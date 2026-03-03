לאמין ימאל ופראן טורס בהרכב בארסה לאתלטיקו

אם יש משהו שאנחנו צריכים בתקופה הקשה הזאת זה קצת אסקפיזם, והערב (שלישי, 22:00) יש לנו משחק נהדר על מנת לשכוח מעט מהצרות ומסבב הלחימה הנוכחי. כשלושה שבועות לאחר הניצחון 0:4 מהדהד של אתלטיקו מדריד על ברצלונה, בשעה זו מתקיים משחק הגומלין בקאמפ נואו.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גרסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, ז'ואאו קנסלו, מארק ברנאל, פדרי, פרמין לופס, לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס.

הרכב אתלטיקו מדריד: חואן מוסו, מרקוס יורנטה, דוד האנצ’קו, מארק פוביל, מתאו רוג’רי, קוקה, ג’וני קרדוסו, אנטואן גריזמן, ג’וליאנו סימאונה, אדמולה לוקמן, חוליאן אלברס.

האנזי פליק (IMAGO)

הקטלונים מגיעים למשחק עם חדשות טובות בגזרת הליגה, לאחר ההפסד אתמול של ריאל מדריד, חניכיו של האנזי פליק פתחו פער של ארבע נקודות מהבלאנקוס ויכולים להגיע יותר בנחת לקראת משחקי הליגה הבאים ולהקדיש יותר אנרגיה במשחק הגומלין.

מנגד, חניכיו של דייגו סימאונה יודעים שאם יש קבוצה שיכולה להפוך את התוצאה נגדם זו ברצלונה, כך שאסור להם לאבד את הראש ולהיכנס ללחץ מיותר. הקולצ’ונרוס יודעים שאם יצליחו לשרוד את המשחק בקאמפ נואו הם יעלו לגמר גביע ראשון מאז 2013, אז גם הניפו את הגביע בסיום.

דייגו סימאונה (IMAGO)

העונה שתי הקבוצות נפגשו בקאמפ נואו, אז בארסה יצאה עם ידה על העליונה לאחר ניצחון 1:3 על אתלטיקו. אלכס באאנה כבש ראשון (19’) עבור האורחת, אך שערים של ראפיניה (26’), דני אולמו (65’) ופראן טורס (90+6’) קבעו מהפך וניצחון קטלוני.