"ויניסיוס לא צריך להקניט", ארבלואה: "לא נוותר"

ריאל מדריד שוקעת. אם פלורנטינו פרס חשב שצ’אבי אלונסו הוא הבעיה, אז תחת אלברו ארבלואה זה לא נראה יותר טוב – אם בכלל זה נראה יותר טוב – והנשיא שמע בעצמו קריאות להתפטר בסנטיאגו ברנבאו. אחרי ההפסד 1:0 בדרבי לחטאפה, הבלאנקוס מפגרים אחרי ברצלונה כבר בארבע נקודות וזה ממש לא נראה טוב עבור ריאל.

“עוד פיאסקו", נכתב בעיתון ‘מארקה’, “הכחולים ניצחו עם שער גדול של סאטריאנו. ייאוש ביציעים והאוהדים מפנים את האצבע לעבר פלורנטינו והשחקנים. אי אפשר לרמות יותר את הברנבאו עם ארבע איומים על השער".

ב’אס’ היו חריפים יותר וכתבו בשער העיתון: “ריאל מדריד הזו לא יכולה להיות טובה יותר. הקבוצה של ארבלואה, עם ויניסיוס כנשק ההתקפי היחיד, כשלה מול חטאפה וכבר נמצאת במרחק ארבע נקודות מבארסה".

טיל מיירט אליפות: ריאל הפסידה 1:0 לחטאפה

סערה סביב ויניסיוס וניום

מעבר לתוצאה, המשחק התחמם גם בגזרה האישית. אלן ניום, שנכנס כמחליף בחטאפה בדקה ה-80, הורחק כעבור 38 שניות בלבד לאחר עימות ללא כדור עם ויניסיוס. האירוע היה המשך ישיר למתיחות מהסיבוב הראשון, אז נרשמו חילופי דברים קשים בין הברזילאי לשחקני חטאפה.

מאמן חטאפה, חוסה בורדלאס, חשף לאחר המשחק כי ויניסיוס אמר לניום: “איזה חילוף טוב”, וטען כי מדובר בפרובוקציה מיותרת: “הוא לא צריך לבוא ולהקניט”. בסיום אף ניגש ניום לספסל של ריאל כדי “להקדיש” את הניצחון לברזילאי - מה שהצית מהומה באזור הטכני. אנשי צוות משתי הקבוצות ושחקנים שלא היו בסגל, בהם דני סבאיוס ואדר מיליטאו, מיהרו להפריד עד שהרוחות נרגעו.

ויניסיוס מתלונן (IMAGO)

ארבלואה: “האחריות עליי”

מאמן ריאל לא ניסה לייפות את המציאות: “נותרו 36 נקודות והמטרה היא לקחת את כולן. זה נראה שחור עכשיו, אבל זו ריאל מדריד וכאן לא נכנעים”. למרות המכה הקשה במירוץ, הוא הבהיר כי אין מחשבה על ויתור: “זו נקודה שאנחנו מאמינים שאפשר למחוק”.

בניתוח המשחק טען ארבלואה כי לקבוצתו היו המצבים המסוכנים יותר: “היו לנו הזדמנויות ברורות יותר משל חטאפה - של ויניסיוס, רודיגר ורודריגו. ידענו איזה משחק מחכה לנו ושום דבר לא הפתיע”. לדבריו, הקבוצה התקשתה מול יריבה שהסתגרה היטב והייתה צריכה להיות אגרסיבית יותר: “אנחנו נוטים לחפש את ויניסיוס כפתרון קל, אבל חייבים להיות איום קבוע משני האגפים”.

המאמן סירב להשתמש בהיעדרויות כתירוץ, אף שהודה כי שחקנים כמו ג’וד בלינגהאם וקיליאן אמבפה חסרים: “לא אחפש תירוצים בפציעות. אם יש אחראי להפסד - זה אני”.