מוקדמות גביע האזורים של אופ"א תחל ב-14 ביוני

מפעל גביע האזורים של אופ"א (UEFA Regions' Cup) לעונת 2026/27 ייצא לדרך רשמית ב-14 ביוני, שלושה ימים לאחר פתיחת משחקי המונדיאל על אדמת ארה"ב, מקסיקו וקנדה, זאת עם פתיחת שלב המוקדמות הראשון שייערך בארמניה ויימשך עד ל-20 בחודש. בכך, יחל המסע הארוך לעבר טורניר הגמר, שייערך בקיץ 2027 ויכלול שמונה נציגות בלבד.

כמיטב המסורת, המפעל האירופי לקבוצות אזוריות חובבניות יתנהל בשני שלבי מוקדמות, שלב מוקדם ושלב ביניים, שבסיומם יעפילו שמונה זוכות הבתים לשלב הגמר. בסך הכול, נרשמו למפעל 34 התאחדויות לאומיות, כאשר רובן ישלחו נציגות אזוריות חובבניות שייקבעו בהמשך. יוצאות הדופן הן מלטה וסן מרינו, המיוצגות על ידי נבחרות חובבניות לאומיות ולא אזוריות.

שלב המוקדמות המוקדם יכלול שלוש התאחדויות בלבד: המארחת ארמניה, אסטוניה וליטא. שלוש הנבחרות יתמודדו בבית אחד (בית א') בפורמט של טורניר מרוכז, כאשר המנצחת תעפיל לשלב הביניים ותצטרף ל-31 הנציגות הנוספות שכבר שובצו בו. שלב הביניים חולק לשמונה בתים בני ארבע נבחרות כל אחד.

חלוקת הבתים

המשחקים בכל בית ייערכו במתכונת של מיני טורניר במדינה מארחת אחת. המשחקים צפויים להתקיים בין 21 באוגוסט ל-4 בדצמבר, כאשר חלק מהמועדים הסופיים עדיין ממתינים לאישור. כך למשל, בבית א' תארח בוסניה ותפגוש את וויילס, צפון מקדוניה ומנצחת שלב המוקדמות, בין ארמניה, אסטוניה וליטא.

בבית ב' יתמודדו סלובניה, המארחת, סרביה, סן מרינו ומולדובה. בבית ג' יתמודדו סלובניה (המארחת), סרביה, סן מרינו ומולדובה. בית ג' יפגיש את שבדיה, המארחת, פורטוגל, פינלנד ואנגליה. בית ד', שייערך בין 14 ל-20 באוקטובר, יכלול את גאורגיה, המארח, צ'כיה, בולגריה וקזחסטן.

בבית ה' יתמודדו לטביה (המארחת), המארח, ספרד, הונגריה ונציגה ישראלית, כשנכון לכרגע העפילו לגמר האזורי בישראל הפועל אום אל פאחם והפועל בית שאן, לצד מ.כ צעירי טירה והפועל הרצליה. המנצחת בצפון מו המנצחת בדרום ייפגשו לגמר גביע האזורים הישראלי, ממנו תצא הנציגה לטורניר על אדמת לטביה בקיץ הקרוב.

בית ו', שייערך בין 29 באוקטובר ל-4 בנובמבר באלבניה, יכלול את סלובקיה, איטליה, צפון אירלנד והמארחת, כמובן, אלבניה. בבית ז' ישחקו טורקיה (המארחת), פולין, רומניה ואזרבייג'ן, ובבית ח' יתמודדו אירלנד, המארח, קרואטיה, בלארוס ומלטה. שמונה מנצחות הבתים, בשלב הביניים, יעפילו לטורניר הגמר, כאשר זהות המארחת טרם פורסמה.

בעונת 2024/25, זכתה אראגון מספרד בתואר, לאחר שטורניר הגמר נערך בסן מרינו. גביע האזורים של אופ"א נחשב למפעל הדגל של הכדורגל החובבני באירופה, והוא מעניק במה ייחודית לשחקנים שאינם מקצוענים לייצג את מדינתם בזירה בינלאומית. כעת, עם פתיחת שלב המוקדמות בארמניה, יוצאת לדרך דרך ארוכה ומאתגרת שבסיומה תוכתר אלופה אירופית חדשה בקיץ 2027.