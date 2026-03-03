יום שלישי, 03.03.2026 שעה 09:26
76%6458-691759דטרויט פיסטונס
69%6491-704061בוסטון סלטיקס
64%6676-701661ניו יורק ניקס
60%7138-735462קליבלנד קאבלירס
57%6875-696461טורונטו ראפטורס
54%7034-704861פילדלפיה 76'
53%6537-654557אורלנדו מג'יק
50%7290-727762אטלנטה הוקס
50%6979-721662שארלוט הורנטס
47%7282-736062מיאמי היט
45%6906-665460מילווקי באקס
44%7407-719762שיקגו בולס
27%6922-646760ברוקלין נטס
27%7195-662359וושינגטון וויזארדס
26%7354-682761אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%6706-728662אוקלהומה ת'אנדר
72%6471-685558סן אנטוניו ספרס
67%6596-694360יוסטון רוקטס
62%7276-752963דנבר נאגטס
60%7158-737362מינסוטה טימברוולבס
58%6534-663259פיניקס סאנס
54%7023-696161לוס אנג'לס לייקרס
53%7060-717762גולדן סטייט ווריורס
49%6526-655359לוס אנג'לס קליפרס
45%7355-717862פורטלנד בלייזרס
38%6969-682360דאלאס מאבריקס
35%7128-694060ממפיס גריזליס
32%7229-691760ניו אורלינס פליקנס
30%7671-724761יוטה ג'אז
24%7499-686162סקרמנטו קינגס

יאניס חזר והובס, 45 למארי בניצחון דנבר על יוטה

כוכב מילווקי קלע 19 ב-108:81 מול בוסטון, 25 לפריצ'ארד. 22 ליוקיץ' מול הג'אז, 36 לקיונטה ג'ורג'. 32 לשנגון ו-30 לדוראנט, יאנג הורחק בלי לשחק

|
יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)
יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

בזמן שהעונה הסדירה נכנסת לישורת האחרונה, נערכו הלילה (בין שני לשלישי) מספר משחקים ב-NBA: בבוסטון חגגו על חשבון מילווקי שקיבלה בחזרה את יאניס אנטטוקומפו, בעוד דנבר גברה על יוטה עם הצגה של ג’מאל מארי, יוסטון שרדה קאמבק בוושינגטון במשחק סוער שכלל הרחקה מפתיעה של טריי יאנג, וגולדן סטייט הפסידה ללוס אנג’לס קליפרס.

מילווקי – בוסטון 108:81

הסלטיקס נראו חדים במיוחד ולא התרגשו מחזרתו של יאניס במה שהיה ההפסד השלישי ברציפות של הבאקס - כולם בהפרש של לפחות 23 נקודות. פייטון פריצ’ארד הוביל עם 25 נקודות ותשעה אסיסטים, דרק ווייט הוסיף 18 נקודות ותשעה אסיסטים, והרוקי הוגו גונסאלס התפוצץ עם שיאי קריירה של 18 נקודות ו-16 ריבאונדים במשחקו השלישי בלבד בחמישייה. הסלטיקס, שחסרו את ג’יילן בראון החולה, רשמו ניצחון שלישי ברצף ושביעי בשמונה משחקים.

יאניס חזר לראשונה מאז פציעת השוק ב-23 בינואר וסיפק 19 נקודות ו-11 ריבאונדים ב-25 דקות, אך התקשה להשפיע באמת על ההתמודדות. בוסטון ברחה עם ריצת 5:24 מסוף הרבע הראשון והפכה פיגור 15:14 ליתרון 20:38, משם לא הביטה לאחור. מילווקי עוד צימקה לתשע הפרש בתחילת המחצית השנייה, אך ריצת 0:15 נוספת של הירוקים סגרה עניין.

פייטון פריצפייטון פריצ'ארד (רויטרס)

יוטה – דנבר 128:125

הנאגטס הצליחו לעצור רצף לא יציב עם ניצחון דרמטי, הרבה בזכות ערב עצום של ג’מאל מארי. הגארד התפוצץ עם 45 נקודות, קלע שמונה שלשות והכריע מהקו 31.8 שניות לסיום. דנבר כבר שמטה יתרון ברבע האחרון, אך ניקולה יוקיץ’, שסיים עם 22 נקודות ו-12 ריבאונדים, דייק פעמיים מהעונשין 6.1 שניות לבאזר. מנגד, ניסיון של קיונטה ג’ורג’ לשלשה בשנייה האחרונה יצא החוצה, והנאגטס נמלטו מהפסד נוסף אחרי שלושה הפסדים בארבעת המשחקים הקודמים.

יוטה, שחסרה את לאורי מרקאנן ורוב שחקני הרוטציה בשל פציעות, קיבלה הופעה אדירה מקיונטה ג’ורג’ עם 36 נקודות ב-14 מ-22 מהשדה. הוא אף סחט מגע במהלך שהיה עשוי להוביל לעבירה שישית של יוקיץ’ ויתרון מהקו, אך לאחר בדיקת וידאו השריקה שונתה לחסימה חוקית. דאנק שלו 2:13 דקות לסיום העלה את הג’אז ל-118:122, אך דנבר הגיבה בקור רוח. קייל פיליפובסקי (19) ואייס ביילי (18) תרמו למארחת, שספגה הפסד שישי ברציפות, בעוד שהנאגטס שרדו ערב עייף במשחק שני בבק-טו-בק ושמרו על הניצחון עד הסיום.

גג'מאל מארי (רויטרס)

וושינגטון – יוסטון 123:118

הרוקטס המשיכו בכושר הטוב עם ניצחון חוץ לא פשוט על הוויזארדס, הרבה בזכות ערב גדול של אלפרן שנגון שקלע 32 נקודות והוריד 13 ריבאונדים. קווין דוראנט הוסיף 30 נקודות (11 מ-11 מהקו), שבעה אסיסטים ושישה ריבאונדים במשחקו היחיד העונה סמוך לביתו במרילנד. אמן תומפסון תרם 22 נקודות ו-12 ריבאונדים, בעוד ריד שפרד רשם דאבל-דאבל ראשון בקריירה עם 19 נקודות, 10 אסיסטים, שבעה ריבאונדים ושש חטיפות.

קווין דוראנט (רויטרס)קווין דוראנט (רויטרס)

המשחק התחמם ברבע השלישי כשעימות בין שחקנים הוביל להרחקות, ובאופן מפתיע גם טריי יאנג נשלח לחדר ההלבשה לאחר שעזב את הספסל והתעמת עם שופט - ימים ספורים לפני שהוא צפוי לערוך את הבכורה שלו בוושינגטון. הוויזארדס שקלעו נהדר מחוץ לקשת במחצית הראשונה (12 מ-19), כבר פיגרו ב-19 הפרש ברבע הרביעי, אך התפוצצו עם 38 נקודות וצימקו עד לסיום. בילאל קוליבאלי בלט עם 23 נקודות ושריף קופר הוסיף 21, אך זה לא הספיק מול הרוקטס ששמרו על קור רוח וסגרו עניין עם 118:123.

גולדן סטייט – לוס אנג’לס קליפרס 114:101

הווריירס שוב חסרו את סטף קרי, אבל סיימו את הרבע הראשון ביתרון 19:31. אלא שהקליפרס הגיבו עם מחצית שנייה גדולה של 45:72. מבחינת גולדן סטייט זה כבר הפסד חמישי בשבעת המשחקים האחרונים, וזה לפני משחקי חוץ ביוסטון, אוקלהומה סיטי ויוטה.

22 נקודות של ברנדין פודזיימסקי לא הספיקו לגולדן סטייט, נייט וויליאמס הוסיף 18 נקודות ואל הורפורד 17. קוואי לנארד הוביל את קלעי הקליפרס עם 23 נקודות, בנדיקט מת’ורין עלה מהספסל כדי לקלוע 17 וכריס דאן סיים עם 16.

