוס רנדל הוסיף דאבל דאבל של 23 נקודות ו-11 ריבאונדים, ואיו דוסונמו תרם 14 נקודות מהספסל. הטימברוולבס שלטו גם מתחת לסלים עם יתרון ריבאונדים משמעותי של 33:51.

אצל ממפיס בלט ג’יילן וולס עם 19 נקודות, כאשר סדריק קווארד הוסיף 15. הגריזליס הובילו במחצית לאחר שוולס קלע 15 נקודות כבר בחצי הראשון, ואף הצליחו לצמק לפיגור של ארבע נקודות בדקה האחרונה לאחר ריצת 2:12, אך לא הצליחו להשלים את הקאמבק. קייל אנדרסון, שחזר למינסוטה לאחר ששוחרר מממפיס, עלה מהספסל וסיים עם 2 נקודות ב-13 דקות.

אנטוני אדווארדס בפעולה (רויטרס)

שיקגו (37:25) - אוקלהומה (15:48) 116:108

אוקלהומה המשיכה בכושר המצוין שלה ורשמה ניצחון שישי בשבעת המשחקים האחרונים למרות חסרונו של שיי גילג'ס אלכסנדר, שנעדר בשל מתיחה בשרירי הבטן. ג’ארד מקיין הוביל את הקלעים עם 20 נקודות ו-4 שלשות, אייזיאה ג’ו הוסיף 19 נקודות, אהרון וויגינס תרם 18 נקודות וג’יילין וויליאמס רשם דאבל דאבל של 17 נקודות ו-16 ריבאונדים. קייסון וואלאס סיים גם הוא עם 17 נקודות וצ’ט הולמגרן הוסיף 12 נקודות ו-11 ריבאונדים, כשהת’אנדר ממשיכים להוביל את המערב עם מאזן 15:48.

אצל שיקגו קלע קולין סקסטון 20 נקודות, כולל שלשה בדקות הסיום, בעוד גרשון יאבוסלה סיפק את אחד ממשחקיו הטובים העונה עם 18 נקודות ו-12 ריבאונדים לצד 4 שלשות. ג’וש גידי היה קרוב לטריפל דאבל עם 14 נקודות, 9 ריבאונדים ו-9 אסיסטים. מטאס בוזליס הוסיף 11 נקודות אך נפצע בקרסול בסוף הרבע השלישי לאחר שדרך על רגלו של וויליאמס ולא חזר לשחק.

מטאס בוזליס (רויטרס)

שארלוט (31:31) - דאלאס (40:21) 90:117

שארלוט המשיכה בכושר הטוב שלה ורשמה ניצחון חמישי ברציפות לאחר הופעה משכנעת מול דאלאס. ברנדון מילר הוביל את הקלעים עם 17 נקודות, ולאמלו בול הוסיף 15 נקודות ו-9 אסיסטים, כשההורנטס הגיעו למאזן מאוזן של 31:31 לראשונה מאז סוף אוקטובר. הספסל של שארלוט היה גורם מרכזי במשחק, כששחקני המשנה קלעו 12 שלשות מ-21 ניסיונות: גרנט וויליאמס קלע 4 שלשות, ג'וש גרין וסיון ג'יימס הוסיפו 3 כל אחד ופאט קונוטון תרם 2.

מנגד, דאלאס המשיכה בתקופה הקשה שלה וספגה הפסד נוסף כשהיא עם 14 הפסדים ב-16 המשחקים האחרונים. ברנדון וויליאמס הוביל את הקבוצה עם 18 נקודות. המאבריקס אמנם הגיעו 42 פעמים לקו העונשין וקלעו 31 מהן, אך מחוץ לקשת הציגו ערב חלש במיוחד עם 3 שלשות בלבד מ-22 ניסיונות. בנוסף, קון קנופל סיים ערב מאכזב עם 13 נקודות ו-1 מ-7 לשלוש, לאחר שבמפגש הקודם בין הקבוצות קלע 34 נקודות עם 8 שלשות. קופר פלאג, אחד המועמדים הבולטים לרוקי העונה, כלל לא שיחק בשל מתיחה בכף הרגל.

מיילס ברידג׳ס (רויטרס)

אורלנדו (28:32) - וושינגטון (45:16) 109:126

אורלנדו חזרה לנצח לאחר שני הפסדים, כשהציגה ערב התקפי יעיל במיוחד מול וושינגטון. פאולו באנקרו הוביל את הקבוצה עם 37 נקודות והשווה את שיא העונה שלו, כשהוא קולע 15 מ-21 מהשדה. דזמונד ביין הוסיף 25 נקודות, בעוד ג’ט הווארד סיים עם 12. ג’יילן סאגס, ג’בון קרטר ומוריץ ואגנר תרמו 10 נקודות כל אחד, למרות שאורלנדו חסרה מספר שחקני רוטציה מרכזיים ובהם אנתוני בלאק, וונדל קרטר ג’וניור ופרנץ ואגנר הפצועים. המג’יק קלעו באחוזים גבוהים של 55.3% מהשדה ושלטו במשחק ברוב הדקות.

וושינגטון, שהגיעה למשחק עם תשעה שחקנים כשירים בלבד, רשמה הפסד שישי ברציפות. הרוקי וויל ריילי הוביל עם 19 נקודות וג’יידן הארדי הוסיף 18. ג’וג’ו ריס, אחיה של שחקנית ה-WNBA אנג’ל ריס שישבה ביציע, פתח בפעם השנייה בקריירה וסיים עם 9 נקודות ו-8 ריבאונדים ב-32 דקות. הוויזארדס עוד הובילו לזמן קצר ברבע השני ושמרו על משחק צמוד עד תחילת המחצית השנייה, אך משם אורלנדו ברחה והגדילה בהמשך את היתרון עד ל-25 נקודות.

ג׳אבון קרטר (רויטרס)

טורונטו (26:35) - ניו יורק (22:40) 111:95

ניו יורק המשיכה בכושר הטוב שלה ורשמה ניצחון חמישי בששת המשחקים האחרונים לאחר הופעה יציבה מול טורונטו. ג’יילן ברונסון הוביל עם 26 נקודות ו-10 אסיסטים, קארל אנתוני טאונס הוסיף דאבל דאבל של 21 נקודות ו-12 ריבאונדים, ו-OG אנונובי קלע 15 נקודות מול האקסית. לנדרי שאמט וג’וש הארט תרמו 12 נקודות כל אחד, בעוד מיקל ברידג’ס סיים עם 11. הניקס הגיעו ל-40 ניצחונות העונה והפכו לקבוצה השלישית במזרח שמגיעה לרף הזה לצד דטרויט ובוסטון.

ברנדון אינגרם (רויטרס)

אצל טורונטו בלט ברנדון אינגרם עם 31 נקודות, בעוד RJ בארט הוסיף 20 נקודות. סקוטי בארנס תרם 14 נקודות ואימנואל קוויקלי רשם 13 נקודות לצד 12 אסיסטים. למרות פתיחה טובה בה קלעו שלוש שלשות רצופות ואף הובילו במהלך הרבע הראשון, הראפטורס התקשו בהמשך מחוץ לקשת עם 5 שלשות בלבד מתוך 25 ניסיונות. הספסל של ניו יורק סיפק תרומה משמעותית עם 26 נקודות לעומת 8 בלבד של הספסל המקומי.