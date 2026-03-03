הרכבים וציונים



פדרי מול אנטואן גריזמן (רויטרס) פדרי מול אנטואן גריזמן (רויטרס)

אם יש משהו שאנחנו צריכים בתקופה הקשה הזאת זה קצת אסקפיזם, והיום יש לנו משחק נהדר על מנת לשכוח מעט מהצרות ומסבב הלחימה הנוכחי. כשלושה שבועות לאחר הניצחון 0:4 מהדהד של אתלטיקו מדריד על ברצלונה, בשעה זו מתקיים משחק הגומלין בקאמפ נואו.

הקטלונים מגיעים למשחק עם חדשות טובות בגזרת הליגה, לאחר ההפסד אתמול (שני) של ריאל מדריד, חניכיו של האני לפיק פתחו פער של ארבע נקודות מהבלאנקוס ויכולים להגיע יותר בנחת לקראת משחקי הליגה הבאים ולהקדיש יותר אנרגיה במשחק הגומלין.

מנגד, חניכיו של דייגו סימאונה יודעים שאם יש קבוצה שיכולה להפוך את התוצאה נגדם זו ברצלונה, כך שאסור להם לאבד את הראש ולהיכנס ללחץ מיותר. הקולצ’ונרוס יודעים שאם יצליחו לשרוד את המשחק בקאמפ נואו הם יעלו לגמר גביע ראשון מאז 2013, אז גם הניפו את הגביע בסיום.

העונה שתי הקבוצות נפגשו בקאמפ נואו, אז בארסה יצאה עם ידה על העליונה לאחר ניצחון 1:3 על אתלטיקו. אלכס באנה כבש ראשון (19’) עבור האורחת, אך שערים של ראפיניה (26’), דני אולמו (65’) ופראן טור (90+6’) קבעו מהפך וניצחון קטלוני.