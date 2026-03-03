"עוד פיאסקו", "נוקאאוט בלבן": ריאל נקטלת

לפני שבועיים ריאל מדריד הובילה את הליגה הספרדית, אבל כעת היא לא רק במקום השני, אלא גם בפער של שני משחקים מהמוליכה ברצלונה כאשר הפער עומד על ארבע נקודות. הבלאנקוס רשמו הפסד שני ברציפות בליגה, כשאתמול (שני) נכנעו 1:0 לחטאפה בדרבי הקטן של מדריד בסנטיאגו ברנבאו, במשחק חלש מאוד שלהם.

“עוד פיאסקו”, הכריזה הכותרת בעיתון ב’מארקה’ הבוקר במדריד. “ניצחון מוצדק לחטאפה וברצלונה עם שער מדהים של סאטריאנו. ברצלונה מובילה כעת על מדריד בארבע נקודות. היציעים מתחילים להתייאש וצועקים על פלורנטינו והשחקנים. כרטיס אדום ישיר למסטנטואונו”, המשיכו.

ב’אס’ הלכו על “מדריד הזאת לא מספיק טובה” בכותרת, והמשיכו: “הקבוצה של ארבלואה, עם ויניסיוס כנשק ההתקפי היחיד שלה, נכשלת מול חטאפה וכעת נמצאת בפיגור ארבע נקודות מבארסה”.

בקטלניה כמובן חגגו כשב’ספורט’ רשמו “עוד ערב מגוחך” בכותרת בעיתון הבוקר, כאשר ב’מונדו דפורטיבו’ רשמו “נוקאאוט לבן, הפער ארבע נקודות”, והמשיכו: “שער של סאטריאנו חסם את הברנבאו וחשף את מדריד לאובדן קרקע מול ברצלונה, המוליכה”.

צרות בצרורות

הבעיות של ארבלואה לא נגמרות כאן, כאשר כבר במשחק הבא נגד סלטה ויגו יש לו לא מעט חיסורים. פרנקו מסטנטואונו אמר לשופט שהוא בושה והורחק, כאשר בספרד מדברים על הרחקה לשני משחקים. בנוסף, דין האוסן עלה מהספסל וקיבל צהוב חמישי, כאשר גם אלברו קאררס ראה כרטיס בהיר מספר 5 ושני הספרדים והאגרנטינאי ייעדרו בבלאידוס.