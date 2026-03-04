הפינאליסימה עשוי להיערך במיאמי או בלונדון

הבעיות הפוליטיות במזרח התיכון אינן מראות סימני רגיעה, ואנליסטים סבורים כי העימות צפוי להימשך בטווח הבינוני והארוך. בשל כך, עולם הכדורגל, בהובלת הגופים המארגנים אופ”א וקונמבול, עוקב בדאגה אחר החדשות המגיעות מקטאר, שם טילים ששוגרו מאיראן המשיכו לטוס מעל המרחב האווירי הקטארי.

לכן הגופים המארגנים כבר שוקלים חלופות נוספות, משום שהכוונה, כך נמסר לנו, היא לקיים את הפינאליסימה בכל תנאי. מעבר לכסף שמונח על הכף, כדורגל הנבחרות יימשך במרץ, לפחות באירופה ובאמריקה. בין היתר, יש לשחק את משחקי הפלייאוף שיחלקו את הכרטיסים האחרונים למונדיאל, שייערכו במקסיקו.

נכון להיום, שתי הערים בעלות הסיכוי הגבוה ביותר, אף שאינן היחידות, במקרה שקטאר "תפרוש" מאירוח, הן לונדון, שבה נערכה המהדורה הראשונה והיחידה של הטורניר ב-2022, ומיאמי, שתארח משחקים במונדיאל הקרוב.

ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)

לונדון

יתרונותיה של לונדון הם הקרבה והביטחון, אנגליה נחשבת למדינה בטוחה מאוד בהקשר זה. הקרבה מהווה יתרון משמעותי, שכן כמעט כל שחקני ארגנטינה וספרד משחקים באירופה. בנוסף, מדובר ביעד בעל ערך רגשי עבור הארגנטינאים, שניצחו שם את איטליה 0:3 ב-2022. ב-1 ביוני אותה שנה, מסי הניף את גביע הפינאליסימה לשמיים עוד לפני הזכייה בקטאר. כמו כן, מנקודת מבט של קהל האוהדים, לונדון מושלמת, שכן רבים מ-88,966 הכרטיסים שנמכרו לאצטדיון לוסייל בקטאר נרכשו על ידי אוהדים המתגוררים באירופה ותכננו לטוס לדוחא.

מיאמי

יעד מרוחק יותר, אך כזה שמורגל באירוח אירועים מסוג זה. למעשה, היא תארח 7 משחקים במונדיאל באצטדיון הארד רוק, שאירח גם את גמר קופה אמריקה 2024, שהיה כישלון ארגוני, אגב. עם זאת, קיימים חששות, מיאמי רחוקה מאוד, דבר שיאלץ את שתי הנבחרות לטיסה ארוכה, והטורניר נערך בארצות הברית, אחת המדינות המעורבות בעימות. בשל כך, קיימים ספקות. עם זאת, ומבלי לפסול רשמית את קטאר, נשקלות חלופות נוספות. הכול נמצא בבחינה.