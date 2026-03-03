האקס של ריאל מדריד שנעל את השער בברנבאו

דויד סוריה נעל את השער אתמול. במחצית הראשונה, עצר שוער חטאפה בזינוק מרהיב את הבעיטה של ארדה גולר. לקראת הסיום, הוא מנע את השיוויון של פרנקו מסטנטואונו. למען האמת, הוא לא נדרש לעבוד קשה מדי בדרך לניצחון 0:1 בסנטיאגו ברנבאו, וזה אומר לא מעט.

על יכולתה ההתקפית של ריאל מדריד בהיעדרו של קיליאן אמבפה, אבל את המוטל עליו עשה סוריה על הצד הטוב ביותר, ולא לחינם הוא נבחר לשחקן המצטיין. יש לו חלק נכבד בכך שהפער לטובת ברצלונה בפסגה צמח ל-4 נקודות, והוא עצמו רשם סוף כל סוף תוצאה חיובית בחוץ מול האימפריה הלבנה.

הביקורים הקודמים של סוריה אצל ריאל מדריד הניבו הפסדים בלבד. למעשה, חטאפה שלו רשמה 8 הפסדי ליגה רצופים נגד ריאל בכל המגרשים, אבל שימו לב לתוצאות – 1:0, 1:0, 2:0, 2:0, 2:1, 1:0, 1:0, 2:0. כפי שניתן לראות, הבעיה לא הייתה בהגנה. סוריה תמיד סיפק הצגות נגד ריאל, הניצחון הקודם של חטאפה בינואר 2020 הושג גם הוא בתוצאה 0:1. בסך הכל, מאז הצטרף למועדון הכחול מהפרבר הדרומי של מדריד, ספג סוריה 20 שערים בלבד ב-16

המשחקים מול האקסית שלו, וזה לא דבר של מה בכך. מדובר בנתון סטטיסטי פנומנלי.

טיל מיירט אליפות: ריאל הפסידה 0:1 לחטאפה

וכן, ריאל היא האקסית של השוער בן ה-32. סוריה נולד במדריד, אהד את ריאל מאז שהוא זוכר את עצמו, העריץ את איקר קסיאס, וחלם להיות בדיוק כמוהו כאשר התקבל לאקדמיה של המועדון המלכותי בגיל 10. הוא בילה שם כמעט עשור בין 2003 ל-2012, עם הפסקה לעונה אחת במהלכה נדד לאתלטיקו כי היה מתוסכל מכך שילדים אחרים הועדפו על פניו בין הקורות. בסופו של דבר, זו גם הייתה הסיבה לעזיבה הסופית. סוריה הרגיש לא מוערך, סבר כי לא יקבל צ’אנס הולם, וכאשר קיבל הצעה מטוטנהאם ביקש לעבור ללונדון.

כמעט הגיע לטוטנהאם, ובסוף הגיע לאונאי אמרי

העניין הוא כי ריאל לא רצתה ללכת לקראתו. היא דרשה דמי השבחה, טוטנהאם סירבה לשלם, והמגעים עלו בסופו של דבר על שרטון. סוריה נדחק הצידה עוד יותר, וכאשר שוחרר בסופו של דבר התרנרגולים כבר לא הסתכלו לכיוונו. השוער הצעיר החליט לנסות את מזלו באנגליה בכל מקרה, ולסטר נתנה לו הזדמנות. לרוע מזלו, נפצע סוריה כבר באימון הראשון, וכך הסתיימה דרכו אצל השועלים. אחרי שהחלים, הוא נסע למבחנים גם בברמינגהאם ובסטוק, ולא התקבל. הוא שב לספרד בתחושת החמצה, ואז נדחה גם כאשר ביקש להוכיח את עצמו בספורטינג חיחון.

טוטנהאם, סוריה קיבל הצעה (IMAGO)

בגיל 20, הקריירה שלו נראתה אבודה, וסוריה שקל ברצינות לפרוש מכדורגל ולמצוא מקצוע יציב ומבטיח יותר. אביו שלל זאת על הסף ודרך מהבן להמשיך להאמין בעצמו. הצדק היה איתו. סוריה כבר כמעט חתם בקבוצת חובבים כלשהי כאשר סקאוט שוערים של סביליה הבחין בו ולקח אותו תחת חסותו. שם, באנדלוסיה, הכל השתנה כי היה מישהו שראה בו פוטנציאל. ההכרה לא היייתה מיידית, וסוריה מעולם לא היה שוער ראשון בסביליה, אבל הוא קודם לסגל הראשון ב-2015, והמאמן אונאי אמרי החליט להשתמש בשירותיו במשחקי הגביע.

אונאי אמרי, נתן לשוער את המושכות (IMAGO)

הגיבור של הליגה האירופית

סרחיו ריקו היה השוער הראשון הבלתי מעורער בליגה הספרדית, אבל בליגה האירופית קיבל סוריה את האפודה הראשונה בשלבי הנוקאאוט, וזה היה מושלם. סוריה שמר על רשת נקיה בשני המפגשים מול באזל בשמינית הגמר, היה גיבור הניצחון בפנדלים על בילבאו ברבע הגמר, הצטיין נגד שחטאר דונצק בחצי הגמר, ולבסוף זהר גם בגמר מול ליברפול. האדומים של יורגן קלופ שאפו לתואר בעונתו הראשונה של הגרמני באנפילד, אבל סוריה עצר את הנסיונות של אמרה ג’אן, דניאל סטארידג’ ורוברטו פירמינו, וסביליה הניפה את הגביע בתום ניצחון 1:3.

סוריה נכלל בנבחרת המצטיינים של המפעל מטעם אופ”א, אבל הערב הקסום לא שיפר משמעותית את מעמדו בסביליה. הוא המשיך להיות שוער משנה במשך שנתיים נוספות, עד שהוחלט כי צריך לשנות אווירה על מנת לקבל דקות משחק על בסיס שבועי. חטאפה הימרה עליו בקיץ 2018, שילמה תמורתו 3 מיליון יורו, וזו הייתה אחת ההשקעות הטובות ביותר בתולדות המועדון הצנוע. מאז הוא שם כבאנקר האולטימטיבי, ומפגין יכולת יציבה ביותר. ב-289 המשחקים בכל המסגרות, הוא ספג 316 שערים בלבד, ואתמול הייתה זו ההופעה מספר 96 שלו ללא ספיגה. איך שלא תסתכלו על זה, סוריה הוא אחד השוערים הטובים בספרד לאורך השנים.

העובדה הזו ידועה מזמן, ובקיץ 2023 רצתה ריאל מדריד להחזירו לשורותיה כדי שישמש גיבוי לטיבו קורטואה. עבור סוריה, הייתה זו דילמה לא פשוטה. מצד אחד, הוא השתוקק ללבוש שוב את מדי הקבוצה אותה אהד כנער, וגם השדרוג בשכר היה אמור להיות משמעותי. מצד שני, הוא ידע כי המשמעות הייתה לשבת כמעט תמיד על הספסל במקום לשחק בכל שבוע. אין לדעת מה הוא היה מחליט, כי הוא לא נדרש לכך בסופו של דבר. קרלו אנצ’לוטי הבהיר לו שהוא מעוניין לראות אותו בריאל, אבל קודם לכן הייתה ריאל צריכה לשחרר את אנדריי לונין. לאוקראיני נאמר שהוא צריך לחפש קבוצה חדשה, אך הוא סירב בתוקף לעשות זאת והתעקש להישאר. הוא בא על שכרו כאשר פציעה של קורטואה פינתה עבורו את הבמה בעונת 2023/24, והוא לקח את ההזדמנות בשתי הידיים. לו היה נענה לדרישת אנצ’לוטי, ייתכן כי סוריה היה שם במקומו, אבל את זה איש לעולם לא יידע.

טיבו קורטואה, כמעט קיבל את השוער כגיבוי (IMAGO)

המנהיג של חטאפה

כך או כך, סוריה לא ממש הצטער על “הפספוס”. הוא מאושר בחטאפה, גם אם קשה להגיע ממנה לסגל הנבחרת. הייתה לו פעם תקווה כזו, אבל הוא זנח אותה, ובגילו כבר אין לו סיכוי לקבל טלפון מלואיס דה לה פואנטה. יש שוערים זוהרים ומתוקשרים ממנו, אבל מבחינתו חטאפה היא המקום הנכון. “אני חייב המון למועדון הזה”, וכאחד הוותיקים ביותר הוא משמש גם כמנהיג וכסגן הקפטן.

הקפטן עצמו, הבלם הטוגולזי הקשוח דז’נה, היה מושעה אתמול אחרי שספג בפעם המי יודע כמה כרטיס אדום בשבוע שעבר. אז סוריה עלה אתמול עם הסרט בסנטיאגו ברנבאו והיה סלע של יציבות. הוא חייך מאוזן לאוזן אחרי הניצחון הראשון בחייו באצטדיון המפואר. אולי הוא חשב לכמה רגעים מה היה יכול לקרות לו היה ממשיך בזמנו בריאל, או מצטרף אליה ב-2023, אבל זה כבר לא רלוונטי מבחינתו. הוא גיבור חטאפה, וכך אמור להיות גם בעתיד. בינתיים, הוא פגע בסיכוייה של ריאל לזכות באליפות, אבל בסוף אפריל תגיע ברצלונה לאצטדיונה הקטן של חטאפה, והוא ינסה לעצור גם אותה.