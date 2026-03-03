יום שלישי, 03.03.2026 שעה 22:16
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
6530-7325פ.ס.וו. איינדהובן1
4835-5525פיינורד2
4431-4725אייאקס3
4343-6125ניימיכן4
4126-4125טוונטה אנסחדה5
3940-4225אלקמאר6
3742-3225ספרטה רוטרדם7
3431-3825אוטרכט8
3443-4225הירנביין9
3245-3925פורטונה סיטארד10
3135-3325כרונינגן11
2939-3825גו אהד איגלס12
2850-3425זוולה13
2741-2925וולנדם14
2642-2625אקסלסיור רוטרדם15
2239-2525נאק ברדה16
2141-3125טלסטאר17
1765-3225הראקלס אלמלו18

שער ענק לדסה השווה את התוצאה מול פ.ס.וו

המגן הישראלי של ניימיכן פתח בהרכב קבוצתו בגביע במשחק שמתקיים בשעה זו וסיפק מחצית ראשונה בקצב גבוה מאוד. הישראלי כבש בוולה וקבע 2:2 בדקה ה-37

|
אלי דסה חוגג ושולח לב לקהל (IMAGO)
אלי דסה חוגג ושולח לב לקהל (IMAGO)

אלי דסה הפך לשחקן הרכב קבוע בניימיכן מהליגה ההולנדית מאז שהגיע למועדון, והערב (שלישי) במשחק שמתקיים בשעה זו מול פ.ס.וו איינדהובן במסגרת חצי גמר הגביע ההולנדי הוא הבקיע את שערו השני במועדון.

המחצית הראשונה של המשחק התעלתה לרמה גבוהה כשבדקה ה-20 מוליכת הטבלה פ.ס.וו כבר חזרה מפיגור ליתרון 1:2, אלא שהמגן הישראלי הצטרף להתקפה מאחור בדקה ה-37, ועם וולה מחוץ לרחבה מצא את הרשת. שער ענק לדסה.

את השער הראשון במשחק כבש בריאן לינסן בדקה השישית, אך פ.ס.וו הפכה במהרה עם שערים של איסמעיל סאבירי (16’) ודניס מאן (20’). מי שעלה לצידו של דסה בהרכב הקבוצה הוא צ’ירון שרי, אקס מכבי חיפה. 

אלי דסה וצאלי דסה וצ'ירון שרי חוגגים (אחר)
אלי דסה וצאלי דסה וצ'ירון שרי חוגגים ביחד (IMAGO)
אלי דסה בטירוף (IMAGO)אלי דסה בטירוף (IMAGO)
אלי דסה יוצא מגדרו (IMAGO)אלי דסה יוצא מגדרו (IMAGO)

קבוצתו של אלי דסה עושה עונה מצוינת עד כה כשהיא במקום הרביעי בליגה ההולנדית. הערב יש לה הזדמנות לכוון לתואר, כשהיא פוגשת את הקבוצה החזקה ביותר במדינה ורחוקה שני ניצחונות מהגביע.

