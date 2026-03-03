יום שלישי, 03.03.2026 שעה 14:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ירמקוב משתף: יודע להתמודד עם קשיים כאלה

שוער מכבי חיפה סיפר על התקופה המורכבת ("לא שגרתי"), ההרגשה לחיות בישראל ("מרגיש בנוח"), החברות עם רוקאביצה ("מעריך מאוד") ואיך שומר על כושרו

|
גיאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)
גיאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

ימים לא פשוטים עוברים על כולנו, אך מי שעלול להיכנס ללחץ יותר גדול אלו הזרים שהגיעו לארץ על מנת לשחק, ונקלעו למציאות שלא חשו כמותה בעבר. היום (שלישי) התראיין שוער מכבי חיפה, גיאורגי ירמקוב, לאתר הרשמי של המועדון וסיפר על הימים המורכבים, על ההתמודדות האישית כשהמשפחה באוקראינה, על המלחמה, על החברות עם ניקיטה רוקאביצה ועל החשיבות של אחדות, שגרה וביחד, גם בתקופה לא פשוטה.

על ההרגשה לחיות בישראל:
“בישראל אני מרגיש טוב. האנשים שנמצאים סביבי תרמו לכך. הייתה תקופת הסתגלות, אבל עכשיו אני מרגיש בנוח”.

על האנשים שנמצאים בחייו ביום יום ואיזה יחס הוא מקבל מהסביבה:
“את רוב הזמן אני מבלה עם אשתי, עם הוריי ועם המשפחה של רוקאביצה, כמו שאתם רואים. אנחנו מאוקראינה, יש לנו על מה לדבר ואנחנו מבינים אחד את השני מצוין. האנשים בישראל מאוד אדיבים ומסבירי פנים”.

ניקיטה רוקאביצה, חבר טוב של ירמקוב (עמרי שטיין)ניקיטה רוקאביצה, חבר טוב של ירמקוב (עמרי שטיין)

על המלחמה באוקראינה ובישראל:
“הנושא הזה מאוד עצוב וכואב עבורי. מלחמה היא טרגדיה אנושית, ובסופו של דבר אנשים חפים מפשע משלמים את המחיר”.

על איך הוא מרגיש כרגע בארץ כשאשתו באוקראינה:
“אשתי כרגע באוקראינה ואני בישראל. זו סיטואציה לא שגרתית ומעוררת דאגה, אבל אנחנו יודעים להתמודד עם קשיים ולהישאר חזקים”.

על הניסיון בתקופות מורכבות ושמירה על איזון ורוגע: 
“כן. ניסיון כזה לא נותן להיכנס לפאניקה ועוזר לפעול עם ראש בקרירות. זה חשוב, במיוחד בזמנים כאלה”.

גיאורגי ירמקוב, יודע להתמודד עם קשיים (רדאד גגיאורגי ירמקוב, יודע להתמודד עם קשיים (רדאד ג'בארה)

על הקשר הקרוב עם ניקיטה רוקאביצה:
“יש לנו מערכת יחסים מצוינת. המשפחות שלנו חברות ואני מאוד מעריך אותו ואת משפחתו על התמיכה, במיוחד בתקופה הזו”.

על הסיפור עם הדלת בביתו של ניקיטה:
“לגבי הדלת, זה באמת היה “קרב”. נלחמנו בה כמעט חמש שעות, לכן השמחה שלנו כשהצלחנו לפתוח אותה, הייתה כמעט כמו אחרי ניצחון על הדשא”.

על איך הוא מצליח לשמור על שגרה וכושר בתקופה כזו?
“היום אני וניקיטה כבר חזרנו להתאמן יחד. אנחנו ממשיכים לעבוד ולהתכונן להמשך העונה”.

שחקני מכבי חיפה, חשוב להישאר מאוחדים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה, חשוב להישאר מאוחדים (עמרי שטיין)

על כמה חשוב עכשיו להיות יחד כקבוצה ולתמוך אחד בשני?
“זה חלק מאוד חשוב מהתקופה הזו. אני תמיד פתוח לשיח וזמין לחבר’ה. חשוב שנישאר מאוחדים ונמשיך לתמוך אחד בשני”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */