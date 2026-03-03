יום רביעי, 04.03.2026 שעה 00:19
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6721-6427אינטר1
5720-4327מילאן2
5328-4127נאפולי3
5119-3727רומא4
4820-4427קומו5
4728-4627יובנטוס6
4524-3727אטאלנטה7
3932-3627בולוניה8
3836-3427ססואולו9
3539-3127אודינזה10
3427-2627לאציו11
3332-2027פארמה12
3036-2927קליארי13
3047-2727טורינו14
2739-3227גנואה15
2442-3027פיורנטינה16
2438-2127קרמונזה17
2436-1827לצ'ה18
1544-2027פיזה19
1548-2027ורונה20

0:0 לקומו ואינטר במשחק הראשון של חצי הגמר

רגעי השיא של הגביע האיטלקי הגיעו, כשבמשחק הראשון שתי הקבוצות נפרדו בתיקו ללא שערים. דרמיאן כמעט כבש, אך נעצר בעמוד. הגומלין: בעוד כחודש וחצי

|
שחקני אינטר (IMAGO)
שחקני אינטר (IMAGO)

רגעי השיא של העונה עוד רגע כבר כאן, כשגם בזירות הגביעים המקומיים המתח בשיאו. הערב (שלישי) נערך המשחק הראשון של חצי הגמר בין קומו לאינטר. הקבוצות נפרדו ב-0:0.

המשחק לא התעלה לקצב גבוה לכל אורכו, כששתי הקבוצות לא הגיעו ליותר מדי מצבים ולא הראו דומיננטיות. בפתיחת החצי השני, אינטר הייתה קרובה לעלות ליתרון, אך מתיאו דרמיאן נעצר רק בעמוד. שתי הקבוצות לא הצליחו לכבוש עד הסיום והמשחק הסתיים ללא שערים.

הגומלין בין שתי הקבוצות יערך בעוד כחודש וחצי, ב-22 באפריל, כשאינטר תהיה זו שתארח. המשחק השני של חצי הגמר ייערך מחר כאשר לאציו תארח את אטאלנטה.

