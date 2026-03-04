יום רביעי, 04.03.2026 שעה 07:31
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3041-3426סביליה12
3042-2726ג'ירונה13
2939-2726ולנסיה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

"ברצלונה יכולה להשיג כל מטרה שתציב לעצמה"

בספרד לא נותרו אדישים ל-0:3 למרות ההדחה: "ברנאל שווה את משקלו בזהב. איזו גאווה של קבוצה, ערב קסום ומהנה". פליק: "גאה, לקחתי סיכון עם פדרי"

|
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)

בתקשורת הספרדית החמיאו לברצלונה למרות ההדחה מגביע המלך מול אתלטיקו מדריד, אחרי ניצחון 0:3 במשחק הגומלין שלא הספיק כדי למחוק את התבוסה 4:0 מהמפגש הראשון. הקטלונים היו רחוקים שער אחד בלבד מהארכה, והיכולת של הקבוצה ושל שחקניה הצעירים זכתה לשבחים גדולים בעיתונים בספרד.

ב"מארקה" החמיאו במיוחד למארק ברנאל וכתבו: "הילד הזה שווה את משקלו בזהב". עוד הוסיפו על ההופעה שלו: "יש משחקים מאוד קשים, וזה בין ברצלונה לאתלטיקו היה אחד מהם. אבל זה קשה עוד יותר כשאתה בקושי בן 18. זה מה שמארק ברנאל היה צריך להתמודד איתו. פליק נתן לו לפתוח, דבר לא שגרתי, כי הוא פתח רק 7 פעמים כל העונה".

עוד נכתב שם: "השחקן הזה עשוי ממשהו מיוחד. שום דבר לא מרתיע אותו והוא משחק משחקים כאלה כאילו היו עוד אחד מהמשחקים הרבים ששיחק במחלקות הנוער. ההימור של פליק השתלם. הוא רצה שערים והעלה את השחקנים הפוריים ביותר שלו, ושם נכנס ברנאל. למרות שהוא קשר אחורי, יש לו כישרון להבקיע". בנוסף נכתב: "אחרי חצי שעה הוא שבר את הקרח אחרי מהלך מצוין של לאמין ימאל. אבל היה עוד. כשהמשחק נעשה קשה באמת, הוא ניצל מסירה נהדרת של קאנסלו וסיים אותה. ברנאל הופיע בחוכמה כחלוץ מרכזי כשאף אחד לא ציפה לזה. זו הייתה יכולה להיות הלילה הגדול שלו, אבל ברצלונה הודחה".

מארק ברנאל חוגג (רויטרס)מארק ברנאל חוגג (רויטרס)

ברצלונה זכתה לשבחים למרות ההדחה

ב’מונדו דפורטיבו’ נכתב בשער: “כמו אלופה”. ב’ספורט’ כתבו: "איזו קבוצה. לילה מושלם בלי סוף שמח בגביע". עוד הוסיפו: "הבלאוגרנה נשארים שער אחד בלבד מהארכה כדי להשלים נס של קאמבק". בהמשך נכתב: "איזו גאווה של קבוצה. איזה ערב קסום ומהנה. צריך להוריד את הכובע. וברצלונה אמנם לא הצליחה להשלים את הקאמבק האוטופי בגביע, אבל סיפקה אחד המשחקים הסמליים ביותר של השנים האחרונות".

עוד נכתב: "רק הדובדבן על הקצפת היה חסר כדי להגיע לסוף שמח. היא מתה בעמידה, וה-0:3, עם צמד של מארק ברנאל ושער בפנדל של ראפיניה, השאיר אותה שער אחד בלבד מהארכה מול אתלטיקו מדריד, שהיא העולה הראשונה לגמר. הקטלונים הראו שהם מסוגלים להשיג כל מטרה שיציבו לעצמם".

שחקני ברצלונה מאוכזבים בסיום (רויטרס)שחקני ברצלונה מאוכזבים בסיום (רויטרס)

גם ראפיניה התייחס למשחק ולמאבק של קבוצתו ואמר: "אני גאה בקבוצה. נתנו הכל מההתחלה. אנחנו מאוכזבים כי רצינו להיות בגמר. הגיע לנו לפי המשחק של היום. צריך לכבד את מה שאתלטיקו עשתה, היא קבוצה גדולה שעשתה עבודה טובה מאוד בהגנה".

הברזילאי הוסיף: "נתנו הכל, ולחזור מפיגור של 4:0 זה לא דבר קל. היינו יכולים לעשות טוב יותר במשחק הראשון, אבל אין טעם לחפש תירוצים. עם התמיכה של האוהדים זה היה הרבה יותר קל. היינו במרחק שער אחד בלבד מהשוואת המפגש. אני יוצא מכאן די גאה, עם יותר דברים חיוביים משליליים. אם נמשיך לשחק כמו היום, יהיה לנו סוף עונה מרהיב".

גם המאמן האנזי פליק דיבר לאחר ההדחה ואמר: "היינו אמיצים ואני גאה. זה היה משחק מרהיב. היה חסר לנו שער אחד, אבל שיחקנו טוב מאוד. כשאתה רואה את ברנאל, קוברסי, ז'רארד ושחקנים צעירים ברמה הזו, הם נתנו הכול בשביל המועדון. אנחנו מאוכזבים כי השער הרביעי לא הגיע".

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

המאמן הוסיף: "יצרנו מצבים וכולם היו משוכנעים בדרך שבה צריך לשחק. כולם היו מצוינים. ברנאל כבש שני שערים, קוברסי היה מדהים. זו המנטליות שרציתי. הם יכולים להיות מהטובים בעולם".

עם זאת, פליק הביע דאגה מגל הפציעות: "יש לנו עוד שתי פציעות ואני לא מרוצה מזה. צריך לדבר על זה, כי יחד עם פרנקי יש כבר שלושה. צריך לדבר עם הצוות הרפואי והצוות המקצועי כדי להבין למה בתוך שבוע שלושה שחקנים נפצעים".

על מצבו של פדרי אמר: "אני שמח שלא קרה לו שום דבר. היינו צריכים אותו על המגרש ולכן שאלתי אותו אם הוא יכול להמשיך. זה היה סיכון. אחרי המשחק הוא אמר שהוא בסדר. כשהוא על המגרש, המשחק נראה אחרת".

לבסוף התייחס המאמן גם לאווירה באצטדיון: "זה היה מדהים. קבלת הפנים הייתה נהדרת והקבוצה הייתה מאוד מחויבת. החיבור עם הקהל הוא הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים להשיג והוא יעזור לנו לזכות בתארים".

