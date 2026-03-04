יום רביעי, 04.03.2026 שעה 06:44
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3041-3426סביליה12
3042-2726ג'ירונה13
2939-2726ולנסיה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

"התמונה הזו קשה מדי?": גריזמן עקץ את בארסה

כוכב אתלטיקו סגר מעגל אחרי ציוץ של האקסית מלפני שנה ופרסם תמונה שלו חוגג ברקע שחקני האלופה שבורים. סימאונה: "מקווה שישחק בגמר, ההחלטה שלו"

|
אנטואן גריזמן (IMAGO)
אנטואן גריזמן (IMAGO)

אנטואן גריזמן מצא דרך מקורית להחזיר לברצלונה. הצרפתי של אתלטיקו מדריד חגג את העלייה לגמר גביע המלך עם מסר עוקצני ברשתות החברתיות, כשהוא משתמש בדיוק באותו משפט שבו השתמשה ברצלונה נגדו לפני כשנה.

הרקע לעקיצה חוזר למרץ 2025. אז, לאחר ניצחון 2:4 של ברצלונה על אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו, פרסמו הקטלונים תמונה של גריזמן כשהוא עומד במרכז המגרש, בזמן ששחקני ברצלונה חוגגים מאחוריו במעגל. לכיתוב צורף המשפט: "התמונה הזו ממש קשה".

כעת הגיע רגע הנקמה. למרות הפסד 3:0 בקאמפ נואו, אתלטיקו העפילה לגמר גביע המלך בזכות ה-0:4 במשחק הראשון. לאחר שריקת הסיום העלה גריזמן לרשתות החברתיות תמונה שלו חוגג, בעוד שני שחקני ברצלונה נראים על הדשא מאוכזבים מההדחה, וכתב: "האם התמונה הזו קשה מדי?", לצד אימוג'ים מכסים את הפה.

גריזמן וסימאונה (IMAGO)גריזמן וסימאונה (IMAGO)

סימאונה על גריזמן, "אני מקווה שישחק בגמר"

מעבר לעקיצה, גריזמן גם נמצא בתקופה מצוינת מקצועית. בצמד משחקי חצי הגמר הוא היה אחד השחקנים הבולטים של אתלטיקו מדריד והוביל את הקבוצה בדרך להעפלה לגמר. למרות זאת, כלל לא בטוח שהוא יהיה שם כשהקבוצה תעלה למשחק הגמר.

עתידו של הצרפתי עדיין לא ברור, כאשר אורלנדו סיטי מה-MLS מנסה לצרף אותו כבר החודש. גם בתוך אתלטיקו לא ממהרים להצהיר שהוא יישאר עד המשחק המכריע. המאמן דייגו סימאונה התייחס לכך במסיבת עיתונאים ואמר: "אני מקווה שהוא ישחק בגמר. זו החלטה שלו".

המאמן הארגנטינאי אף נשמע נרגש כשדיבר על הכוכב שלו: "הוא ראוי לזה יותר מכל אחד אחר. מה שהוא עשה כאן מדהים, והכישרון והאיכות שלו יישארו איתו כל החיים. אתם כבר יודעים מה אני מרגיש כלפיו. אני אוהב אותו ורוצה בשבילו רק את הטוב ביותר, ואני מקווה שנראה אותו בגמר".

שחקני אתלטיקו חוגגים העפלה לגמר (רויטרס)שחקני אתלטיקו חוגגים העפלה לגמר (רויטרס)

גם הקפטן קוקה שמר על קו דומה: "הלוואי שגריזמן ישחק בגמר. אני לא יודע מה יקרה איתו, זו החלטה שלו לגבי העתיד. אני מקווה שזה יהיה הדבר הכי טוב גם עבורו וגם עבור אתלטיקו". דברים דומים נשמעו גם מחבריו לקבוצה, שהדגישו את התרומה העצומה שלו למועדון לאורך השנים ואת התמיכה בכל החלטה שיקבל.

כך או כך, המתח בין אתלטיקו לברצלונה רחוק מלהסתיים. כבר בתחילת אפריל שתי הקבוצות ייפגשו שוב בליגה, ואם שתיהן יעברו את שמינית גמר ליגת האלופות, הן עשויות להיפגש גם ברבע הגמר. במקרה כזה, הקרב בין גריזמן לברצלונה עלול לקבל עוד כמה פרקים לוהטים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */