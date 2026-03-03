יום שלישי, 03.03.2026 שעה 07:47
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3041-3426סביליה12
3042-2726ג'ירונה13
2939-2726ולנסיה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

"ויניסיוס לא צריך להקניט", ארבלואה: "לא נוותר"

בורדלאס טען אחרי הניצחון 0:1 על ריאל שהברזילאי אמר לניום שהורחק תוך 38 שניות: "איזה חילוף טוב", מהומה בסיום. מאמן הבלאנקוס: "האחריות עליי"

|
ויניסיוס (רויטרס)
ויניסיוס (רויטרס)

ריאל מדריד שוקעת. אם פלורנטינו פרס חשב שצ’אבי אלונסו הוא הבעיה, אז תחת אלברו ארבלואה זה לא נראה יותר טוב – אם בכלל זה נראה יותר טוב – והנשיא שמע בעצמו קריאות להתפטר בסנטיאגו ברנבאו. אחרי ההפסד 1:0 בדרבי לחטאפה, הבלאנקוס מפגרים אחרי ברצלונה כבר בארבע נקודות וזה ממש לא נראה טוב עבור ריאל.

“עוד פיאסקו", נכתב בעיתון ‘מארקה’, “הכחולים ניצחו עם שער גדול של סאטריאנו. ייאוש ביציעים והאוהדים מפנים את האצבע לעבר פלורנטינו והשחקנים. אי אפשר לרמות יותר את הברנבאו עם ארבע איומים על השער".

ב’אס’ היו חריפים יותר וכתבו בשער העיתון: “ריאל מדריד הזו לא יכולה להיות טובה יותר. הקבוצה של ארבלואה, עם ויניסיוס כנשק ההתקפי היחיד, כשלה מול חטאפה וכבר נמצאת במרחק ארבע נקודות מבארסה".

טיל מיירט אליפות: ריאל הפסידה 1:0 לחטאפה

סערה סביב ויניסיוס וניום

מעבר לתוצאה, המשחק התחמם גם בגזרה האישית. אלן ניום, שנכנס כמחליף בחטאפה בדקה ה-80, הורחק כעבור 38 שניות בלבד לאחר עימות ללא כדור עם ויניסיוס. האירוע היה המשך ישיר למתיחות מהסיבוב הראשון, אז נרשמו חילופי דברים קשים בין הברזילאי לשחקני חטאפה.

מאמן חטאפה, חוסה בורדלאס, חשף לאחר המשחק כי ויניסיוס אמר לניום: “איזה חילוף טוב”, וטען כי מדובר בפרובוקציה מיותרת: “הוא לא צריך לבוא ולהקניט”. בסיום אף ניגש ניום לספסל של ריאל כדי “להקדיש” את הניצחון לברזילאי - מה שהצית מהומה באזור הטכני. אנשי צוות משתי הקבוצות ושחקנים שלא היו בסגל, בהם דני סבאיוס ואדר מיליטאו, מיהרו להפריד עד שהרוחות נרגעו.

ויניסיוס מתלונן (IMAGO)ויניסיוס מתלונן (IMAGO)

ארבלואה: “האחריות עליי”

מאמן ריאל לא ניסה לייפות את המציאות: “נותרו 36 נקודות והמטרה היא לקחת את כולן. זה נראה שחור עכשיו, אבל זו ריאל מדריד וכאן לא נכנעים”. למרות המכה הקשה במירוץ, הוא הבהיר כי אין מחשבה על ויתור: “זו נקודה שאנחנו מאמינים שאפשר למחוק”.

בניתוח המשחק טען ארבלואה כי לקבוצתו היו המצבים המסוכנים יותר: “היו לנו הזדמנויות ברורות יותר משל חטאפה - של ויניסיוס, רודיגר ורודריגו. ידענו איזה משחק מחכה לנו ושום דבר לא הפתיע”. לדבריו, הקבוצה התקשתה מול יריבה שהסתגרה היטב והייתה צריכה להיות אגרסיבית יותר: “אנחנו נוטים לחפש את ויניסיוס כפתרון קל, אבל חייבים להיות איום קבוע משני האגפים”.

המאמן סירב להשתמש בהיעדרויות כתירוץ, אף שהודה כי שחקנים כמו ג’וד בלינגהאם וקיליאן אמבפה חסרים: “לא אחפש תירוצים בפציעות. אם יש אחראי להפסד - זה אני”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */