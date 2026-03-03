בעוד כשבוע: דו”ח ראשון אודות עירוני אשדוד

לא מעט אנשים מחכים לממצאים ולדו”ח של עו”ד אורון קרן, הנאמן שמונה בידי בית המשפט המחוזי בבאר שבע לאחראי במכבי עירוני אשדוד, עד אשר יימצא רוכש, אם וכאשר, במטרה להבריא את ענייניה של העמותה שפורקה בידי השופט יעקב פרסקי ב-19 בפברואר, מה שהפחית ממאזנה, בפועל, של הקבוצה מליגה א’ דרום, 12 נקודות, והוריד אותה מתחת לקו האדום.

בפניית ONE לנאמן המועדון, עו”ד אורון קרן, צויין כי הדו”ח שנתבקש להעביר (דו”ח מעדכן) בתוך 30 יום, לכל המאוחר, צפוי להיות מועבד בתוך כשבוע ימים ובו התייחסות לדברים שנאמרו בדיון, לבחון את פעילות העמותה ככל האפשר והעברת חלק מהפעילות לעמותה אחרת, כפי שציינה ב”כ רשם העמותות, ביחס לתחום הנוער ובעלי המוגבלויות.

עם כניסתו לתפקיד, עו”ד אורון קרן ציין בפני כל העובדים שנשארו במועדון (שחקנים, מאמן וכיוצא בזה) כי יעבדו מעתה והלאה על חוזה אפס, ללא תשלום. עם 27 שחקני סגל רשומים, הקבוצה יצאה לרחובות, כשבמסגרת המחזור ה-22 בליגה א’ דרום, נפרדה ב-1:1 מהפועל מרמורק, בזכות שער שוויון של איתי סבן. הקבוצה עדיין מתחת לקו האדום, נוכח הפחתת נקודות ממאזנה.

קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

שמונה מחזורים לתום עונת 2025/26 ובמכבי עירוני אשדוד מאמינים כי ברקע פירוק העמותה, שכר אפס והפחתת 12 נקודות ממאזנה אפשר להישאר בליגה, יחד עם הגב של קהל האוהדים שלא עוזב את הקבוצה לרגע. נכון להיום, למכבי עירוני אשדוד 16 נקודות, שלוש נקודות פחות מהפועל ניר רמת השרון שמעליה בטבלה, מעל הקו האדום.