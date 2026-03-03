יום שלישי, 03.03.2026 שעה 15:15
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4027-3625הפועל ראשל"צ2
4028-3624מכבי הרצליה3
3728-3625הפועל ר"ג4
3528-3225מ.ס קריית ים5
3536-3625הפועל כפר שלם6
3433-2925בני יהודה7
3330-2725הפועל כפ"ס8
3332-2625הפועל רעננה9
3142-2825הפועל עפולה10
3030-3124מ.ס כפר קאסם11
2745-4125מכבי יפו12
2737-3225הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2430-2525הפועל חדרה16

3 הזרים של מכבי פ"ת החליטו להישאר בישראל

המנכ"ל לוזון: "הסיטואציה קלה יותר כי כבר היו בארץ בזמן מלחמה, זרי קבוצת הנוער הוכנו מראש וטופלו בקפידה". וגם: השפעת המצב על הצילום של הינדי

|
סמואל אווסו (שחר גרוס)
סמואל אווסו (שחר גרוס)

במכבי פ"ת הספיקו לשכוח מהר מאוד מההפסד להפועל עפולה ביום שישי האחרון, כאשר פחות מיממה לאחר מכן, במועדון היו צריכים להתעסק בדאגה לשחקנים הזרים שמשחקים במועדון.

בשלב זה, סמואל אווסו, חוסה קורטס ופרנק ריבולייה, אשר מתגוררים בפ"ת, הבהירו כי יישארו בישראל, כאשר במועדון הבהירו שבשל העובדה שקיים ממ"ד במגרש האימונים, הם יכולים גם לבוא ולערוך אימונים אישיים.

זוגתו של חוסה קורטס כבר הייתה בדרך לישראל ביום שישי דרך פרנקפורט, אך בדיוק כשהייתה אמורה להמריא משם לישראל, החלה המתקפה והיא חזרה על עקבותיה למולדתה.

"הסיטואציה אצלנו קלה יותר, כי שלושת הזרים של הבוגרים כבר היו בארץ בזמן מלחמה. זו לא הפעם הראשונה שהם חווים אזעקה והם לא לוקחים קשה מדי את הסיטואציה. לקבוצת הנוער יש שלושה שחקנים זרים/יהודים שזו הפעם הראשונה שהם חווים את זה. הם הוכנו מראש, טופלו בקפידה ומיד עם תחילת המלחמה נמצא פתרון עבורם", אמר ל-ONE אופיר לוזון, מנכ"ל הקבוצה.

חוסה קורטס (שחר גרוס)חוסה קורטס (שחר גרוס)

"דניאל קייקו עבר לגור זמנית אצל הדוד שלו בעפולה, גאווין כאראם עבר להתגורר עם פרנק ריבולייה וג'וליאנו גרירי עבר לחוסה קורטס. גם כדי שלא יהיו לבד וגם כדי שיהיו עם אנשים שמנוסים כבר ויש להם ממ"ד בתוך הבית. המועדון מלווה אותם על בסיס יומי, עוזר בארוחות והם גם מתאמנים פעם ביום בגלל הקרבה הלוגיסטית למגרש והעובדה שיש במגרש מקלט לכמות מסוימת של אנשים. כמו כן השיפור בירידה של המטחים עושה את שלו ומוריד מעט את הלחץ", הוסיף.

פציעתו של מוחמד הינדי

אגב, מצב המלחמה וסגירת מרבית בתי העסק הוביל גם לכך שהבלם והקפטן מוחמד הינדי, לא יכול היה לערוך צילום אולטרסאונד בשריר ההמסטרינג, לאחר שהוחלף בשישי כבר במחצית. בכל אופן, ההערכה היא שמדובר במתיחה בלבד. 

