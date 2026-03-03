כמעט: טסצ'יאב פספסה גמר בעשירית נקודה

זה היה קרוב. אולגה טסצ'יאב הייתה קרובה להעפיל לגמר אליפות אירופה בירי ברובה אוויר ל-10 מטרים אמש (שני), אך נותרה מחוץ לשמונה הראשונות בתחרות כאשר סיימה את התחרות היוקרתית במקום העשירי.

טסצ'יאב, הקלעית הישראלית הצעירה, סיימה את התחרות האירופית ברובה אוויר ל-10 מטר במקום העשירי עם 631.8 נקודות, כך הייתה במרחק קצר של עשירית הנקודה מכניסה לגמר, אליו העפילו שמונה הראשונות.

גם סרגיי ריכטר סיים באכזבה את התחרות, לאחר שדורג בתום המוקדמות במקום ה-42 ברובה אוויר ל-10 מטרים, כאשר השיג רק 627.1 נקודות. הקלע בן ה-36 נמצא כעת בצומת דרכים וצריך לקבל החלטה האם ימשיך להתאמן ולהתחרות על מנת לנסות ולרשום הופעה חמישית במשחקים האולימפיים, הישג שאף ספורטאי ישראלי לא עשה מעולם במשלחות ישראל לאורך ההיסטוריה, בזמן שהוא כבר לא מקבל מלגה חודשית מהמדינה.

בתחרות הזוגות, ריכטר וטסצ'יאב סיימו את שלב המוקדמות במקום ה-12 ולא העפילו לשלב הגמר. השניים צברו ביחד 630.3 נקודות בתום שלב המוקדמות של אליפות אירופה.