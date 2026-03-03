יום שלישי, 03.03.2026 שעה 17:47
כדורגל ישראלי

"תחושה שלמקין ימשוך עניין ממועדונים גדולים"

בהולנד החמיאו לפריחה של הבלם בטוונטה: "משחקני המפתח עכשיו, כבר סומן כאחד השמות החמים של הקיץ". וגם: הסקר בו 71% מהאוהדים בחרו בעד הישראלי

|
סתיו למקין (IMAGO)
סתיו למקין (IMAGO)

בהולנד ממשיכים להחמיא לסתיו למקין, שמבסס את מעמדו בהגנת טוונטה. מאז פציעתו של הקפטן רובין פרופר מול טלסטאר, מרכז ההגנה נשלט לחלוטין על ידי למקין ורוד נייסטאד, כאשר השניים מספקים יציבות ומשכיחים לבינתיים את היעדרותו של המנהיג הוותיק.

נייסטאד בן ה-18 ולמקין בן ה-22 פתחו יחד ארבע פעמים העונה: מול וולנדאם, ברדה, כרוניגן ופיינורד. טוונטה ספגה ארבעה שערים בלבד במשחקים הללו, כשהשניים מייצבים יותר ויותר את החלק האחורי ככל שסיום העונה מתקרב.

העיתונאי טיימן ואן ויסינג, פירגן בין היתר גם לבלם הישראלי: "נייסטאד היה פנטסטית מול פיינורד. יש לי תחושה שהוא ימשוך עניין מצד מועדונים גדולים הקיץ. גם למקין, אם הוא ימשיך להתפתח ככה".

סתיו למקין (IMAGO)סתיו למקין (IMAGO)

מאמן העבר ההולנדי, יאן ואן סטאה, צוטט גם כן בנושא: "אף אחד לא מדבר יותר על ההיעדרות של פרופר. טוונטה צריכה לשמור על רמת המשחק הזו, אפילו במשחקי חוץ. יש לה כמה שחקני מפתח עכשיו. אין הרבה חילופים בהרכב הפותח". הדברים ממחישים עד כמה הצמד החדש, שבתוכו למקין, שינה את השיח סביב הקבוצה.

גם הסקרים עם למקין: “סומן כאחד השמות החמים”

ואם זה לא מספיק, בקרב האוהדים נערך סקר לבחירת צמד הבלמים המועדף מבין פרופר, למקין, נייסטאד ומקס ברונס, כאשר רוב של 71 אחוזים בחר בשילוב של למקין לצד נייסטאד, אותו צמד שפתח מול כרוניגן ופיינורד. התקשורת ההולנדית סיכמה: “בהולנד כבר מסמנים את למקין כאחד השמות החמים של הקיץ”.

