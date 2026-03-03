שער ענק לדסה השווה את התוצאה מול פ.ס.וו

אלי דסה הפך לשחקן הרכב קבוע בניימיכן מהליגה ההולנדית מאז שהגיע למועדון, והערב (שלישי) במשחק שמתקיים בשעה זו מול פ.ס.וו איינדהובן במסגרת חצי גמר הגביע ההולנדי הוא הבקיע את שערו השני במועדון.

המחצית הראשונה של המשחק התעלתה לרמה גבוהה כשבדקה ה-20 מוליכת הטבלה פ.ס.וו כבר חזרה מפיגור ליתרון 1:2, אלא שהמגן הישראלי הצטרף להתקפה מאחור בדקה ה-37, ועם וולה מחוץ לרחבה מצא את הרשת. שער ענק לדסה.

את השער הראשון במשחק כבש בריאן לינסן בדקה השישית, אך פ.ס.וו הפכה במהרה עם שערים של איסמעיל סאבירי (16’) ודניס מאן (20’). מי שעלה לצידו של דסה בהרכב הקבוצה הוא צ’ירון שרי, אקס מכבי חיפה.

אלי דסה וצ'ירון שרי חוגגים (אחר)

אלי דסה וצ'ירון שרי חוגגים ביחד (IMAGO)

אלי דסה בטירוף (IMAGO)

אלי דסה יוצא מגדרו (IMAGO)

קבוצתו של אלי דסה עושה עונה מצוינת עד כה כשהיא במקום הרביעי בליגה ההולנדית. הערב יש לה הזדמנות לכוון לתואר, כשהיא פוגשת את הקבוצה החזקה ביותר במדינה ורחוקה שני ניצחונות מהגביע.