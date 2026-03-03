יום שלישי, 03.03.2026 שעה 22:13
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3041-3426סביליה12
3042-2726ג'ירונה13
2939-2726ולנסיה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

לאמין ימאל ופראן טורס בהרכב בארסה לאתלטיקו

ראפיניה ישלים את ההתקפה של הקטלונים ב-22:00, פרמין, פדרי וברנאל בקישור, קונדה, קוברסי, מרטין וקנסלו בהגנה. גריזמן, סימאונה ואלברס יפתחו מנגד

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

אם יש משהו שאנחנו צריכים בתקופה הקשה הזאת זה קצת אסקפיזם, והערב (שלישי, 22:00) יש לנו משחק נהדר על מנת לשכוח מעט מהצרות ומסבב הלחימה הנוכחי. כשלושה שבועות לאחר הניצחון 0:4 מהדהד של אתלטיקו מדריד על ברצלונה, בשעה זו מתקיים משחק הגומלין בקאמפ נואו.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גרסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, ז'ואאו קנסלו, מארק ברנאל, פדרי, פרמין לופס, לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס.

הרכב אתלטיקו מדריד: חואן מוסו, מרקוס יורנטה, דוד האנצ’קו, מארק פוביל, מתאו רוג’רי, קוקה, ג’וני קרדוסו, אנטואן גריזמן, ג’וליאנו סימאונה, אדמולה לוקמן, חוליאן אלברס.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

הקטלונים מגיעים למשחק עם חדשות טובות בגזרת הליגה, לאחר ההפסד אתמול של ריאל מדריד, חניכיו של האנזי פליק פתחו פער של ארבע נקודות מהבלאנקוס ויכולים להגיע יותר בנחת לקראת משחקי הליגה הבאים ולהקדיש יותר אנרגיה במשחק הגומלין.

מנגד, חניכיו של דייגו סימאונה יודעים שאם יש קבוצה שיכולה להפוך את התוצאה נגדם זו ברצלונה, כך שאסור להם לאבד את הראש ולהיכנס ללחץ מיותר. הקולצ’ונרוס יודעים שאם יצליחו לשרוד את המשחק בקאמפ נואו הם יעלו לגמר גביע ראשון מאז 2013, אז גם הניפו את הגביע בסיום.

דייגו סימאונה (IMAGO)דייגו סימאונה (IMAGO)

העונה שתי הקבוצות נפגשו בקאמפ נואו, אז בארסה יצאה עם ידה על העליונה לאחר ניצחון 1:3 על אתלטיקו. אלכס באאנה כבש ראשון (19’) עבור האורחת, אך שערים של ראפיניה (26’), דני אולמו (65’) ופראן טורס (90+6’) קבעו מהפך וניצחון קטלוני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */