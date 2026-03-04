אחרי 4 ניצחונות: ליברפול הופתעה אצל וולבס

המחזור ה-29 בליגה האנגלית, מחזור אמצע שבוע, נפתח אמש (שלישי) עם ארבעה משחקים ובמוקד ליברפול שהופתעה עם הפסד 2:1 לוולבס. בנוסף, אברטון ניצחה 0:2 את ברנלי, סנדרלנד 0:1 את לידס כשגם ברנטפורד ובורנמות’ נפרדו ב-0:0.

וולבס – ליברפול 2:1

הזאבים כנראה ירדו ליגה, אך זה לא מפריע להם להמשיך להציג שיפור ביכולת בתקופה האחרונה בכל חלקי המגרש. המרסיסיידרס התקשו ללא פלוריאן וירץ הפצוע ולא הצליחו לפצח את ההגנה, וולבס חיכו לרגע הנכון ובדקה ה-78 יצאו להתקפת מעבר, כשטולו ארוקודארה בבישול ענק סידר לרודריגו גומש את שער הניצחון. למרות זאת, מוחמד סלאח הופיע לאחר הרבה זמן ועם שער סולו נפלא בדקה ה-83 חשב שהוא חילץ נקודה, אך אז הגיע אנדרה בדקה ה-90+4 עם בעיטה שפגעה בג’ו גומז וננעצה ברשת. ליברפול נעצרת לאחר ארבעה ניצחונות בכל המסגרות, ועשויה לאבד את המקום החמישי בסיום המחזור.

אברטון – ברנלי 0:2

הקבוצה מהעיר ליברפול לא הסתבכה יותר מדי מול הלפני אחרונה בטבלה. ג’יימס טארקובסקי (32’) נגח את שער היתרון מבישול של ג’יימס גארנר, קירנאן דוסברי-הול שמככב בקבוצה העונה הכפיל בדקה ה-60.

טארקובסקי ואובריאן חוגגים (רויטרס)

בורנמות’ – ברנטפורד 0:0

משחק בין שתי קבוצות התקפיות הבטיח הרבה וקיים מעט מאוד אם בכלל. בורנמות’ הייתה היחידה שהופיעה וניסתה מספר פעמים לעבור את קלאהר בשער האורחת, אך כל פעם הייתה לא מספיק מדויקת והמשחק הסתיים בחלוקת נקודות.

לידס – סנדרלנד 1:0

במשחק בין שתי העולות החדשות, האורחת שנמצאת במרכז הטבלה המשיכה בעונה מוצלחת למרות היעדרויות רבות בהרכב. חאביב דיארה כבש מפנדל בדקה ה-70 את השער היחיד במשחק שהספיק לקבוצתו.