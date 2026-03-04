"התמונה הזו קשה מדי?": גריזמן עקץ את בארסה

אנטואן גריזמן מצא דרך מקורית להחזיר לברצלונה. הצרפתי של אתלטיקו מדריד חגג את העלייה לגמר גביע המלך עם מסר עוקצני ברשתות החברתיות, כשהוא משתמש בדיוק באותו משפט שבו השתמשה ברצלונה נגדו לפני כשנה.

הרקע לעקיצה חוזר למרץ 2025. אז, לאחר ניצחון 2:4 של ברצלונה על אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו, פרסמו הקטלונים תמונה של גריזמן כשהוא עומד במרכז המגרש, בזמן ששחקני ברצלונה חוגגים מאחוריו במעגל. לכיתוב צורף המשפט: "התמונה הזו ממש קשה".

כעת הגיע רגע הנקמה. למרות הפסד 3:0 בקאמפ נואו, אתלטיקו העפילה לגמר גביע המלך בזכות ה-0:4 במשחק הראשון. לאחר שריקת הסיום העלה גריזמן לרשתות החברתיות תמונה שלו חוגג, בעוד שני שחקני ברצלונה נראים על הדשא מאוכזבים מההדחה, וכתב: "האם התמונה הזו קשה מדי?", לצד אימוג'ים מכסים את הפה.

גריזמן וסימאונה (IMAGO)

סימאונה על גריזמן, "אני מקווה שישחק בגמר"

מעבר לעקיצה, גריזמן גם נמצא בתקופה מצוינת מקצועית. בצמד משחקי חצי הגמר הוא היה אחד השחקנים הבולטים של אתלטיקו מדריד והוביל את הקבוצה בדרך להעפלה לגמר. למרות זאת, כלל לא בטוח שהוא יהיה שם כשהקבוצה תעלה למשחק הגמר.

עתידו של הצרפתי עדיין לא ברור, כאשר אורלנדו סיטי מה-MLS מנסה לצרף אותו כבר החודש. גם בתוך אתלטיקו לא ממהרים להצהיר שהוא יישאר עד המשחק המכריע. המאמן דייגו סימאונה התייחס לכך במסיבת עיתונאים ואמר: "אני מקווה שהוא ישחק בגמר. זו החלטה שלו".

המאמן הארגנטינאי אף נשמע נרגש כשדיבר על הכוכב שלו: "הוא ראוי לזה יותר מכל אחד אחר. מה שהוא עשה כאן מדהים, והכישרון והאיכות שלו יישארו איתו כל החיים. אתם כבר יודעים מה אני מרגיש כלפיו. אני אוהב אותו ורוצה בשבילו רק את הטוב ביותר, ואני מקווה שנראה אותו בגמר".

שחקני אתלטיקו חוגגים העפלה לגמר (רויטרס)

גם הקפטן קוקה שמר על קו דומה: "הלוואי שגריזמן ישחק בגמר. אני לא יודע מה יקרה איתו, זו החלטה שלו לגבי העתיד. אני מקווה שזה יהיה הדבר הכי טוב גם עבורו וגם עבור אתלטיקו". דברים דומים נשמעו גם מחבריו לקבוצה, שהדגישו את התרומה העצומה שלו למועדון לאורך השנים ואת התמיכה בכל החלטה שיקבל.

כך או כך, המתח בין אתלטיקו לברצלונה רחוק מלהסתיים. כבר בתחילת אפריל שתי הקבוצות ייפגשו שוב בליגה, ואם שתיהן יעברו את שמינית גמר ליגת האלופות, הן עשויות להיפגש גם ברבע הגמר. במקרה כזה, הקרב בין גריזמן לברצלונה עלול לקבל עוד כמה פרקים לוהטים.