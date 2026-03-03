מאמן הפועל תל אביב, דימיטריס איטודיס, דיבר על המצב המלחמתי שמשפיע בין היתר גם על השגרה בכדורסל האירופי ובטח הישראלי. בראיון לתקשורת היוונית משדה התעופה באתונה סיפר איטודיס על הימים האלה והדרך מישראל דרך מצרים לסופיה שבבולגריה.

“אני לא רואה איך משחקים יכולים לחזור לישראל”, אמר איטודיס על רקע ההחלטה הצפויה של היורוליג להעביר פעם נוספת את משחקי הבית של הקבוצות הישראליות למגרשים ניטרליים מטעמי ביטחון. כידוע, רק לא מזמן מכבי והפועל ת"א חזרו לארח בישראל במסגרת האירופית.

המאמן שזכה פעמיים ביורוליג כמאמן ראשי, תיאר גם רגע אישי מטלטל שחווה בסמוך לביתו במרכז תל אביב, ליד שגרירות יוון. “לצערי, הייתה לי חוויה מאוד לא נעימה”, סיפר. “היה פיצוץ עוצמתי מאוד, ולצערי אישה איבדה את חייה רק 700 מטרים מהדירה שלי. הרעש היה אדיר. אני לא מאחל את התחושה הזאת לאף אחד. נאלצתי לעזוב ולבלות את הלילה במלון”.

שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

כשנשאל על איזה מסר יש לו, אמר איטודיס: “שיהיה שלום. אנחנו חייבים ללמד את הדורות הבאים על שלום ואהבה”.

כאמור, הפועל ת"א תחזור להפעיל מחדש את בסיס הפעילות שלה בסופיה לפחות כרגע. הקבוצה תתכונן לעשרת מחזורי הסיום של העונה הסדירה כשהיא מארחת מחוץ לישראל.