"משוגעים": השחקן שברח מוונצואלה, ואז מאיראן

כשמזוודה בידו והוא ממהר לעבר הגבול האיראני בריצה, לקרלוס סאנס הייתה מילה אחת בלבד למנהיגי העולם שטלטלו את חייו: “הם כולם משוגעים. הכל משוגע. הכל כל כך מסובך כרגע”. שחקן הקטרגל בן ה-29 מוונצואלה מצא את עצמו בתוך מערבולת גיאופוליטית חסרת תקדים - תחילה במולדתו, ולאחר מכן בלב איראן הבוערת.

סאנס עזב את ונצואלה בינואר, זמן קצר לאחר שכוחות צבא ארצות הברית פשטו על המדינה במטרה ללכוד את הנשיא ניקולאס מדורו. לאחר מכן המשיך לאיראן, שם החזיק בחוזה בקבוצת הקטרגל מס סונגון מתבריז - מועדון בכיר בענף הפופולרי במיוחד בדרום אמריקה.

אלא שכעבור שישה חודשים בלבד במדינה, שוב מצא את עצמו נמלט. 36 שעות אל תוך המלחמה באיראן, סאנס כבר עשה את דרכו לגבול עם טורקיה וחצה אותו רגלית. כעת נותר לו להגיע לעיירה הטורקית הקרובה ולשדה תעופה, בתקווה להשיג טיסה לאיסטנבול ומשם לקראקס, ונצואלה, אל משפחתו עמה הצליח לשמור על קשר חלקי בלבד מאז מתקפות סוף השבוע.

אילץ את סאנס להימלט פעמיים. דונאלד טראמפ (IMAGO)

המציאות בשטח הקשתה עליו עוד יותר. הצנזורה האיראנית צמצמה את רמת האינטרנט לכאחוז אחד מהיקפה הרגיל, והקשתה על כל ניסיון לתקשר או להזמין טיסה. בנוסף, הסנקציות הבינלאומיות פגעו בשירותי הבנקאות לוונצואלים, ולסאנס לא היו כרטיסי אשראי כדי להזמין מלון או כרטיס טיסה. “כמה עולה מונית? איזה אוטובוס יוצא ראשון?”, שאל בספרדית נהגים טורקים שהביטו בו בחוסר הבנה.

מלחמת 12 הימים הייתה הספוילר?

סיום דרמטי לשהות של חצי שנה, אך אולי כזה שנרמז כבר בתחילתה. חוזהו בתבריז אמור היה להיכנס לתוקף ביוני 2025, אולם באותו חודש הורה נשיא ארצות הברית, דונאלד טראמפ, על תקיפה צבאית נגד מתקני גרעין באיראן. בעקבות זאת פרצה מלחמה בת 12 ימים בין איראן לישראל, והאזור כולו נכנס לסחרור. סאנס הגיע בפועל לאיראן רק באוגוסט, אז הוצג בהתלהבות על ידי קבוצתו כ”אחד הטובים בעולם”.

הוא היה הזר היחיד בקבוצה וכמעט שלא דיבר פרסית. חבריו לא דיברו ספרדית, אך השפה המשותפת של הספורט חיברה ביניהם. עבור שחקן שכבר שיחק באירופה ואף באוזבקיסטן, זו אמורה הייתה להיות תחנה נוספת בקריירה הבינלאומית שלו, אך המציאות הובילה אותו למקום אחר לגמרי.

התקיפות באיראן (IMAGO)

בינואר האחרון ביקר שלושה שבועות את משפחתו בוונצואלה וחווה מקרוב את המבצע האמריקאי במדינה. לאחר מכן שב לאיראן וחזר לשגרת אימונים כרגיל. אולם בפברואר פרצה סערה נוספת עם תקיפת צה”ל וצבא ארה”ב באיראן שהופצצה החל מיום שבת בבוקר.

המתקפות התמקדו, בין היתר, בתבריז - עיר הבסיס של קבוצתו - בשל אתרים אסטרטגיים ומערכי טילים הממוקמים בה. כשהלחימה החריפה והטילים החלו ליפול, הבין סאנס שאין לו ברירה. הוא דחס את חפציו למזוודה קטנה והחל במסע בריחה לעבר הגבול הטורקי, מרחק של כ-240 ק”מ.

ביום ראשון, עם שקיעת השמש ובטמפרטורות שצנחו מתחת לאפס, חצה יחד עם זרם דליל של זרים נוספים את הגבול לאדמת טורקיה. עבור סאנס, הקריירה הספורטיבית הפכה למסע הישרדות - כזה שממחיש עד כמה המציאות העולמית יכולה לחדור גם לספורט ולהפוך חיים שלמים ברגע אחד.