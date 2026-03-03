יום שלישי, 03.03.2026 שעה 15:18
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

“להכריז על סיום העונה אם לא נחזור תוך 21 יום"

קבוצות מהליגות החובבניות דורשות מההתאחדות לכדורגל לקבוע שעונת 25/26 תוכרז כסגורה במקרה של השבתה ממושכת. עורך הדין אמיר כהן העביר את המכתב

|
כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)
כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

מכתב פנייה רשמי הועבר להנהלת ההתאחדות לכדורגל בישראל, באמצעות עו”ד אמיר כהן, בשם קבוצות הליגות החובבניות, בדרישה לקבל החלטה עקרונית ומיידית באשר לגורל עונת המשחקים 2025/26 בליגות א’ עד ג’. זאת, על רקע השבתת הפעילות הספורטיבית מאז 28 בפברואר בעקבות מבצע “שאגת הארי” והנחיות פיקוד העורף.

את המכתב הגיש עו”ד אמיר כהן בשם מספר קבוצות מהליגות החובבניות, הטוענות כי חוסר הוודאות הנוכחי מסכן הן את בריאות השחקנים והן את יציבות המועדונים. לדבריו, הליגות נעצרו בנקודת זמן קריטית, הישורת האחרונה של העונה, וככל שהמגבלות הביטחוניות יימשכו תקופה משמעותית, לא ניתן יהיה לחדש את הפעילות באופן סביר ובטוח.

במכתב נטען כי שחקני הליגות החובבניות, בניגוד לשחקנים מקצוענים, אינם נהנים ממעטפת רפואית ושיקומית צמודה. השבתה כפויה של למעלה מ-21 יום ללא אימונים סדירים ובתנאי מגרש תקינים גורמת לירידה חדה בכושר הגופני, כך נטען, ומעלה באופן משמעותי את הסיכון לפציעות עם החזרה לפעילות.

הליגות החובבניות בדרך להשבתה? (לילך וויס-רוזנברג)הליגות החובבניות בדרך להשבתה? (לילך וויס-רוזנברג)

דחיסת משחקים = עומס ופציעות מרובות

עוד מצוין כי מחקרים שבוצעו לאחר פגרות כפויות, כדוגמת תקופת הקורונה בשנת 2020, הצביעו על עלייה של למעלה מ-25% בפציעות שריר, בעיקר במפשעה ובהמסטרינג, וכן עלייה מדאיגה בפציעות רצועה צולבת. לטענת הפונים, ניסיון “לדחוס” את יתרת המשחקים בפרק זמן קצר כדי לסיים את העונה ייצור עומס פיזיולוגי שהשחקן החובבן אינו ערוך לו, ויוביל לגל פציעות.

מעבר להיבט הרפואי, נטען גם להשלכות משפטיות. הוראה על חזרה לפעילות תחרותית ללא תקופת הכנה הולמת עלולה, לטענת הכותבים, לחשוף את ההתאחדות ואת המועדונים לתביעות נזיקין בגין רשלנות והפרת חובת הזהירות כלפי השחקנים. במכתב מודגש כי עבור שחקני ליגות א’-ג’ פציעה קשה אינה רק “סוף קריירה ספורטיבית”, אלא פגיעה ממשית בכושר ובחיים האזרחיים.

גם הפן הכלכלי זוכה להתייחסות נרחבת. הקבוצות החובבניות מתבססות ברובן על הקצבות ציבוריות וספונסרים מקומיים, שנפגעו לטענתן מהמצב הביטחוני. המשך קיום הליגה בלוחות זמנים דחוסים, ייתכן שללא קהל, מהווה לטענתן נטל כלכלי כבד שמועדונים רבים אינם יכולים לשאת.

כדורים (יונתן גינזבורג)כדורים (יונתן גינזבורג)

שלום השחקנים עדיף על סיום העונה בכל מחיר

במכתב מזכיר הפונה תקדימים מהעבר: במשבר הקורונה באפריל 2020 החליטה ההתאחדות להפסיק את הליגות החובבניות, להעלות את הקבוצות מהמקום הראשון ולהקפיא את היורדות. גם בתקופות חירום נוספות, כך נטען, גילתה ההתאחדות גמישות תקנונית והעדיפה את שלום השחקנים ויציבות המועדונים על פני סיום העונה בכל מחיר.

לפיכך, הדרישה המרכזית היא לקבוע כבר עתה כי אם מבצע “שאגת הארי” והנחיות פיקוד העורף יימשכו מעל 21 יום, תוכרז עונת 2025/26 בליגות א’-ג’ כעונה שהסתיימה. בנוסף מתבקשת קביעה כי הדירוג הנוכחי בטבלה יקבע את העולות (בדומה למתווה 2020), תוקפאנה היורדות, וייקבע מנגנון להגדלת הליגות בעונה הבאה בצירוף הקלות רגולטוריות וכלכליות.

“ההתאחדות נדרשת לגלות אחריות ציבורית ולא להמתין לקריסת מועדונים או לפציעות מיותרות של ספורטאים”, נכתב לסיכום, בידי עו”ד אמיר כהן, ב”כ המועדונים אותם מייצג מהליגות החובבניות. כעת נותר לראות כיצד תגיב הנהלת ההתאחדות, והאם תאמץ קו זהיר ומקדים, או שתמתין להתפתחויות בשטח בטרם תקבל הכרעה דרמטית לגבי גורל העונה.

