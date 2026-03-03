יום שלישי, 03.03.2026 שעה 12:31
כדורגל ישראלי

בעוד כשבוע: דו”ח ראשון אודות עירוני אשדוד

עמותת מכבי עירוני אשדוד התפרקה ב-19.2 בהחלטת השופט יעקב פרסקי. עכשיו, יצטרך להעביר עו”ד אורון קרן התייחסות למה שנתבקש, כולל מחלקת הנוער

|
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

לא מעט אנשים מחכים לממצאים ולדו”ח של עו”ד אורון קרן, הנאמן שמונה בידי בית המשפט המחוזי בבאר שבע לאחראי במכבי עירוני אשדוד, עד אשר יימצא רוכש, אם וכאשר, במטרה להבריא את ענייניה של העמותה שפורקה בידי השופט יעקב פרסקי ב-19 בפברואר, מה שהפחית ממאזנה, בפועל, של הקבוצה מליגה א’ דרום, 12 נקודות, והוריד אותה מתחת לקו האדום.

בפניית ONE לנאמן המועדון, עו”ד אורון קרן, צויין כי הדו”ח שנתבקש להעביר (דו”ח מעדכן) בתוך 30 יום, לכל המאוחר, צפוי להיות מועבד בתוך כשבוע ימים ובו התייחסות לדברים שנאמרו בדיון, לבחון את פעילות העמותה ככל האפשר והעברת חלק מהפעילות לעמותה אחרת, כפי שציינה ב”כ רשם העמותות, ביחס לתחום הנוער ובעלי המוגבלויות.

עם כניסתו לתפקיד, עו”ד אורון קרן ציין בפני כל העובדים שנשארו במועדון (שחקנים, מאמן וכיוצא בזה) כי יעבדו מעתה והלאה על חוזה אפס, ללא תשלום. עם 27 שחקני סגל רשומים, הקבוצה יצאה לרחובות, כשבמסגרת המחזור ה-22 בליגה א’ דרום, נפרדה ב-1:1 מהפועל מרמורק, בזכות שער שוויון של איתי סבן. הקבוצה עדיין מתחת לקו האדום, נוכח הפחתת נקודות ממאזנה.

קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

שמונה מחזורים לתום עונת 2025/26 ובמכבי עירוני אשדוד מאמינים כי ברקע פירוק העמותה, שכר אפס והפחתת 12 נקודות ממאזנה אפשר להישאר בליגה, יחד עם הגב של קהל האוהדים שלא עוזב את הקבוצה לרגע. נכון להיום, למכבי עירוני אשדוד 16 נקודות, שלוש נקודות פחות מהפועל ניר רמת השרון שמעליה בטבלה, מעל הקו האדום.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */