"לא נחזור תחת סיכון, נספק מסגרת אימונים"

כלל השחקנים הזרים מליגת ווינר סל שביקשו לצאת מישראל, הגיעו הערב (שלישי) לבלגרד בטיסה מיוחדת, בתיאום מלא ובליווי הליגה, כך הודיעה באופן רשמי מנהלת הליגה בכדורסל. מבחינת כמות, מדובר ב-24 שחקנים.

עוד בהודעה נכתב: “ליגת ווינר סל תמשיך להעמיד לרשות השחקנים מעטפת תומכת ומקיפה ככל שיידרש, ותעמוד בקשר שוטף עם הקבוצות והגורמים הרלוונטיים. ביטחונם האישי של השחקנים, המאמנים ובני משפחותיהם עומד בראש סדר העדיפויות של הליגה”.

יו”ר המנהלת, ארי שטינברג, שלח מכתב לשחקנים, למאמנים ולבני משפחותיהם, שם בין היתר כתב: “שמחים לדעת שנחתתם בשלום בבלגרד לאחר מה שאנו מבינים שלא היה מסע פשוט. אנו מודים לכם על סבלנותכם, מקצועיותכם והבנתכם בתקופה מאתגרת זו. כולנו מצפים לימים שקטים ובטוחים יותר ולראות את כולכם שוב בישראל”.

השחקנים הזרים של ליגת העל בכדורסל (מנהלת ליגת ווינר סל)

המכתב המלא של שטינברג

“שחקנים, מאמנים ובני משפחות יקרים, אנו שמחים לדעת שנחתתם בשלום בבלגרד לאחר מה שאנו מבינים שלא היה מסע פשוט. אנו מקווים שראיתם, באמצעות פעולותינו, שבטיחותם ובטיחותם של שחקנינו, מאמנינו ומשפחותיהם היא בראש סדר העדיפויות שלנו. היה לנו חשוב ביותר להקל על עזיבתכם מישראל במהירות האפשרית ומבלי לחסוך במשאבים הדרושים כדי להבטיח את מעברכם הבטוח.

במהלך שהותכם בבלגרד, נעשה כל מאמץ לספק מסגרת אימונים מתאימה כדי שתוכלו לשמור על מצבכם הגופני ושגרתכם המקצועית. אנו מקווים בכנות ששהותכם שם תהיה קצרה ככל האפשר”.

ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

שטינברג ציין: “מעבר לבטיחותכם האישית ושל משפחותיכם, מטרה משנית בריכוז כולם ביעד אחד היא לאפשר לנו, כאשר הנסיבות יאפשרו זאת, לחדש את האימונים והמשחקים הרשמיים במהירות וביעילות האפשרית. מסיבה זו, כל השחקנים והמאמנים צפויים להישאר במסגרת המאורגנת של הליגה עד שנוכל לחזור.

ליגת ווינר סל נמצאת בקשר רציף עם כל הרשויות ובעלי העניין הרלוונטיים. למרות שאנו חולקים את הרצון העז לחזור לשחק בהקדם האפשרי, לא נעשה זאת אלא אם כן נהיה בטוחים לחלוטין שפעולה זו אינה מסכנת אתכם או את משפחותיכם. אנו מודים לכם על סבלנותכם, מקצועיותכם והבנתכם בתקופה מאתגרת זו. כולנו מצפים לימים שקטים ובטוחים יותר ולראות את כולכם שוב בישראל”.