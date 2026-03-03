יום שלישי, 03.03.2026 שעה 09:25
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

סנטוס: מכבי נותנת תמיכה מלאה, ביטחון והגנה

הסנטר שהצטרף לנבחרת ברזיל, מחכה להתפתחויות: "אני רגוע, מחכה לדעת איפה נתאמן. מדבר עם המועדון, אין עדיין תאריך חזרה. צריך לקוות שהכל יסתדר"

|
מרסיו סנטוס (חגי מיכאלי)
מרסיו סנטוס (חגי מיכאלי)

סנטר מכבי ת"א, מרסיו סנטוס, עזב אותה כדי להצטרף לנבחרת ברזיל אחרי משחק החוץ במונאקו. מאז, הוא ניצח עם הסלסאו 72:101 את קולומביה במוקדמות מונדובאסקט 2027 וכעת מחכה להתפתחויות בנוגע להצטרפות מחדש לצהובים בעקבות המלחמה עם איראן.

הסנטר בן ה-23, שעזב את ישראל שעות לפני ההסלמה כדי להצטרף לנבחרתו, עדיין לא יודע מתי זה יקרה. “אני רגוע לגבי המצב”, הוא אמר לתקשורת הברזילאית, “המועדון נותן לנו תמיכה מלאה, ביטחון והגנה. כרגע אני מאמין שלא אחזור לישראל בשלב הזה”.

סנטוס הוסיף: “אני מחכה לדעת איפה נתאמן, איפה יהיה הבסיס שבו נתאמן ואיך הדברים יתנהלו. אני מדבר עם המועדון, אבל אין עדיין תאריך לחזרה. צריך להמשיך באמונה ולקוות שהכל יסתדר”.

אלחמיסטר ברגע דרמטי בחסות איראן

מה לגבי ההמשך?

שחקני מכבי ת"א מפוזרים בשלב זה. מעבר לסנטוס - לוני ווקר, ג’ימי קלארק ואחרים נמצאים בדובאי וג’יילן הורד בצרפת. צריך לזכור שמכבי ת"א עצמה עזבה את ישראל ביום שישי, עוד לפני המתקפה של ישראל וארה"ב באיראן בשבת בבוקר, כך שהסגל של עודד קטש צפוי להתאחד בימים הקרובים כדי לחזור להתאמן.

