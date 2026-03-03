יום שלישי, 03.03.2026 שעה 09:23
כדורגל עולמי  >> ליגה יוונית
ליגה יוונית 25-26
5311-4223אולימפיאקוס1
5315-4323א.א.ק. אתונה2
5014-4422פאוק סלוניקי3
3930-4923לודיקוס4
3923-3422פנאתינייקוס5
2837-3022אופי כרתים6
2825-2023אריס סלוניקי7
2727-2423אטרומיטוס8
2734-2323וולוס9
2433-2822קיפיסיאס10
2137-2223פאנטוליקוס11
2137-2123לאריסה12
1637-2023אסטרס טריפוליס13
1255-1523פאנסרייקוס14

טארמי ביקש מאולימפיאקוס לעזוב כדי להתגייס

דיווחים באיראן: כוכב הנבחרת ואקס פורטו ואינטר פנה לקבוצתו כדי ללכת לעזור למולדתו במלחמה. באיראן מנסים לשכנעו שימשיך בקריירה כרגע, הוא מתעקש

|
מהדי טארמי (IMAGO)
מהדי טארמי (IMAGO)

כוכב נבחרת איראן, מהדי טארמי, הודיע לראשי קבוצתו היוונית אולימפיאקוס כי בכוונתו לשוב לאיראן על רקע ההסלמה הביטחונית והתקיפות מצד ארצות הברית וישראל.

על פי דיווחים בתקשורת האיראנית, החלוץ בן ה-33 פנה להנהלת המועדון והבהיר כי הוא מבקש לעזוב במטרה להצטרף לצבא במולדתו, להתחמש ולקחת חלק פעיל בהגנה על איראן.

עוד דווח כי בהתאחדות הכדורגל האיראנית פועלים בניסיון לשכנע את טארמי להישאר ביוון ולהמשיך את הקריירה המקצוענית שלו, אך בשלב זה נראה כי השחקן נחוש בהחלטתו. "זה הרגע שבו המדינה שלי צריכה אותי יותר מכל", אמר לשיחות סגורות עם מקורביו. "העם שלי והמולדת שלי נמצאים בסכנה, ואני חייב להיות שם".

מהדי טארמי (רויטרס)מהדי טארמי (רויטרס)

כיכב בפורטו, שיחק באינטר

טארמי, שנחשב לאחד מכוכבי הנבחרת האיראנית בשנים האחרונות, רשם קדנציה מוצלחת גם באירופה, בין היתר במדי פורטו ו-אינטר, שם ביסס את מעמדו כחלוץ מוביל בזירה הבינלאומית.

כעת נותר לראות האם יעמוד בהחלטתו הדרמטית ויעזוב את אירופה לטובת חזרה לאיראן, או שמא הלחצים מצד ראשי הכדורגל במדינתו והנהלת המועדון היווני יביאו לשינוי בעמדתו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */