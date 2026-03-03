יום שלישי, 03.03.2026 שעה 12:31
ליגה אנגלית 25-26
6422-5829ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5138-5028מנצ'סטר יונייטד3
5130-3828אסטון וילה4
4837-4728ליברפול5
4533-4928צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
4042-4028פולהאם9
3946-4428בורנמות'10
3735-3828ברייטון11
3734-2928סנדרלנד12
3642-4028ניוקאסל13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3147-3728לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2741-2628נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20

בווסטהאם אסרו על אדאמה להרים משקולות

המאמן נונו אספיריטו סנטו לא רוצה לראות את אקס ברצלונה העצום עם משקולות בחדר הכושר. במקום זאת, הקיצוני יתמקד במניעת פציעות ושימור הכושר שלו

אדאמה טראורה (IMAGO)
אדאמה טראורה (IMAGO)

מבנה הגוף הייחודי של אדאמה טראורה שוב עומד במרכז השיח באנגליה. שחקן הכנף הספרדי, כיום בווסטהאם, הגיע למועדון הלונדוני לבקשת המאמן נונו אספיריטו סנטו, שעבד איתו בעבר בוולבס והכיר מקרוב את הפוטנציאל האדיר שלו.

נונו זיהה הזדמנות לאחר שטראורה איבד ממעמדו בפולהאם וצירף אותו כדי להוסיף כוח מתפרץ ומהירות לסגל שחיפש שינוי כיוון. כידוע, הקיצוני שגדל בברצלונה משלב כח עצום עם מהירות מסחררת ויכולת דריבל שהופכת גם יריבים פיזיים לחסרי אונים בדרך כלל.

בינתיים, נונו אסר על טראורה לבצע אימוני משקולות רגילים בחדר הכושר, והגדיר את המבנה השרירי שלו בתור “אדיר”. המאמן הדגיש כי טראורה יתמקד בעבודה מונעת פציעות ובשימור הכושר, בעוד ששחקנים צעירים אחרים דווקא זקוקים לחיזוק מסת השריר.

אדאמה טראורה בימי פולהאם (IMAGO)אדאמה טראורה בימי פולהאם (IMAGO)

הכל גנטיקה?

כידוע, טראורה כבר הצהיר בעבר כי אינו מרים משקולות כלל וטען שהכול נובע מגנטיקה. לדבריו, הוא מתמקד בעבודת ליבה ומאמין שכל שחקן צריך להתאים את האימונים למבנה הגוף שלו.

מאז הצטרף בינואר, הספרדי קיבל דקות מועטות בעיקר כמחליף, כאשר ההופעה היחידה שלו בהרכב הייתה בניצחון בהארכה בגביע האנגלי מול ברייטון. למרות זאת, נונו הבהיר שהוא מרוצה מההשתלבות: לדבריו, טראורה הוא שחקן ייחודי שאין רבים כמותו בעולם בכל הקשור למהירות וליכולת באחד על אחד.

