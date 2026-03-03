על שולחן הניתוחים: ההחלטות של חיפה וגולדברג

שחקני מכבי חיפה שנשארו בארץ ממשיכים לעבוד על פי תוכנית העבודה האישית שהועברה אליהם ביום ראשון ע"י מאמן הכושר, דרור שמשון, ומחכים בקוצר רוח לשמוע מתי והאם הקבוצה אמורה בקרוב לחזור להתאמן ובאיזו מתכונת.

מיד לאחר המלחמה חיפה תאיץ את הניסיונות לשמר לא רק את הרצון להמשיך את ההתקשרות עם הצוות המקצועי בראשותו של ברק בכר, אלא לשמר גם את מרבית הסגל הקיים כאשר על הפרק לפני כולם עומדים צמד הבלמים עבדולאי סק ושון גולדברג. הם קיבלו יותר מרמז על הרצון לשבת איתם למו"מ כאשר עם גולדברג התקיימה שיחה אחת במהלכה בחיפה העבירו לשחקן הצעה ראשונה להמשיך לשנתיים נוספות, אבל מאז לא התקדם משהו מעשי.

גולדברג מכלכל את צעדיו ולא ימהר לשום מקום, והוא גם לא מסתיר את חלומו לעבור ולשחק בעתיד בליגת ה-MLS. אז מה צופן העתיד שלו? בלם העבר ופרשן רדיו חיפה, רפי אוסמו, והפרשנים איציק אהרונוביץ וניסן קניאס ניתחו את מצבו של גולדברג.

עבדולאי סק ושון גולדברג (עמרי שטיין)

"גולדברג הוא חלק מהסגל המורחב של מכבי חיפה, לטעמי הוא יכול לשמש כחלק מהסגל", אמר אוסמו, “אנחנו רואים בתקופה האחרונה את הפציעות ובמשך עונה כזאת שפעם אתה משתתף בליגה האירופית ופעם לא, חשוב שיהיה בלם עם ניסיון

וכמובן, בתוך הרוטציה של הקבוצה. הייתי רוצה לראות את הצעירים משתלבים כמובן, וכפי שאני מבין, לשון יש הרבה מאוד אופי, והוא משמש כדוגמה לשחקנים הצעירים. השילוב הזה של שחקן עם ניסיון ועם התרומה שלו למכבי חיפה, כרגע הוא ראוי לסגל".

רפי אוסמו (עמרי שטיין)

“ממליץ לגולדברג לחפש קבוצה”

איציק אהרונוביץ התייחס לעתידו של גולדברג וגם לשאלה האם הבלם/מגן יצטרך גם להשלים עם האפשרות שיהיה שחקן ספסל: "אי אפשר לבוא ולקבוע עכשיו, ולקראת העונה הבאה, כשהעונה הזאת לא הסתיימה, ולהגיד שאם גולדברג יישאר, הוא יהפוך לשחקן ספסל. אנחנו מכירים את האופי שלו. יש לו אופי של ווינר, הוא הגיע למכבי חיפה מב"ש כמגן וברק בכר הפך אותו לבלם הכי טוב בארץ שזכה באליפויות.

“גולדברג הפך להיות שחקן נבחרת ישראל, בלם, בתפקיד שהוא לא גדל עליו, היה מצוין גם בנבחרת ואף אחד לא יכל להגיד שגולדברג לא שחקן רכש מעולה שמכבי חיפה זכתה בו. אבל בכדורגל כמו בכדורגל, קורים דברים לא צפויים והוא עבר פציעות לא קלות, ואני זוכר גם את הפציעה בכתף בדרבי שהשביתה אותו לתקופה לא קצרה.

"עכשיו, בואו נגיד שהוא בריא, ברור שלחזור לכושר שהוא היה בו, זה לוקח זמן. כשאתה עובר פציעות כמו שהוא עבר, יש הרבה פחד פסיכולוגי וזה עדיין משפיע עליו, למרות שהוא לא היה כל כך גרוע במשחקים שהוא שיחק. אבל זו לא הבעיה, אלא שמכבי חיפה מתכוננת להשאיר את סק גם בעונה הבאה.

איציק אהרונוביץ (עמרי שטיין)

“כאן בעצם הסיפור. אם סק נשאר, אז מה יש לו לחפש במכבי חיפה? לכן אני הייתי ממליץ לגולדברג, שאני בטוח שהוא מאמין בעצמו, ובוודאי גם אני מאמין בו, לחפש קבוצה. אבל אם מכבי חיפה משחררת סק, אומרת לו ‘תודה רבה על ארבע השנים האלו’, אין שום סיבה בעולם ששון לא יישאר. יש לו את היכולות, יש לו את האופי, יש לו את הרמה המנטלית. יש לו חבילה אחת ענקית, הוא גם מנהיג.

“הוא לא סתם שחקן, הוא מנהיג שקט, בלי לעשות הרבה רעש. כשאתה מסתכל על סק, הוא מנהיג רועש. לכן אני אומר, גולדברג, בכל מקרה, כדורגלן, בלם ששווה לו להתמודד, והוא יכול להתמודד עם כל בלם שישנו במכבי חיפה".

עוד אמר אהרונוביץ: "בוא לא נשכח שיש בסגל גם את ליסב עיסאת ואת אלעד אמיר שאמור להתאושש מהפציעה ולחזור לעניינים. אבל בשורה התחתונה, גולדברג עדיין יכול להגיע למה שהוא היה פה, כי בלם צריך ניסיון ויש לו את הניסיון, יש לו את המנהיגות והוא יכול לחזור לכושר שהוא היה בו בעבר הלא רחוק".

שון גולדברג (עמרי שטיין)

הפרשן ניסן קניאס אמר על עתיד גולדברג: "שון הוא דמות מיוחדת, מנהיג איכותי גם מקצועית וגם בפן המנטלי. הוא בן 30, עדיין יכול לתת שנתיים לפחות ברמה גבוהה. אין ספק שיש ירידה ביכולת שלו, אבל בוודאות אם הקבוצה תהיה טובה גם שון יהיה מצוין".