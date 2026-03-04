יום רביעי, 04.03.2026 שעה 01:02
6422-5829ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5138-5028מנצ'סטר יונייטד3
5130-3828אסטון וילה4
4839-4829ליברפול5
4533-4928צ'לסי6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4042-4028פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3735-3828ברייטון12
3642-4028ניוקאסל13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3148-3729לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2741-2628נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

אחרי 4 ניצחונות: ליברפול הופתעה אצל וולבס

המרסיסיידרס רצו להמשיך במומנטום, אך נראו לא מספיק טוב, ואף ספגו שער ניצחון בדקה ה-90+4 מהמארחת מרגליו של אנדרה. אברטון גברה 0:2 על ברנלי

|
מוחמד סלאח מתוסכל (רויטרס)
מוחמד סלאח מתוסכל (רויטרס)

המחזור ה-29 בליגה האנגלית, מחזור אמצע שבוע, נפתח אמש (שלישי) עם ארבעה משחקים ובמוקד ליברפול שהופתעה עם הפסד 2:1 לוולבס. בנוסף, אברטון ניצחה 0:2 את ברנלי, סנדרלנד 0:1 את לידס כשגם ברנטפורד ובורנמות’ נפרדו ב-0:0.

וולבס – ליברפול 2:1

הזאבים כנראה ירדו ליגה, אך זה לא מפריע להם להמשיך להציג שיפור ביכולת בתקופה האחרונה בכל חלקי המגרש. המרסיסיידרס התקשו ללא פלוריאן וירץ הפצוע ולא הצליחו לפצח את ההגנה, וולבס חיכו לרגע הנכון ובדקה ה-78 יצאו להתקפת מעבר, כשטולו ארוקודארה בבישול ענק סידר לרודריגו גומש את שער הניצחון. למרות זאת, מוחמד סלאח הופיע לאחר הרבה זמן ועם שער סולו נפלא בדקה ה-83 חשב שהוא חילץ נקודה, אך אז הגיע אנדרה בדקה ה-90+4 עם בעיטה שפגעה בג’ו גומז וננעצה ברשת. ליברפול נעצרת לאחר ארבעה ניצחונות בכל המסגרות, ועשויה לאבד את המקום החמישי בסיום המחזור.

אברטון – ברנלי 0:2

הקבוצה מהעיר ליברפול לא הסתבכה יותר מדי מול הלפני אחרונה בטבלה. ג’יימס טארקובסקי (32’) נגח את שער היתרון מבישול של ג’יימס גארנר, קירנאן דוסברי-הול שמככב בקבוצה העונה הכפיל בדקה ה-60.

טארקובסקי ואובריאן חוגגים (רויטרס)טארקובסקי ואובריאן חוגגים (רויטרס)

בורנמות’ – ברנטפורד 0:0

משחק בין שתי קבוצות התקפיות הבטיח הרבה וקיים מעט מאוד אם בכלל. בורנמות’ הייתה היחידה שהופיעה וניסתה מספר פעמים לעבור את קלאהר בשער האורחת, אך כל פעם הייתה לא מספיק מדויקת והמשחק הסתיים בחלוקת נקודות.

לידס – סנדרלנד 1:0

במשחק בין שתי העולות החדשות, האורחת שנמצאת במרכז הטבלה המשיכה בעונה מוצלחת למרות היעדרויות רבות בהרכב. חאביב דיארה כבש מפנדל בדקה ה-70 את השער היחיד במשחק שהספיק לקבוצתו.

