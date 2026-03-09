יום שני, 09.03.2026 שעה 08:47
ליגה גרמנית 25-26
6624-9225באיירן מינכן1
5526-5325בורוסיה דורטמונד2
4933-5325הופנהיים3
4734-5025שטוטגרט4
4734-4825לייפציג5
4432-4825באייר לברקוזן6
3549-4825איינטרכט פרנקפורט7
3442-3725פרייבורג8
3143-3125אוגסבורג9
2936-2825המבורג10
2842-3025אוניון ברלין11
2543-2825בורוסיה מנשנגלדבאך12
2545-2925ורדר ברמן13
2443-3425פ.צ. קלן14
2441-2925מיינץ15
2440-2325סט. פאולי16
2055-3425וולפסבורג17
1457-2425היידנהיים18

"מתיחות סביב פרשת ריאל מדריד - שלוטרבק"

דורטמונד עושה הכל כדי לנסות לשכנע את הבלם, שמבוקש על ידי הבלאנקוס, להאריך את חוזהו בסיגנל אידונה פארק. הצהובים רוצים שעתידו יוכרע לפני אפריל

|
שלוטרבק (IMAGO)
שלוטרבק (IMAGO)

דורטמונד ניצבת בפני ימים מכריעים לאחר ההפסד 3:2 לבאיירן מינכן בקלאסיקר וההתרחקות מהאליפות, אך המוקד בגרמניה אינו על הבונדסליגה אלא על עתידו של ניקו שלוטרבק, שזוכה למעקב מקרוב על ידי ריאל מדריד.

העניין של המועדון הספרדי הגביר את החששות בסיגנל אידונה פארק והאיץ את מאמצי הצהובים, שרואים בבלם נבחרת גרמניה דמות מפתח בדור הבא שלהם. על פי ‘בילד’, עתידו יוכרע בפגישה מכרעת קרובה.

לפי העיתון, דורטמונד תקיים פגישה אחרונה עם שלוטרבק לפני אמצע מרץ, בהשתתפות כמעט כל הנהלת המועדון. המטרה תהיה להעביר לו באופן ישיר את חשיבותו בפרויקט הספורטיבי ולשכנע אותו להאריך את חוזהו מעבר ל-2027.

שלוטרבק (IMAGO)שלוטרבק (IMAGO)

ההכרעה: לפני אפריל

האסטרטגיה שגיבשה הנהלת דורטמונד מתמקדת פחות בטיעונים כספיים ויותר בחיזוק החיבור הרגשי שלו ובמעמדו כמנהיג בסיגנל אידונה פארק. ללא קשר לשאלה אם השחקן יחליט להישאר או לעזוב, קיימת הסכמה בדורטמונד כי עתידו חייב להיות מוכרע לפני אפריל.

למרות הרעש סביב ההתעניינות של ריאל מדריד, ב‘בילד’ מדגישים כי עדיין אין הצעה רשמית ואף לא מגע ישיר בין הצדדים. במערב גרמניה מפרשים זאת כסיבה לאופטימיות, אם הבלם כבר היה מגיע להסכם עם המועדון ממדריד, ספק אם היה היגיון בארגון פגישה אחרונה כדי לסגור את חידוש חוזהו ולהבטיח את המשך דרכו במועדון.

