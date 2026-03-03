יום שלישי, 03.03.2026 שעה 12:31
ספורט אחר  >> קליעה

כמעט: טסצ'יאב פספסה גמר בעשירית נקודה

הישראלית רשמה 631.8 ברובה אוויר ל-10 מטר ולא עלתה ל-8 האחרונות. גם ריכטר יצא מאוכזב, השניים לא העפילו לגמר גם בתחרות הזוגות באליפות אירופה

|
אולגה טסצ'יאב (טל כהן התאחדות הקליעה)
אולגה טסצ'יאב (טל כהן התאחדות הקליעה)

זה היה קרוב. אולגה טסצ'יאב הייתה קרובה להעפיל לגמר אליפות אירופה בירי ברובה אוויר ל-10 מטרים אמש (שני), אך נותרה מחוץ לשמונה הראשונות בתחרות כאשר סיימה את התחרות היוקרתית במקום העשירי.

טסצ'יאב, הקלעית הישראלית הצעירה, סיימה את התחרות האירופית ברובה אוויר ל-10 מטר במקום העשירי עם 631.8 נקודות, כך הייתה במרחק קצר של עשירית הנקודה מכניסה לגמר, אליו העפילו שמונה הראשונות.

גם סרגיי ריכטר סיים באכזבה את התחרות, לאחר שדורג בתום המוקדמות במקום ה-42  ברובה אוויר ל-10 מטרים, כאשר השיג רק 627.1 נקודות. הקלע בן ה-36 נמצא כעת בצומת דרכים וצריך לקבל החלטה האם ימשיך להתאמן ולהתחרות על מנת לנסות ולרשום הופעה חמישית במשחקים האולימפיים, הישג שאף ספורטאי ישראלי לא עשה מעולם במשלחות ישראל לאורך ההיסטוריה, בזמן שהוא כבר לא מקבל מלגה חודשית מהמדינה.

בתחרות הזוגות, ריכטר וטסצ'יאב סיימו את שלב המוקדמות במקום ה-12 ולא העפילו לשלב הגמר. השניים צברו ביחד 630.3 נקודות בתום שלב המוקדמות של אליפות אירופה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */