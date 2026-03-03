יום שלישי, 03.03.2026 שעה 17:39
ספורט אחר  >> טניס

הגרלת אינדיאן וולס: אלקרס וג'וקוביץ' בחצי?

המאסטרס הראשון של 2026 יוצא לדרך. המדורג 1 והסרבי באותו צד של ההגרלה, דרייפר ינסה להגן על התואר. אצל הנשים: סבאלנקה ורייבאקינה במוקד

|
נובאק ג'וקוביץ' וטומי האס משוחחים באימון. (רויטרס)
נובאק ג'וקוביץ' וטומי האס משוחחים באימון. (רויטרס)

עונת הטניס של 2026 מגיעה לאחד משיאיה המוקדמים עם פתיחת טורניר אינדיאן וולס בקליפורניה, המהדורה ה-50 של האירוע היוקרתי הנחשב ל"גראנד סלאם החמישי". ההגרלה שפורסמה הלילה סיפקה בשורות מרתקות לחובבי הטניס, כאשר במוקד עומד מסלול התנגשות אפשרי בין שני הענקים של הסבב כבר בשלב חצי הגמר.

קרלוס אלקרס, המדורג ראשון בעולם שמגיע לטורניר בכושר מפחיד עם מאזן מושלם של 0:12 מתחילת השנה (כולל זכיות באליפות אוסטרליה ובדוחא), שובץ באותו חצי של ההגרלה יחד עם נובאק ג'וקוביץ'. המשמעות היא שהשניים, שנפגשו בגמר במלבורן בינואר האחרון, עשויים להיפגש הפעם לקרב ענקים בחצי הגמר אם יעברו את המשוכות שבדרך. עבור ג'וקוביץ', המדורג שלישי בטורניר ומי שחולק את שיא הזכיות באירוע עם רוג'ר פדרר (5 זכיות), זוהי הזדמנות לשבור בצורת ארוכה במדבר הקליפורני, שכן הוא לא הניף שם את הגביע מאז 2016.

אלוף השנה שעברה, ג'ק דרייפר הבריטי, חוזר למגרשים לאחר פציעה ביד שמאל וינסה להגן על התואר הסנסציוני בו זכה ב-2025. דרייפר שובץ גם הוא בחצי העליון העמוס ועשוי לפגוש את ג'וקוביץ' כבר בשמינית הגמר. בצד השני של ההגרלה, המדורג שני בעולם יאניק סינר נהנה מהגרלה נוחה מעט יותר על הנייר. האיטלקי, שעדיין מחפש זכייה ראשונה בקריירה באינדיאן וולס, עשוי לפגוש ברבע הגמר את בן שלטון האמריקאי, יריב מולו הוא מחזיק במאזן דומיננטי.

בטורניר הנשים, המאבק על התואר נראה פתוח מתמיד. ארינה סבאלנקה, המדורגת ראשונה בעולם, מובילה את רשימת המשתתפות לאחר פתיחת עונה מצוינת. אלופת אוסטרליה הטרייה, ילנה רייבאקינה (מדורגת 3), ואיגה שוואנטק (מדורגת 2) ינסו לקרוא תיגר על הפסגה. האלופה המכהנת, מירה אנדרייבה, שהפתיעה את העולם בשנה שעברה עם ניצחון בגמר על סבאלנקה, תנסה לשחזר את ההישג הבלתי נשכח.

מעבר למאבקי הצמרת, הסיבוב הראשון מזמן מספר מפגשים מסקרנים עוד לפני כניסתם של המדורגים הבכירים (שזכו למנוחה בסיבוב הראשון). אצל הגברים, גריגור דימיטרוב הבולגרי יתמודד מול טרנס אטמאן הצרפתי, שניצח אותו לאחרונה באקפולקו. אצל הנשים, המנצחת במפגש בין אווה ליס לקייטי מקנלי צפויה לפגוש בסיבוב השני את נאומי אוסקה, אלופת הטורניר מ-2018.

סך הפרסים בטורניר ממשיך להיות מהגבוהים בסבב. המנצחת בטורניר הנשים תגרוף לכיסה פרס כספי של כ-1.5 מיליון דולר, בעוד המנצח בטורניר הגברים יזכה בכ-1.15 מיליון דולר. הטורניר יימשך עד ה-15 במרץ, ועיני העולם נשואות לראות האם אלקרס ימשיך את השליטה האבסולוטית שלו ב-2026 או שמא נקבל הפתעה נוספת במדבר.

