יום רביעי, 04.03.2026 שעה 14:12
ספורט אחר  >> טניס

אלקרס, סינר וסבאלנקה מועמדים לפרס לוריוס

עולם הטניס שולט במועמדויות לטקס היוקרתי שייערך במדריד ב-20 באפריל. הספרדי והאיטלקי ראש בראש על תואר ספורטאי השנה, אניסימובה מועמדת לקאמבק

|
קרלוס אלקראס מדבר במסיבת עיתונאים. (רויטרס)
קרלוס אלקראס מדבר במסיבת עיתונאים. (רויטרס)

עולם הספורט נושא את עיניו למדריד, שם ייערך ב-20 באפריל טקס פרסי לוריוס לשנת 2026, המכונה לעתים קרובות "האוסקר של הספורט". רשימת המועמדים שפורסמה היום (שלישי) מבליטה באופן ניכר את הדומיננטיות של ענף הטניס בשנה החולפת, כאשר קרלוס אלקרס, יאניק סינר וארינה סבאלנקה תופסים מקום של כבוד בקטגוריות המרכזיות.

בקטגוריה היוקרתית ביותר, "ספורטאי השנה", צפוי קרב ענקים בין שני הכוכבים הצעירים שחילקו ביניהם את תארי הגראנד סלאם בשנת 2025. קרלוס אלקרס הספרדי, שזכה השנה במועמדות שנייה ברציפות, מגיע לטקס לאחר שפתח את שנת 2026 בסערה עם זכייה באליפות אוסטרליה הפתוחה, הישג שהשלים עבורו את ה"קרייר גראנד סלאם" (זכייה בכל ארבעת המייג'ורים). מולו יתייצב יאניק סינר האיטלקי, עבורו זוהי מועמדות רשמית ראשונה, לאחר שמועמדותו בשנה שעברה בוטלה בעקבות פרשת החומרים האסורים. השניים יתחרו מול שמות ענקיים נוספים: קופץ המוט ארמנד "מונדו" דופלנטיס (הזוכה בשנה שעברה), רוכב האופניים טאדיי פוגאצ'ר, נהג המוטו-GP מארק מארקס שרשם עונה של התאוששות מדהימה, וכדורגלן פריז סן ז'רמן, עוסמאן דמבלה.

קרלוס אלקראס בפעולה על המגרש. (אימאגו)קרלוס אלקראס בפעולה על המגרש. (אימאגו)

בגזרה הנשית, המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבאלנקה, מועמדת לתואר "ספורטאית השנה". הטניסאית הבלארוסית רשמה שנה פנומנלית בה זכתה באליפות ארה"ב הפתוחה (תואר הגראנד סלאם הרביעי שלה), הובילה את הסבב עם ארבעה תארים ו-63 ניצחונות, ושברה את שיא הפרסים הכספיים לעונה אחת עם רווח של מעל 15 מיליון דולר. סבאלנקה תתמודד מול תחרות קשה מצד כדורגלנית ברצלונה ונבחרת ספרד, אייטנה בונמטי (הזוכה ב-2024), השחיינית האגדית קייטי לדקי, והאתלטיות סידני מקלוהלין-לברון ופיית' קיפייגון.

נציגות נוספת לעולם הטניס נרשמה בקטגוריית "הקאמבק של השנה", שם מועמדת אמנדה אניסימובה. האמריקאית, שחזרה לטופ העולמי לאחר תקופה קשה, זכתה בתואר השחקנית המשתפרת של ה-WTA, הגיעה לשני גמרים של גראנד סלאם (ווימבלדון וארה"ב) וזכתה בשני טורנירי WTA 1000 בדוחא ובבייג'ינג. היא תתמודד בקטגוריה זו מול רוכב האופניים איגן ברנל, הגולפאי רורי מקילרוי וקופצת המשולשת יולימאר רוחאס, שחזרה מפציעה קשה בגיד אכילס.

הטקס, שייערך בארמון סיבלס במדריד, מסמן את הפעם השלישית בה בירת ספרד מארחת את האירוע. מלבד הספורטאים המובילים, מועמד גם מטפס ההרים קיליאן ז'ורנט בקטגוריית ספורט האקסטרים, לאחר שהשלים את כיבוש 72 הפסגות הגבוהות בארה"ב בחודש אחד. מארק מארקס, שזוהי המועמדות השישית שלו, סיכם את התחושה: "אני נרגש להיות ברשימה לצד ספורטאים כל כך יוקרתיים. זו הייתה שנה מאתגרת שדרשה מאמץ אדיר לחזור לצמרת".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */