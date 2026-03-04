יום רביעי, 04.03.2026 שעה 06:47
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3041-3426סביליה12
3042-2726ג'ירונה13
2939-2726ולנסיה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

הפינאליסימה עשוי להיערך במיאמי או בלונדון

הרעיון הוא לקיים את המפגש בין ארגנטינה ומסי לספרד ולאמין ימאל בכל מקרה, וייתכן שינוי כיוון כבר השבוע, אם וכאשר קטאר תוותר סופית על האירוח

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

הבעיות הפוליטיות במזרח התיכון אינן מראות סימני רגיעה, ואנליסטים סבורים כי העימות צפוי להימשך בטווח הבינוני והארוך. בשל כך, עולם הכדורגל, בהובלת הגופים המארגנים אופ”א וקונמבול, עוקב בדאגה אחר החדשות המגיעות מקטאר, שם טילים ששוגרו מאיראן המשיכו לטוס מעל המרחב האווירי הקטארי.

לכן הגופים המארגנים כבר שוקלים חלופות נוספות, משום שהכוונה, כך נמסר לנו, היא לקיים את הפינאליסימה בכל תנאי. מעבר לכסף שמונח על הכף, כדורגל הנבחרות יימשך במרץ, לפחות באירופה ובאמריקה. בין היתר, יש לשחק את משחקי הפלייאוף שיחלקו את הכרטיסים האחרונים למונדיאל, שייערכו במקסיקו.

נכון להיום, שתי הערים בעלות הסיכוי הגבוה ביותר, אף שאינן היחידות, במקרה שקטאר "תפרוש" מאירוח, הן לונדון, שבה נערכה המהדורה הראשונה והיחידה של הטורניר ב-2022, ומיאמי, שתארח משחקים במונדיאל הקרוב.

ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)

לונדון

יתרונותיה של לונדון הם הקרבה והביטחון, אנגליה נחשבת למדינה בטוחה מאוד בהקשר זה. הקרבה מהווה יתרון משמעותי, שכן כמעט כל שחקני ארגנטינה וספרד משחקים באירופה. בנוסף, מדובר ביעד בעל ערך רגשי עבור הארגנטינאים, שניצחו שם את איטליה 0:3 ב-2022. ב-1 ביוני אותה שנה, מסי הניף את גביע הפינאליסימה לשמיים עוד לפני הזכייה בקטאר. כמו כן, מנקודת מבט של קהל האוהדים, לונדון מושלמת, שכן רבים מ-88,966 הכרטיסים שנמכרו לאצטדיון לוסייל בקטאר נרכשו על ידי אוהדים המתגוררים באירופה ותכננו לטוס לדוחא.

מיאמי

יעד מרוחק יותר, אך כזה שמורגל באירוח אירועים מסוג זה. למעשה, היא תארח 7 משחקים במונדיאל באצטדיון הארד רוק, שאירח גם את גמר קופה אמריקה 2024, שהיה כישלון ארגוני, אגב. עם זאת, קיימים חששות, מיאמי רחוקה מאוד, דבר שיאלץ את שתי הנבחרות לטיסה ארוכה, והטורניר נערך בארצות הברית, אחת המדינות המעורבות בעימות. בשל כך, קיימים ספקות. עם זאת, ומבלי לפסול רשמית את קטאר, נשקלות חלופות נוספות. הכול נמצא בבחינה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */