אלקרס, סינר וסבאלנקה מועמדים לפרס לוריוס

עולם הספורט נושא את עיניו למדריד, שם ייערך ב-20 באפריל טקס פרסי לוריוס לשנת 2026, המכונה לעתים קרובות "האוסקר של הספורט". רשימת המועמדים שפורסמה היום (שלישי) מבליטה באופן ניכר את הדומיננטיות של ענף הטניס בשנה החולפת, כאשר קרלוס אלקרס, יאניק סינר וארינה סבאלנקה תופסים מקום של כבוד בקטגוריות המרכזיות.

בקטגוריה היוקרתית ביותר, "ספורטאי השנה", צפוי קרב ענקים בין שני הכוכבים הצעירים שחילקו ביניהם את תארי הגראנד סלאם בשנת 2025. קרלוס אלקרס הספרדי, שזכה השנה במועמדות שנייה ברציפות, מגיע לטקס לאחר שפתח את שנת 2026 בסערה עם זכייה באליפות אוסטרליה הפתוחה, הישג שהשלים עבורו את ה"קרייר גראנד סלאם" (זכייה בכל ארבעת המייג'ורים). מולו יתייצב יאניק סינר האיטלקי, עבורו זוהי מועמדות רשמית ראשונה, לאחר שמועמדותו בשנה שעברה בוטלה בעקבות פרשת החומרים האסורים. השניים יתחרו מול שמות ענקיים נוספים: קופץ המוט ארמנד "מונדו" דופלנטיס (הזוכה בשנה שעברה), רוכב האופניים טאדיי פוגאצ'ר, נהג המוטו-GP מארק מארקס שרשם עונה של התאוששות מדהימה, וכדורגלן פריז סן ז'רמן, עוסמאן דמבלה.

קרלוס אלקראס בפעולה על המגרש. (אימאגו)

בגזרה הנשית, המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבאלנקה, מועמדת לתואר "ספורטאית השנה". הטניסאית הבלארוסית רשמה שנה פנומנלית בה זכתה באליפות ארה"ב הפתוחה (תואר הגראנד סלאם הרביעי שלה), הובילה את הסבב עם ארבעה תארים ו-63 ניצחונות, ושברה את שיא הפרסים הכספיים לעונה אחת עם רווח של מעל 15 מיליון דולר. סבאלנקה תתמודד מול תחרות קשה מצד כדורגלנית ברצלונה ונבחרת ספרד, אייטנה בונמטי (הזוכה ב-2024), השחיינית האגדית קייטי לדקי, והאתלטיות סידני מקלוהלין-לברון ופיית' קיפייגון.

נציגות נוספת לעולם הטניס נרשמה בקטגוריית "הקאמבק של השנה", שם מועמדת אמנדה אניסימובה. האמריקאית, שחזרה לטופ העולמי לאחר תקופה קשה, זכתה בתואר השחקנית המשתפרת של ה-WTA, הגיעה לשני גמרים של גראנד סלאם (ווימבלדון וארה"ב) וזכתה בשני טורנירי WTA 1000 בדוחא ובבייג'ינג. היא תתמודד בקטגוריה זו מול רוכב האופניים איגן ברנל, הגולפאי רורי מקילרוי וקופצת המשולשת יולימאר רוחאס, שחזרה מפציעה קשה בגיד אכילס.

הטקס, שייערך בארמון סיבלס במדריד, מסמן את הפעם השלישית בה בירת ספרד מארחת את האירוע. מלבד הספורטאים המובילים, מועמד גם מטפס ההרים קיליאן ז'ורנט בקטגוריית ספורט האקסטרים, לאחר שהשלים את כיבוש 72 הפסגות הגבוהות בארה"ב בחודש אחד. מארק מארקס, שזוהי המועמדות השישית שלו, סיכם את התחושה: "אני נרגש להיות ברשימה לצד ספורטאים כל כך יוקרתיים. זו הייתה שנה מאתגרת שדרשה מאמץ אדיר לחזור לצמרת".