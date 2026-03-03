יום שלישי, 03.03.2026 שעה 12:30
ספורט אחר  >> טניס

אינדיאן וולס: סבלנקה בדרך לאוסקה ואניסימובה

הגרלת הנשים באינדיאן וולס נחשפה: ארינה סבלנקה בדרך קשה מול אוסקה ואניסימובה. איגה שוויונטק עשויה לפגוש את מיררה אנדרייבה.

|
ארינה סבלנקה מתחרה בגמר. (רויטרס)
ארינה סבלנקה מתחרה בגמר. (רויטרס)

הגרלת הנשים בטורניר היוקרתי BNP Paribas Open באינדיאן וולס, אירוע ה-WTA 1000 השלישי לעונה, נחשפה והיא מבטיחה דרמות רבות כבר מהסיבובים הראשונים. כל עשר השחקניות המדורגות ראשונות בעולם ייקחו חלק בטורניר, כשארינה סבלנקה, המדורגת מספר 1, חוזרת למגרשים לראשונה מאז גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה. הטורניר יחל ביום רביעי ומבטיח שבועות של טניס איכותי ומרתק.

סבלנקה, שהגיעה לגמר הטורניר פעמיים בעבר אך מעולם לא זכתה בתואר, צפויה להתמודד עם אתגרים משמעותיים כבר בתחילת דרכה. בסיבוב הרביעי היא עשויה לפגוש את נעמי אוסקה, אלופת הטורניר מ-2018 וארבע פעמים אלופת גרנד סלאם, שגם היא חוזרת לראשונה מאז אליפות אוסטרליה. ברבע הגמר ממתינה לסבלנקה, על פי ההערכות, אמנדה אניסימובה (6), בשיחזור אפשרי של גמר אליפות ארה"ב הפתוחה אשתקד, בו ניצחה סבלנקה. אניסימובה, שמובילה 5-6 במאזן הראש בראש מול סבלנקה, תצטרך לעבור בדרך את הכוכבת הקנדית העולה ויקטוריה מבּוֹקוֹ (10). גם איווה יוביץ' ואמה רדוקאנו נמצאות ברבע זה.

ארנה סבלנקה נאבקת על הניצחון (רויטרס)ארנה סבלנקה נאבקת על הניצחון (רויטרס)

בחלק העליון של ההגרלה נמצאת גם קוקו גוף (4), שתתחיל את דרכה מול ביאנקה אנדרסקו, אלופת הטורניר מ-2019. בסיבוב השלישי היא עשויה לפגוש את אלכס אאלה, ובשלב רבע הגמר צפויה לגוף התמודדות מול יסמין פאוליני (7), שגברה עליה בגמר רומא בשנה שעברה.

בחצי התחתון של ההגרלה, מפגש מסקרן במיוחד צפוי ברבע הגמר בין איגה שוויונטק (2), אלופת אינדיאן וולס פעמיים, לבין מיררה אנדרייבה (8), האלופה המכהנת. אנדרייבה ניצחה את שוויונטק בשנה שעברה בדרכה לזכייה בתואר. אנדרייבה, עם זאת, צפויה לדרך לא קלה בעצמה, עם מפגש אפשרי מול ליילן פרננדז בסיבוב השלישי ואלינה סביטולינה (9) בסיבוב הרביעי, שגברה עליה באליפות אוסטרליה הפתוחה בינואר. שוויונטק עצמה עשויה לפגוש את מריה סקארי (32) בסיבוב השלישי, שנגדה ניצחה בגמרי אינדיאן וולס ב-2022 וב-2024, ולאחר מכן את קרולינה מוצ'ובה (13).

אלנה ריבאקינה (3), אלופת אוסטרליה הפתוחה ואלופת אינדיאן וולס מ-2023, נמצאת ברבע הגמר עם ג'סיקה פגולה (5), שזכתה לאחרונה בטורניר דובאי ונמצאת בכושר מצוין. ריבאקינה צפויה להתמודד עם אתגרים כמו מדיסון קיז (15) בסיבוב הרביעי, שהגיעה לחצי הגמר בשנה שעברה. גם בלנדה בנצ'יץ' וילנה אוסטפנקו נמצאות ברבע זה.

נעמי אוסקה בפעולה על המגרש. (רויטרס)נעמי אוסקה בפעולה על המגרש. (רויטרס)

הטורניר מבטיח שבועות של טניס איכותי ומרתק, עם קרבות ענקיות וסיפורי קאמבק, כשהשחקניות הבכירות נחושות לפתוח את עונת ה-WTA 1000 בסערה. בין מקבלות הכרטיס החופשי בולטת גם ונוס וויליאמס.

/* LAST / NEXT ROUNDs */