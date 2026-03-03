בווסטהאם אסרו על אדאמה להרים משקולות

מבנה הגוף הייחודי של אדאמה טראורה שוב עומד במרכז השיח באנגליה. שחקן הכנף הספרדי, כיום בווסטהאם, הגיע למועדון הלונדוני לבקשת המאמן נונו אספיריטו סנטו, שעבד איתו בעבר בוולבס והכיר מקרוב את הפוטנציאל האדיר שלו.

נונו זיהה הזדמנות לאחר שטראורה איבד ממעמדו בפולהאם וצירף אותו כדי להוסיף כוח מתפרץ ומהירות לסגל שחיפש שינוי כיוון. כידוע, הקיצוני שגדל בברצלונה משלב כח עצום עם מהירות מסחררת ויכולת דריבל שהופכת גם יריבים פיזיים לחסרי אונים בדרך כלל.

בינתיים, נונו אסר על טראורה לבצע אימוני משקולות רגילים בחדר הכושר, והגדיר את המבנה השרירי שלו בתור “אדיר”. המאמן הדגיש כי טראורה יתמקד בעבודה מונעת פציעות ובשימור הכושר, בעוד ששחקנים צעירים אחרים דווקא זקוקים לחיזוק מסת השריר.

אדאמה טראורה בימי פולהאם (IMAGO)

הכל גנטיקה?

כידוע, טראורה כבר הצהיר בעבר כי אינו מרים משקולות כלל וטען שהכול נובע מגנטיקה. לדבריו, הוא מתמקד בעבודת ליבה ומאמין שכל שחקן צריך להתאים את האימונים למבנה הגוף שלו.

מאז הצטרף בינואר, הספרדי קיבל דקות מועטות בעיקר כמחליף, כאשר ההופעה היחידה שלו בהרכב הייתה בניצחון בהארכה בגביע האנגלי מול ברייטון. למרות זאת, נונו הבהיר שהוא מרוצה מההשתלבות: לדבריו, טראורה הוא שחקן ייחודי שאין רבים כמותו בעולם בכל הקשור למהירות וליכולת באחד על אחד.